Врачи нашли опухоль размером 40 см у подростка в Подмосковье. Девушку спасли от смерти

Врачи центра охраны репродуктивного здоровья подростков в Долгопрудном спасли девушку от возможного развития рака. У 17-летней пациентки обнаружили гигантскую опухоль размером почти 40 сантиметров. Медики смогли удалить ее без последствий для здоровья девушки.

17-летняя Емельяна обратилась к врачу с жалобами на боли при мочеиспускании и болями в животе. В поликлинике девушке сделали УЗИ и нашли опухоль около 12 сантиметров.

При дополнительном обследовании в центре охраны репродуктивного здоровья подростков выяснилось, что образование в левом яичнике больше, чем показало первое УЗИ. Пациентке сделали МРТ, КТ и повторное УЗИ, и оказалось, что опухоль доходит до 40 сантиметров.

Врачи приняли решение удалять образование с помощью лапаротомической операции. Это хирургическое вмешательство посредством разреза. Такой способ медики выбрали из-за большого размера опухоли и сложности процедуры.

Операция прошла 10 декабря. После нее врачи провели гистологическое исследование удаленной опухоли — образование было доброкачественным. Но, по словам медиков, если бы опухоль не удалили вовремя, то у пациентки мог развиться рак, опухоль могла разорваться, а это уже повлекло бы за собой летальный исход. Сейчас девушка восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо.

Образование удалила Елена Сибирская, главный детский гинеколог Московской области. Она отметила, что операция была тяжелой, но благодаря профессионализму всей команды получилось удалить опухоль полностью и без осложнений.

Девушке повезло, что образование обнаружили до того, как начались ухудшения. У Емельяны не было никаких симптомов, кроме небольшого дискомфорта при посещении туалета.

Раньше подобные операции проводились только в федеральных центрах. Но теперь у подростков Подмосковья появилась возможность проходить лечение в регионе.

Новый центр охраны репродуктивного здоровья подростков открылся прошлой осенью в Подмосковье. Комплекс расположили в Долгопрудненской центральной городской больнице. Он рассчитан на 50 посещений в смену. Круглосуточно здесь доступно десять стационарных коек.

Юные пациентки требуют особого внимания врачей и создания узкоспециализированного центра. В этом месте обеспечили все условия. В комплексе доступны плановая и экстренная госпитализации в гинекологическое отделение. Оно расположено по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом №2.

Направление на консультацию жители любого городского округа Подмосковья могут получить у своего лечащего врача.