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    06 апреля 2021, 11:41

    Врач назвал главные ошибки пациентов. Защититься от вирусов проще, чем кажется

    Анатолий Минкин, Кирилл Имеев

    Россияне с наступлением пандемии стали чаще заниматься самолечением. При первых признаках простуды они начали принимать антибиотики или искать советы в интернете, где под видом медиков действуют шарлатаны. Врачи неустанно призывают пациентов приходить на консультацию. Бесконтрольный прием препаратов не только не поможет, но усложнит последующее лечение и причинит большой вред здоровью.

    Врач назвал главные ошибки пациентов. Защититься от вирусов проще, чем кажется

    Атакующие вирусы

    Россияне находятся под атакой нескольких групп вирусов. Все они вызывают заболевания со схожими симптомами. Это аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и коронавирусы. У каждого из возбудителей свой эпидемический сезон. В московском регионе вирус гриппа начинает циркулировать в декабре. Столица — это транспортный хаб, поэтому завоз возбудителя происходит раньше. В Сибири грипп начинает распространяться в феврале.

    Об этом «360» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии и инфекционных болезней Омского государственного медицинского университета Лариса Пузырева.

    Активность аденовирусов и риновирусов начинается в весенне-осенний период. Они пробуждаются вместе со сходом снега, когда количество витаминов в организме находится на низком уровне. Осенью многие возвращаются из отпусков, дети идут в сады и школы, где могут легко заразиться.

    С коронавирусом ситуация другая. Своего сезона как такового у него нет. Но сейчас он продолжает циркулировать, а значит, все находятся под угрозой заражения.

    Отличить одно заболевание от другого для специалиста ничего не стоит, но самостоятельно это лучше не делать. Врач собирает основные симптомы, чтобы установить диагноз и прописать метод лечения.

    Грипп приходит внезапно. У пациента начинаются легкое недомогание и резкий подъем температуры до 38 градусов и выше. Это главный признак заражения. При этом снизить температуру у пациента очень сложно. Она уйдет сама на четвертые или пятые сутки.

    «Минимум признаков ринита. Выделения из носа необильные. Возникают они к концу второго, третьего дня. Это нехарактерно для острой респираторной вирусной инфекции», — назвала второй симптом гриппа Лариса Пузырева.

    Третий важный момент при гриппе, на который медики обращают внимание, — это боль во всем теле. Это важный симптом при постановке диагноза у детей, которые начинают плакать, если к ним прикасаются.

    Острые респираторные вирусные инфекции — это очень большая группа заболеваний, которые появляются при заражении, в том числе и вирусом гриппа. Кроме него сюда же входят аденовирусы, риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция и другие.

    Три главных симптома заражения аденовирусом у детей: это сильный насморк, конъюнктивит — красные глаза, фарингит — воспаление в глотке. Чем ребенок младше, тем выше риск, что у него поднимется температура. Диагностировать аденовирусную инфекцию у взрослых сложнее: насморк, воспаление глотки и гортани, осиплость голоса и температура 37 и выше.

    Риновирус атакует слизистую носа и верхние дыхательные пути. Симптомами у детей могут быть сильный насморк и температура. У взрослых ее не бывает.

    «Это все очень разные заболевания, и для педиатра и терапевта они все понятны», — подчеркнула специалист.

    Коронавирусная инфекция схожа с острым респираторным заболеванием (ОРЗ). Температура после заражения бывает редко. Пациенты вообще могут даже не подозревать, что они заразились. Появившуюся в теле слабость они списывают на усталость.

    По словам Ларисы Пузыревой, во время сбора анамнеза пациенты вспоминают, что слабость, которую они чувствовали, была действительно необычной. Из-за таких смазанных симптомов многие не обращаются в больницу до того момента, пока болезнь не разовьется сильно.

    «Может быть заложенность носа, небольшой насморк, першение в горле. Изменение запахов и вкусов происходит не у всех, это индивидуально», — рассказала эксперт.

    Следующий симптом — это температура до 38. Это реакция иммунной системы на возбудитель. После этого у некоторых пациентов коронавирус начинает опускаться в легочную ткань, что может привести к развитию внебольничной пневмонии и последующим осложнениям: тромбоэмболии и миокардиту — нарушению ритма сердца.

    Главные ошибки пациентов

    Ранней весной, когда циркуляция вирусов увеличивается, а также во время пандемии при недомогании лучше обратиться к врачу. Главная ошибка пациентов — это позднее обращение за медицинской помощью. Лариса Пузырева рассказала, что когда пандемия только началась, многие не верили в опасность коронавируса.

    По ее словам, треть пациентов, которых она принимала, слушали ее рекомендации скептически. Тогда же в интернете начали появляться фейки о том, что никакого коронавируса нет.

    «Серьезно ситуацию воспринимали медики, которые впервые столкнулись с такими случаями. Многие пациенты из-за своего настроя не обращались к врачам и тянули до последнего, когда их увозили в больницу с пневмонией», — поделилась она.

    Второй ошибкой врач назвала попытки самолечения. Когда люди начинают прислушиваться не к специалистам, а к советам в Сети или от своих знакомых.

    «Пробовать на себе все, что предлагают в интернете, нельзя ни в коем случае. Иногда люди готовы послушать соседа, а не врача. Они часто считают, что если какое-то лекарство помогло ему, то бегут покупать такое же», — отметила Лариса Пузырева. Заболевание может быть абсолютно другим, но с похожими симптомами. Поэтому важно правильно начать лечение, чтобы иметь возможность обратиться к врачу.

    «Как противовирусный препарат можно использовать „Арбидол“, или „Умифеновир“ — это его международное название. Его можно давать и взрослым, и детям», — рассказала специалист.

    Третья ошибка пациентов — невнимательное отношение к своему здоровью. Заразиться сегодня можно легко. Возбудитель гриппа имеет большую контагиозность, а значит, легко распространяется. Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными предметами. Поэтому важны меры профилактики.

    После контакта с зараженным лучше всего обработать руки и лицо спиртосодержащим раствором, прополоскать рот, промыть нос водой.

    «Из всех препаратов можно принять тот же „Арбидол“. Тем более он вошел в клинические рекомендации Минздрава номер 10. Его также используют как этиотропное лечение при легком течении коронавирусной инфекции», — отметила специалист.

    Федеральный Минздрав внимательно следит за препаратами, которые включает в свои рекомендации. Все лекарства прошли необходимые клинические и доклинические исследования.