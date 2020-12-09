Врач из Сургута насобирал взятками на 6 квартир и 20 миллионов. Он вымогал деньги у инвалидов за операции

Сургутский врач попался на том, что брал многотысячные взятки с пациентов. Деньги он требовал за внеочередные операции по протезированию. Насобирать ему удалось на шесть квартир в разных городах, а на счету у него оказалось почти 20 миллионов рублей.

Следком задержал заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы Анатолия В. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Золотые операции

По версии следствия, в ноябре этого года врач предложил одному из своих пациентов ускорить операцию по протезированию тазобедренного сустава, а за свою помощь попросил 140 тысяч рублей. Мужчина согласился, потому что его постоянно мучили боли, а врач рассказал ему, что в очереди операцию он будет ждать не менее восьми месяцев. Такая задержка могла губительно отразиться на здоровье мужчины, так что он принял условия.

В полицию сообщать о требовании взятки пациент не стал, так как испугался, что может не получить свою операцию в срок. К 7 декабря он собрал требуемую сумму и передал ее врачу, в этот момент подозреваемого и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Источник фото: Следственный комитет РФ

Уже известно, что аналогичные ситуации были и в мае, и в июне 2020 года. У одного из пациентов врач потребовал 190 тысяч рублей за внеочередную операцию, а у другого — 180 тысяч. Причем первому он вернул 30 тысяч в виде «скидки за преклонный возраст».

Повышенные доходы

Только в кабинете врача оперативники нашли более 1,2 миллиона рублей, еще 2,5 миллиона — в его сургутской квартире. Также оказалось, что на банковских счетах врача лежит более 17 миллионов рублей, а в собственности у него и его жены находятся шесть квартир в Сургуте, Тюмени и Санкт-Петербурге, два земельных участка и дача.

При этом следственные органы установили, что из-за действий врача многие пациенты, которые стояли в очереди на протезирование месяцами, не получили медицинскую помощь вовремя. Сейчас обсуждается вопрос о взятии Анатолия В. под арест.

Следствие считает, что в деле могут появиться новые эпизоды взяточничества и вымогательства, так как имущество супругов явно не соответствует их официальным доходам. Жена врача также работает медиком в государственной клинике, специализируется на акушерстве и гинекологии.