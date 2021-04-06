Врач назвал главные ошибки пациентов. Защититься от вирусов проще, чем кажется

Россияне с наступлением пандемии стали чаще заниматься самолечением. При первых признаках простуды они начали принимать антибиотики или искать советы в интернете, где под видом медиков действуют шарлатаны. Врачи неустанно призывают пациентов приходить на консультацию. Бесконтрольный прием препаратов не только не поможет, но усложнит последующее лечение и причинит большой вред здоровью.

Атакующие вирусы

Россияне находятся под атакой нескольких групп вирусов. Все они вызывают заболевания со схожими симптомами. Это аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и коронавирусы. У каждого из возбудителей свой эпидемический сезон. В московском регионе вирус гриппа начинает циркулировать в декабре. Столица — это транспортный хаб, поэтому завоз возбудителя происходит раньше. В Сибири грипп начинает распространяться в феврале.

Об этом «360» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии и инфекционных болезней Омского государственного медицинского университета Лариса Пузырева.

Активность аденовирусов и риновирусов начинается в весенне-осенний период. Они пробуждаются вместе со сходом снега, когда количество витаминов в организме находится на низком уровне. Осенью многие возвращаются из отпусков, дети идут в сады и школы, где могут легко заразиться.

С коронавирусом ситуация другая. Своего сезона как такового у него нет. Но сейчас он продолжает циркулировать, а значит, все находятся под угрозой заражения.

Отличить одно заболевание от другого для специалиста ничего не стоит, но самостоятельно это лучше не делать. Врач собирает основные симптомы, чтобы установить диагноз и прописать метод лечения.

Грипп приходит внезапно. У пациента начинаются легкое недомогание и резкий подъем температуры до 38 градусов и выше. Это главный признак заражения. При этом снизить температуру у пациента очень сложно. Она уйдет сама на четвертые или пятые сутки.

«Минимум признаков ринита. Выделения из носа необильные. Возникают они к концу второго, третьего дня. Это нехарактерно для острой респираторной вирусной инфекции», — назвала второй симптом гриппа Лариса Пузырева.

Третий важный момент при гриппе, на который медики обращают внимание, — это боль во всем теле. Это важный симптом при постановке диагноза у детей, которые начинают плакать, если к ним прикасаются.

Острые респираторные вирусные инфекции — это очень большая группа заболеваний, которые появляются при заражении, в том числе и вирусом гриппа. Кроме него сюда же входят аденовирусы, риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция и другие.

Три главных симптома заражения аденовирусом у детей: это сильный насморк, конъюнктивит — красные глаза, фарингит — воспаление в глотке. Чем ребенок младше, тем выше риск, что у него поднимется температура. Диагностировать аденовирусную инфекцию у взрослых сложнее: насморк, воспаление глотки и гортани, осиплость голоса и температура 37 и выше.

Риновирус атакует слизистую носа и верхние дыхательные пути. Симптомами у детей могут быть сильный насморк и температура. У взрослых ее не бывает.

«Это все очень разные заболевания, и для педиатра и терапевта они все понятны», — подчеркнула специалист.

Коронавирусная инфекция схожа с острым респираторным заболеванием (ОРЗ). Температура после заражения бывает редко. Пациенты вообще могут даже не подозревать, что они заразились. Появившуюся в теле слабость они списывают на усталость.

По словам Ларисы Пузыревой, во время сбора анамнеза пациенты вспоминают, что слабость, которую они чувствовали, была действительно необычной. Из-за таких смазанных симптомов многие не обращаются в больницу до того момента, пока болезнь не разовьется сильно.

«Может быть заложенность носа, небольшой насморк, першение в горле. Изменение запахов и вкусов происходит не у всех, это индивидуально», — рассказала эксперт.

Следующий симптом — это температура до 38. Это реакция иммунной системы на возбудитель. После этого у некоторых пациентов коронавирус начинает опускаться в легочную ткань, что может привести к развитию внебольничной пневмонии и последующим осложнениям: тромбоэмболии и миокардиту — нарушению ритма сердца.

Главные ошибки пациентов

Ранней весной, когда циркуляция вирусов увеличивается, а также во время пандемии при недомогании лучше обратиться к врачу. Главная ошибка пациентов — это позднее обращение за медицинской помощью. Лариса Пузырева рассказала, что когда пандемия только началась, многие не верили в опасность коронавируса.

По ее словам, треть пациентов, которых она принимала, слушали ее рекомендации скептически. Тогда же в интернете начали появляться фейки о том, что никакого коронавируса нет.

«Серьезно ситуацию воспринимали медики, которые впервые столкнулись с такими случаями. Многие пациенты из-за своего настроя не обращались к врачам и тянули до последнего, когда их увозили в больницу с пневмонией», — поделилась она.

Второй ошибкой врач назвала попытки самолечения. Когда люди начинают прислушиваться не к специалистам, а к советам в Сети или от своих знакомых.

«Пробовать на себе все, что предлагают в интернете, нельзя ни в коем случае. Иногда люди готовы послушать соседа, а не врача. Они часто считают, что если какое-то лекарство помогло ему, то бегут покупать такое же», — отметила Лариса Пузырева. Заболевание может быть абсолютно другим, но с похожими симптомами. Поэтому важно правильно начать лечение, чтобы иметь возможность обратиться к врачу.

«Как противовирусный препарат можно использовать „Арбидол“, или „Умифеновир“ — это его международное название. Его можно давать и взрослым, и детям», — рассказала специалист.

Третья ошибка пациентов — невнимательное отношение к своему здоровью. Заразиться сегодня можно легко. Возбудитель гриппа имеет большую контагиозность, а значит, легко распространяется. Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными предметами. Поэтому важны меры профилактики.

После контакта с зараженным лучше всего обработать руки и лицо спиртосодержащим раствором, прополоскать рот, промыть нос водой.

«Из всех препаратов можно принять тот же „Арбидол“. Тем более он вошел в клинические рекомендации Минздрава номер 10. Его также используют как этиотропное лечение при легком течении коронавирусной инфекции», — отметила специалист.

Федеральный Минздрав внимательно следит за препаратами, которые включает в свои рекомендации. Все лекарства прошли необходимые клинические и доклинические исследования.