Врачи скорой в Костроме рассказали о штрафах и переработках. Так пациентов вынуждают пользоваться платными услугами

Врачи из Костромы и области пожаловались на то, что в регионе критическая нехватка персонала: осталось всего девять бригад скорой помощи. Каждая получает по 24–27 вызовов в день, приезжать ко всем вовремя физически невозможно. Причина в том, что врачи массово заболели ковидом, а новых взять неоткуда. В местном депздраве уверяют, что ситуация тяжелая, но не критичная. Вот только версии чиновников и реальных врачей о происходящем не сходятся. К тому же жителям региона подозрительно часто предлагают услуги платных скорых.

Город без скорых

Еще 8 июля костромские врачи скорой помощи начали бить тревогу: коллеги заболевают ковидом, число рабочих бригад стремительно сокращается из-за нехватки людей, пациенты ждут скорую по 18 часов — и не всегда дожидаются.

По словам медиков, несмотря на тяжелую ситуацию, местный департамент здравоохранения не торопится набирать новый персонал. Сейчас на всю Кострому остается девять бригад скорой помощи, больше десятка машин простаивают в гараже без дела.

«Людей нет, всего сегодня на город и район работает семь бригад. Плюс одна бригада кардио на город и район, одна психбригада. Детских бригад нет вообще сегодня. Всех поставили в общую очередь. То есть ковидные бригады, которых должно было быть четыре, убрали, поставили в общую очередь», — рассказал водитель скорой.

Сотрудница костромской скорой помощи Юлия (имя героини изменено по ее просьбе) рассказала «360», что количество бригад стало уменьшаться еще год назад, но критической ситуация стала около полугода назад. Сейчас в Костроме формируются «одиночные» бригады — на вызов могут поставить только фельдшера, так что тяжелых пациентов он просто не может обслужить физически: для ряда медицинских манипуляций нужно два врача.

«Я работаю 10 лет уже. Когда я пришла, были и неврологические бригады, и хирургические — много врачей было. А сейчас все уходят», — сказала Юлия.

Причем нагрузка у сотрудников скорой колоссальная: на каждую бригаду приходится по 24–27 вызовов в сутки.

Бывало, врачи и в обмороки падали — не могли просто больше ездить. Если бы было больше бригад, естественно, и нагрузка не была бы такая большая. Люди же еще должны карты написать, еще хотя бы в туалет сходить Юлия.

Официальная версия

Портал «СМИ44» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения написал, что в течение суток на вызовах работает до 18 бригад. Аналогичную информацию «360» предоставила заместитель губернатора по Костромской области Ольга Еремина.

Если в доковидное время 18 бригад за сутки обслуживали по 40 вызовов, то есть где-то восемь вызовов на бригаду, то вчера было зафиксировано 304 вызова — это 17 вызовов на одну бригаду. Вместе с тем экстренные вызовы обслуживаются в течение 20 минут — это официально установленный норматив времени Ольга Еремина.

Также, по заявлению депздрава, только за последний месяц на станцию скорой помощи пришли девять новых медицинских работников, еще четырех фельдшеров ждут после окончания училища и уже оформляют документы. Тем не менее Росздравнадзор проверит, как организована работа скорых в Костроме и области, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Врио главного врача станции скорой помощи Елена Шеробьева убеждена, что фактического сокращения бригад не было и быть не могло.

«Зимой выставляется 21 бригада, летом — 18 бригад. Ни одним законом Минздрава не установлено количество бригад на город Кострому и Костромской район. Нет регламентирующего документа», — объяснила она Telegram-каналу Mash.

Врачей выживают

Однако Юлия рассказала «360» другую версию происходящего на скорой в Костроме. В течение 20 минут врачи физически не успевают приехать даже на срочные вызовы, потому что свободных бригад нет, а диспетчер не может позвонить врачу и сказать бросить одного пациента ради другого.

Причем даже если в скорую приходят молодые специалисты, уверена Юлия, надолго они не задерживаются: условия работы, маленькие зарплаты и отношение начальства заставляет молодежь уходить.

Причина — платная скорая. У нас везде и телефоны платной скорой повестили. Если задержки большие, люди могут быть готовы заплатить деньги за платную скорую — им диктуют номер Юлия.

По ее словам, еще одна причина, по которой на скорой почти не осталось врачей, — постоянные штрафы. Каждый месяц, по словам Юлии, персонал недосчитывается в зарплате некоторой суммы.

«Я не хочу уходить, но вынуждают: штрафуют — по шесть тысяч рублей вычитают, по 1200, практически каждый месяц. Мы порой даже не знаем за что, потому что приказов этих не существует», — объяснила она.

А тех, кто задает вопросы или публично жалуется, по словам Юлии, начинают закидывать докладными — «почему телефон в кармане, надела кофточку — вот такого уровня». Некоторые опытные специалисты, уверена Юлия, уходят в никуда, не найдя нового места работы, просто потому, что не могут больше терпеть притеснений. А те, кто остается, вынуждены молчать.

«Не все могут пожаловаться, потому что, если они что-то скажут, их будут закидывать отписками, штрафами. Люди боятся, что и так-то зарплата небольшая, а получат еще штрафы. Будут клевать-клевать», — заключила Юлия.