«Работу выполнял даже с бодуна». Детский врач из Моздока принимал пациентов пьяным

Врач-травматолог из Моздока принимал детей пьяным. Из-за этого он не только «прославился» в Сети, но и потерял работу. Пить Денис Прохоров начал якобы из-за проблем с женой. Что известно о горе-медике — в материале «360».

Все началось с приема, на который к Прохорову привели ребенка с переломом. Назначение врач сделал, как показалось родителю, сомнительное — прописал мазать гипс мазью. Свое недовольство местный житель не только выразил специалисту лично, но и снял диалог с ним на видео.

Уволили, несмотря на опыт

В беседе с травматологом автор ролика поинтересовался его адекватностью и попросил позвать кого-нибудь из руководства. На все это Прохоров отвечал одной-единственной фразой: «Давай не будем». Поняв, что договориться с отцом маленького пациента не удастся, врач решил сбежать. Быстро скрыться сначала ему помешала дверь кабинета, а потом — лестничный поворот.

На ситуацию довольно быстро отреагировали в региональном Минздраве. Решение об увольнении травматолога ведомство приняло на следующий день после появления ролика.

«Руководством министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача! Несмотря на все его заслуги, опыт и знания!» — подчеркнули в Минздраве республики. В министерстве заметили, что нормы трудового законодательства нарушать не вправе никто.

Известно, что Прохоров — из врачебной династии. Поликлинику, где врач пьяным принимал пациентов, раньше возглавлял его отец, который награжден званием заслуженного врача России. В медучреждении до сих пор работает мать травматолога. По информации газеты «Пульс Осетии», на соответствующую должность в поликлинике Моздока сам Денис Прохоров пришел около года назад.

Запил, потому что бросила жена

В комментариях в соцсетях местные жители объяснили его состояние трудностями в семье. Якобы от врача ушла супруга, от чего тот и запил.

«Жена бросила и ушла к другому, и после этого он запил. Об этом уже многие знают. Но работу свою даже с бодуна выполнял», — заметили те, кто вступился за специалиста.

Пусть и пьяный, но чувство ответственности в нем еще есть. Он пришел на работу... Пользователь Instagram.

Другие заметили, что «проблемы нужно решать в нерабочее время», а выходить на работу в детскую поликлинику в подобном состоянии просто недопустимо.

«Вы так спокойно об этом говорите! Как вы можете повести своего ребенка к такому врачу?!» — возмутились в Сети.

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По мнению некоторых пользователей, первыми на ситуацию должны были среагировать коллеги Прохорова. Например, врача могли просто отправить домой, не дав ему вести прием.

«Если его уволили, мне очень жаль. Хорошего доктора потеряли», — писали люди.

Высокого мнения о профессионализме Прохорова придерживаются многие. Местные жители осудили поведение снимавшего видео с нетрезвым врачом.

«Он лучший специалист в своей сфере, он прекрасно относится к деткам, и судить вы все не имеете права. <…> Нормального, опытного, лучшего травматолога уволили. А кто теперь детей лечить будет? Может, автор этого видео и фото?» — задались вопросом в Instagram.

Глава Моздокского района Геннадий Гугиев в беседе с ТАСС подтвердил, что приказ об увольнении медика подготовят в понедельник, 16 сентября.

«Мы его разместим, чтобы люди не волновались и знали, что его уволили», — заметил Гугиев. По словам чиновника, после допущенного нарушения в медучреждении прошла проверка.