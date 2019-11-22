Врач из Твери весь день ходила с инфарктом и умерла. Скрытый приступ не разглядели ее коллеги

Врач из Твери умерла от инфаркта. Коллеги не смогли его распознать и отказались ее госпитализировать. В больнице заявляют, все было иначе — пациентка сама не захотела остаться. СКР возбудил дело. А заведующий кардиохирургии «Сеченовки» пояснил «360», что неклассический инфаркт легко спутать с ВСД и даже гастритом.

Вечером 30 октября умерла врач по лечебной физкультуре тверской ГКБ № 6 Нина Азизова. Ее дочь Алена рассказала «360», что мама почувствовала себя плохо еще на работе. Сходила, сделала ЭКГ и ЭХО сердца. Но о результатах ей ничего не сказали. Девушка уточнила, что мама не была полной, не страдала от хронических или тяжелых заболеваний.

До дома Нина не дошла, позвонила и попросила забрать ее с остановки. Алена вызвала скорую. Фельдшеры сделали кардиограмму и отвезли женщину в родную для нее больницу. В приемном отделении терапевт изучила кардиограмму, та вызвала у нее сомнения.

«Это единственный человек, к которому у меня нет претензий. Она даже спросила: „Были ли у вас инфаркты?“. Она единственная заметила, что что-то не так с сердцем», — рассказала девушка.

Но ЭКГ нужно было показать дежурному кардиологу. После дополнительного осмотра пациентки тот заявил, что оснований для госпитализации не видит. Объяснить причину все ухудшающегося самочувствия не смог.

«Не всегда можно по кардиограмме что-то узнать. Нужно было полное обследование делать, они этого не сделали. Кардиолог ее послушал и сказал утром идти делать рентген. Так как у нее пневмония была в мае, подумали, что у нее рецидив. Ни таблеток, ничего не дали», — подчеркнула она.

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Чтобы исключить подозрение на инсульт, Нина сделала компьютерную томограмму головы, но КТ сердца ей делать не стали, и ничего не нашли. Женщине предложили остаться в больнице на ночь, но без оформления, то есть по сути просто переночевать. Она отказалась — боялась, что помощь не получит. Нине вкололи супрастин, и вместе с дочерью она вернулась домой на такси.

«Почему вы не в больнице?»

Поднимаясь по лестнице, у женщины началась одышка, она потеряла сознание. Алена снова вызвала скорую. Та приехала без носилок, девушка с отцом на руках поднимали Нину на пятый этаж. Новая фельдшер тоже изучила кардиограмму, сказала, что это из-за погоды или усталости, назначила 10 таблеток глицина и покой. Везти в больницу Нину медики отказались.

В 05:30 у женщины начались такие боли, от которых она кричала. По случайности вызванная скорая оказалась той первой, что уже отвозила Нину с Аленой в больницу. Врач был в ярости, говорит девушка, кричал на нее, мол «почему вы не в больнице». Помочь коллеге он уже не смог. Женщина, весь день переносившая инфаркт на ногах, умерла от «постинфарктного кардиосклероза и левожелудочковой недостаточности».

Не по классике

Заведующий кардиохирургическим отделением, профессор клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии первого МГМУ имени Сеченова Роман Комаров сообщил «360», что бывают ситуации, когда признаки инфаркта не классические, а смазанные и неясные, так называемые, асимптомы. Они вполне могут напоминать недомогание из-за погоды. При этом даже диагностика может не показать четкой картины состояния.

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«Человек может испытывать недомогание, на электрокардиограмме может быть минимальное изменение. И, тем не менее, может быть инфаркт», — пояснил Комаров.

Если у человека лишний вес, сахарный диабет, вегето-сосудистая дистония и некоторые другие болезни, то инфаркт тоже может развиваться не по классической схеме. Атипичные же его формы проявляются не только острой болью в грудной клетке, а болями в лопатке, спине, животе. Пациент может подумать, что у него гастрит, а на самом деле он переносит инфаркт.

«Думаю, у данной конкретной пациентки картина инфаркта была стертая, а не классическая. Это, скорее всего, вызвало сомнения специалиста-кардиолога (дежурного кардиолога — прим. ред.)», — сказал он.

Чтобы распознать такой инфаркт, помимо кардиограммы нужно взять у пациента анализ на тропанин. Это биохимическое исследование, достаточно быстро показывающее повреждение мышц миокарда. Сделать ряд других тестов, в частности, расширенное ЭКГ.

Уголовное дело

Завотделением кардиологии ГКБ Рустам Разыграев заявил РИА «Новости», что все необходимые обследования Нине провели. И когда ее осматривал кардиолог, ничего угрожающего ее жизни не было. К тому же женщина сама отказалась остаться в стационаре, где получила бы необходимую терапию.

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«Такое вранье. Если бы нам предложили госпитализацию, неужели бы мы не госпитализировались? Это нужно быть вообще больным человеком, чтобы оставить свою мать умирать», — негодует Алена.

В Следственном комитете уже провели проверку и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Юрист Алены Виктор Лурье пояснил «360», что раз СКР возбудил дело, то скорее всего его доведут до приговора и виновные будут наказаны. Ими, по мнению пострадавшей стороны, являются кардиолог Михаил Стрыгин и невролог Алла Полянская.

«Не знаю насчет реального лишения свободы, но хотелось бы, чтобы в медицине они работать перестали. Думаю, именно на них лежит вина за смерть матери моей доверительницы. И еще есть вина в действиях второй бригады скорой. Которая ночью приехала и накормила глицином», — заключил Лурье.