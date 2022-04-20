Спецоперацию России на Украине часто сравнивают с Великой Отечественной войной. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что отдельные параллели есть, но в целом битвы сильно отличаются. Далее приводим его речь.

Какие-то прямые аналогии проводить не стоит, хотя где-то они прослеживаются. Очень разное содержание. Ну, допустим, Мариуполь — это та же самая Брестская крепость. Хотя такое сравнение тоже не стоит делать. Надо понимать — кто за что воюет и как воюет.

Чтобы сравнить два сражения, надо смотреть на ход военной операции во времена Второй мировой войны по освобождению Украины. Украина освобождалась с востока на запад. <...> И во времена ВОВ было четыре украинских фронта. И вы можете себе представить, какая это техника и какое количество солдат? А здесь ограниченная операция, причем на такой же ширине фронта и со значительно меньшим количеством военнослужащих. Но стоит отметить, что сейчас используется большое количество техники.

По факту фронт один. Может быть, есть какое-то внутреннее разделение для Генштаба, но общественности об этом не говорят. А так — это один фронт от Николаева до Донецка. И мы по-другому освобождаем: идем с юга на север, по всей ширине фронта вот этого огромного, протяженность которого — около 1300 километров. Это гигантские, огромные территории.

Из аналогий только тот же враг. Мы тогда били фашистов и сейчас бьем фашистов.

Самое главное отличие

Это война XXI1 века. Она очень сильно отличается от войн века XX. Из тактик можно сравнить Донбасскую дугу. В этом плане есть что-то похожее, когда с севера прорывается ЛНР, а с юга — российская армия ДНР. Мы как бы пытаемся замкнуть эту группировку.

Самое главное отличие — изменилось оружие. Изменились танки. Сейчас Т-34, дай бог, просуществует 10 минут на поле боя. Он тяжелый, неповоротливый. Не то что современные танки: у них мощные двигатели и высокая маневренность.

К тому же, Россия применяет элементы сирийской тактики. Мы не идем на прямой контактный бой. Мы не бросаем тысячи человек на прорыв, как было во времена ВОВ. Мы наносим точечные удары. Прицельное поражение в годы ВОВ было невозможно, поскольку не было воздушно-космической разведки. Мы даже ничего не знали о местонахождении противника и его возможных планах. Все шло на уровне интуиции.

Бесконтактные удары помогают сохранить численность солдат. Вот почему основные потери были в начале спецоперации, когда мы перемещали позиции.

Сейчас мы все видим из космоса. Но самое интересное, что Украина тоже все видит: американцы их снабжают оперативной информацией. Они получают практически такую же информацию, как и мы, но мы со своих спутников, а они — с американских. И возникают даже такие вещи, когда мы запускаем снаряды из акватории Черного моря, а ВСУ перемещают свои локации. Потому что боятся и знают, что ракеты могут попасть в них.

«Битва за Донбасс» — одна из параллелей в сражениях

Главное сражение ВОВ — Курская дуга. Поэтому, если сравнивать Вторую мировую и «Битву за Донбасс» — сейчас началось то самое сражение. Там (в текущей зоне спецоперации) самое большое скопление украинской техники, которую мы сейчас уничтожаем. И когда мы выведем из строя около 80% этой техники, то разберемся и с остальными частями. Это произойдет тогда, когда мы отправим пехоту на зачистку территорий.

Если в ВОВ партизаны уничтожали инфраструктуру — взрывали, например мосты, то ВС РФ бережет пока путепроводы. Зачем — пока непонятно. Одна из возможных причин — уничтожение поставок бронетехники от Запада. Потому что железные пути — единственный способ перевозки танков.

Сколько еще осталось?

На новый этап «Битвы за Донбасс» может уйти минимум полторы недели. Но реальная продолжительность зависит от действий ВС РФ — с какой интенсивностью они будут продвигаться и наносить удары. Например, за последние два дня частота обстрелов с российской стороны увеличилась в 10 раз. Возможно, РФ подготавливает территории к зачистке.

Мариуполь, например, уже можно считать почти полностью освобожденным. Да, продолжается зачистка завода «Азовсталь», но местных жителей там, скорее всего, нет. Это доказал вчерашний коридор для эвакуации, которым никто не воспользовался. Поэтому ВС РФ без лишних опасений начали полноценное освобождение территории. Идут контактные бои, применяются различные виды разрешенного оружия. В том числе — огнеметы «Шмель». При этом Россия старается беречь своих солдат, поэтому спецоперация в этой зоне идет не так быстро.

Оставшиеся на территории «Азовстали» ВФУ лишились какой-либо коммуникации — как с внешним миром, так и между собой. Это упрощает задачу ВС РФ.

Основные события все же будут проходить в районе «дуги». Там уже начали сдаваться сторонники ВСУ. Пока это только резервисты, студенты и мужчины старше 55 лет. У них нет никакой мотивации воевать, поэтому они охотнее сдаются. Но там есть и лучший костяк ВСУ, который планировал брать Донецк. Именно от сроков уничтожения этого подразделения зависят сроки текущего этапа спецоперации.

Что дальше?

В конце «Битвы за Донбасс» будет массовая сдача в плен украинских солдат. Кто-то будет пытаться прорываться, но это не так-то просто сейчас сделать. Там, за зоной текущей линии фронта, начинаются степные районы Украины. Открытая территория позволит без труда уничтожать любые колонны противника на дорогах.

После зачистки Донбасса ВС РФ выйдут на простор Киева. Следующий этап будет быстрым, потому что к тому моменту Украина лишится ¾ своей армии. Останутся небольшие гарнизоны около Львова, Чернигова и Киева.

Очень важно помнить, что идет война именно с фашизмом. Очень показательна была история с бабушкой, которая вышла к солдатам ВСУ с советским флагом, а те его растоптали.

Но главный вывод будет заключаться в другом. Армия, которая победит, вернется в Россию. И очень интересна будет реакция «пятой колонны» на это. Ведь армия — это наш большой форпост в борьбе за страну внутри самой РФ.