Врачи не поддержали обязательную вакцинацию. В идее увидели лишь погоню за прибылью

Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан от коронавируса обязательной. Заботу о здоровье нации честно объяснили желанием получить прибыль в предновогодние месяцы. Однако врачи и депутаты считают, что время для подобных мер еще не пришло.

Бизнес предложил обязательную вакцинацию

Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний-интернет торговли предложили ввести в России обязательную и бесплатную вакцинацию от коронавируса. Бизнесмены отправили совместное письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложили несколько изменить стратегию защиты населения от коронавируса.

По мнению представителей ассоциаций, следует ввести обязательные прививки, которые должны быть бесплатными даже в частных медицинских центрах. Это поможет избежать закрытия магазинов и ограничений сферы услуг, ведь в предновогодний период с октября по декабрь торговля приносит максимум прибыли.

Закрытие магазинов может негативно сказаться не только на доходах частных компаний, но и на экономике всего государства в целом. При этом авторы инициативы отметили, что отрасль уже адаптировалась к функционированию в условиях пандемии, и при соблюдении всех предосторожностей можно не допустить распространения инфекции.

QR-коды как стимул вакцинации

Отечественные предприниматели предложили обратить внимание на другие страны. По словам бизнесменов, с 1 июля во всех странах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии привитым, переболевшим и сдавшим ПЦР людям начали выдавать цифровые сертификаты в формате QR-кодов, написала газета «Известия».

В зависимости от действующих в стране ограничений QR-код позволял посещать музеи, рестораны, бывать на концертах. В Израиле без документа о прививке или перенесенной болезни нельзя было попасть на работу. Такие меры в итоге позволили государствам отменить ограничения при достижении определенной доли вакцинированных граждан.

Однако в России еще не смогли перешагнуть даже 50-процентный барьер. Иммунолог Владимир Болибок заявил, что с момента начала прививочной кампания, стартовавшей в ноябре прошлого года, вакцинировались менее 40% россиян. При этом многие из привитых не приходят на ревакцинацию, отметила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики МГНЦ РАН Анча Баранова.

Против вакцинации выступают преступники

Врач-инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» высказался против инициативы бизнеса. По его словам, это будет паллиативное мероприятие, то есть полумера. Бизнесу же для сохранения прибыли стоит перейти на продажу товаров с доставкой. Медик добавил, что нужно больше основной упор нужно делать на информации о вакцинации.

«Я разговаривал с людьми которые выступают против вакцинации. Они выдумывают всевозможные генетические изменения, еще что-то. Это вбрасывается такая отрицательная идея, подкрепленная лженаучными фактами. И это ужасно. Это нужно рассматривать как преступление, потому, что это наносит ущерб здоровью людей», — сказал Юрий Венгеров.

Юрий Венгеров также напомнил, что Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и прививок от гриппа в России.

Противопоказания к вакцинации

Эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что во время пандемии привиты должны быть все граждане, подлежащие вакцинации. Однако есть люди, которым прививки противопоказаны. Например, исключение составляют те, кто находится в активной стадии инфекционного процесса либо только переболел.

«А также лица с отягощенным аллергологическим анамнезом к вакцинам и те, кто имеет противопоказания к вакцинации, как временные, так и постоянные. Это может быть рассеянный склероз и другие заболевания, которые не позволяют вакцинировать людей», — пояснил Эдуард Шунков.

Учитывая то, что коронавирус с нами уже не первый год, эпидемиолог допустил, что COVID-19 станет сезонной инфекцией. Поэтому не исключено, что со временем вакцинацию от коронавируса внесут в календарь прививок.

Обязательная вакцинация нецелесообразна

Врач-хирург, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал «360», что насчет обязательности вакцинации идут большие споры. Однако в любом случае с учетом действующего законодательства обязательной ее можно сделать только для определенной категории граждан.

«Этого нельзя сделать для всех, как хотят наши ретейлеры для максимизации своих прибылей и чтобы не потерять свои доходы. С одной стороны, предложение с правовой точки зрения довольно сырое, с другой — до завершения полных клинических испытаний и необходимых экспертиз обязательная вакцинация нецелесообразна», — сказал Алексей Куринный.

Депутат также уточнил, что включение в календарь прививок вакцинации фактически придаст ей обязательный характер. Куринный добавил, что среди тех категорий населения, для которых нужна обязательная вакцинация, и так очень высок процент тех, кто сделал прививку. Поэтому принудительные меры ничего не дадут.

Алексей Куринный отметил, что, по его мнению, торговые площадки при должном контроле со стороны государства способны не допустить распространения инфекции. Важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По словам депутата ГД, при первом локдауне у большинства это отлично получилось.

При этом, несмотря на опасное санитарно-эпидемиологическое положение в стране, многие магазины, как минимум в столице, пренебрегают элементарными правилами, обслуживая покупателей без масок. Их также нередко спускают на подбородок сами продавцы и работники торговых залов. О соблюдении социальной дистанции также не идет речи.

В общественном транспорте ситуация еще хуже: многие пассажиры либо спускают маску, миновав контроль на входе в метро, либо просто снимают ее. В часы пик на эскалаторах люди стоят вплотную друг к другу. В электробусах и трамваях, где нет входного контроля, пассажиры просто заходят с открытыми лицами.