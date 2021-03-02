Врачей захотели освободить от уголовной ответственности, если они случайно потеряют наркосодержащие лекарства. О таких случаях особо не пишут СМИ, однако с 2016 по 2019 год завели почти 80 уголовных дел подобного характера. И правительственный закон — спасение для медиков, которые зачастую даже не виноваты.

Спасение для невнимательных

Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. Согласно документу, власти хотят освободить медиков от уголовной ответственности в случае утери наркосодержащих лекарств. То есть врач не попадет под уголовную ответственность, если утрата препарата по его вине не причинила вреда «охраняемым уголовным законом интересам».

Под утратой наркотикосодержащего средства подразумевается фактическое «выбытие» из законного владения оборудования или инструмента, который уже нельзя использовать по назначению.

В то же время поправки не исключают дисциплинарной и/или материальной ответственности медиков за утрату этих видов лекарств.

С 2016 по 2019 год в России завели 79 уголовных дел по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. Из них 29 в отношении медицинских работников. Пять дел прекратили на стадии расследования, 15 направили в суд. Что было с остальными, не сообщается.

Редкие дела

В соответствии с действующей редакций статьи, за неумышленную утрату наркотических средств или психотропных веществ врач может быть приговорен к штрафу до 120 тысяч рублей, обязательным работам или лишению права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Историй с теряющими вещества врачами не очень много, но они все же есть. Например, в феврале 2019 года петербургский медик потерял чемоданчик с наркотиками, писал сайт kp.ru. Он потерял этот пенал во время выезда на вызов, а пропажа выявилась во время проверки прокуратурой Кировского района. Тогда возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил оборота наркотических средств.

Еще одна история была в Саратове. Врач выписывал рецепты на наркосодержащие лекарства для «мертвых душ». Он подписывал бумаги на опиоидный препарат трамадол на подставных людей. В некоторых рецептах фигурировали данные умерших саратовцев, писал сайт «Версия Саратов». Тогда врача-терапевта приговорили к двум годам лишения свободы, сообщал сайт саратовской прокуратуры.

Медицинские наркотики

Комментируя поправки к законопроекту, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко сказал «360», что освобождать врачей от уголовной ответственности при случайной утере наркосодержащих лекарств — хорошая идея. Однако это не значит, что им нужно все прощать и не заводить административные дела. Ведь «терять наркотики никакой необходимости не существует».

По словам Старченко, сфере здравоохранения действительно не хватает декриминализации. Если, конечно, медики не теряют опасные препараты регулярно.

Сегодня наркоманы не пользуются теми препаратами, с которыми работают врачи. Им нужны гораздо большие дозы и гораздо более серьезные препараты. А те, которые разрешены в РФ, практически не пополняют рынок наркотических препаратов, поэтому наказывать уголовно за потерю ампулы, наверное, слишком чрезмерно Алексей Старченко.

Старченко уточнил, что потребители наркотиков — это «не потребители медицинских наркотиков».

Суд над невиновным

Заместитель руководителя комитета по медицинским услугам «Деловой России» Асад Юсуфов в разговоре с «360» отметил, что предложенный правительством законопроект долгожданный. Довольно часто фармацевтические работники и врачи подвергались ответственности «на грани». Это значит, что они работали с сильнодействующими обезболивающими лекарствами и иногда попадали под уголовную ответственность. Причем в тех делах могли быть формальные нарушения, например, кто-то не сделал отметку в журнале.

Эта необходимость давно назрела, она многолетняя. Часто по вине даже не медиков происходили утери, которые не связаны с тем, что врачи воровали эти лекарства с целью перепродажи. Бывают рабочие процессы, которые приводят к утере формальной, например, забыли отметить в журнале. Из-за большого количества возникала уголовная ответственность, при которой врачи были не виноваты Асад Юсуфов.

То есть врачей чрезмерно наказывали за непредумышленные ошибки, а это недопустимо. Юсуфов уверен, что исключение этой статьи из Уголовного кодекса в отношении медицинских работников необходимо.

По мнению собеседника «360», если законопроект вступит в силу, он не увеличит число недобросовестных врачей. Так как действующая редакция закона необъективная и не соответствует текущим рабочим процессам.