Из-за рака люди нередко впадают в депрессию. Но связи с подрывом в Серпухове врачи не видят

Владислав, который подорвался в Серпухове, перенес рак и удаление щитовидной железы. Возможно, болезнь и пошатнувшийся гормональный фон стали причиной депрессии подростка, которая закончилась подрывом на самодельной бомбе.

В православной школе взорвалась бомба

В Серпуховском женском монастыре 13 декабря прогремел взрыв. Как оказалось, самодельную бомбу в школу при обители принес ее 18-летний выпускник Владислав. Он подорвался при входе, ранив около десятка человек. Серьезнее всего пострадали сам подрывник и 15-летний подросток — у него осколочное ранение ноги.

По словам свидетеля, избежать большого количества жертв помогла случайность: в православной гимназии заклинило дверь. Владислав явился туда как раз ко времени общей молитвы, когда в одном зале собирались все дети. Замешкавшись с дверью, молодой человек не смог войти внутрь — механизм взрывчатки сработал на пороге.

Однако от мощного взрыва в гимназии имени преподобного Варлама Серпуховского вдребезги разлетелись окна, в комнате упала люстра, все затянуло едким дымом. Детей укрыли в трапезной, многие получили ушибы и ссадины, испытали сильный стресс. Сейчас за жизнь подрывника борются врачи, а люди гадают, что толкнуло его на попытку массового убийства.

Подрывника обижали в школе

Родители Владислава были в разводе, и подросток попеременно проживал то с отцом, то с матерью. Есть информация, что во время комиссии в военкомате у молодого человека нашли онкологическое заболевание. У Владислава удалили щитовидную железу, после этого он начал набирать вес, появились суицидальные мысли.

Родители отвезли сына к психологу, подростку выписали антидепрессанты. Однако на фоне гормонального сбоя его душевное состояние стало ухудшаться. При этом мать жаловалась психологу, что когда Владислав живет у отца, то не принимает лекарства, так как бывший муж считал, что они не нужны.

Не лучше дела были в школе: несмотря на успехи в спорте и в целом спокойный характер, Владиславу приходилось слышать неприятные шутки в свой адрес от одноклассников. Сейчас некоторые из них вспоминают, что подросток положительно отзывался о стрелках, которые устраивали массовые бойни в школах и вузах.

Одна из учениц православной гимназии в Серпухове рассказала Telegram-каналу Mash, что учителя устраивали настоящий буллинг своим подопечным. Взрослые обзывают учеников, могут ударить, намеренно занижать оценки. Возможно, что все вместе — операция, отмена лекарств и отношение в школе — толкнуло подростка на месть.

Щитовидная железа ни при чем

Первый МГМУ, доцент кафедры эндокринологии Олеся Гурова в разговоре с «360» сразу без обиняков завила: идея о том, что есть связь между операцией на щитовидной железе и подрывом взрывного устройства в монастыре притянута за уши. Если у молодого человека был рак и железу удалили, он получал заместительную терапию.

«Это никак не отражается на состоянии здоровья, тем более психики, поэтому здесь вообще нет никакой связи. Потенциально нарушение гормонального фона могло бы сказаться на психике, но конкретно в этой ситуации ничего подобного не было», — заключила Олеся Гурова.

Гормональные нарушения опасны

Психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова в свою очередь отметила, что из-за рака люди нередко впадают в депрессию. Врач рассказала «360», что есть даже отдельная область — психологическая и психотерапевтическая помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, это частое явление.

«Хочу сразу уточнить один момент: говорят, что родители водили молодого человека к психологу, который выписал ему антидепрессанты. Однако психолог — это не врач, он не может назначить медикаменты. Их может назначить только психиатр», — отметила Елизавета Жесткова.

По ее словам, гормональные нарушения могли привести к депрессии. Жесткова уточнила, что когда приходят пациенты с жалобой на депрессивное тревожно-расстройство, врач психиатр чаще всего рекомендует сдать сдать анализы в первую очередь на гормоны щитовидной железы — тревога часто бывает симптомом нарушения гормонального фона.

«Однако данная ситуация говорит все-таки о чем-то большем — такое не делают просто в состоянии тревоги. В таких случаях нужно помогать комплексно: это и психолог, и врач-психиатр, то есть — и медикаментозная терапия, и психотерапевтическая помощь. Однако бывает, что препараты помогают не сразу, нужно время, чтобы подобрать верную терапию», — рассказала Елизавета Жесткова.

Она добавила, что родителям, заметившим депрессивное состояние своего ребенка, нужно быть рядом с ним, помогать, вместе бывать на приеме у специалистов, ведь подросток может не все рассказывать врачу, скрыть какие-то факты.