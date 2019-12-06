«Гуглить» симптомы разрешено. Врача из Братска оправдали за зачитанный из интернета диагноз

Фельдшера скорой помощи из Братска раскритиковали за то, что на выезде зачитал из интернета симптомы ребенка, у которого пошла кровь из глаз. За него заступились в больнице и решили увольнять. Кроме того, напомнили, что медицинские сотрудники имеют права залезать в интернет для «консультации».

Жительница Братска 28 ноября вызвала скорую своему пятимесячному ребенку, у которого с рождения был гнойный конъюнктивит. Приехавший на вызов фельдшер пояснил, что не знает, почему у ребенка идет кровь, поскольку никогда с этим не сталкивался. Не сумев поставить диагноз, медик якобы стал искать симптомы в интернете. Как оказалось, происходящее записывали на камеру. Ролик попал в интернет и вызвал бурю негодования у пользователей.

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Не делай добра — не получишь зла

Позднее оказалось, что на вызов к ребенку приезжал не фельдшер, а врач высшей категории Ирина Супрунко. Да и историю в интернете, как водится, перевернули с ног на голову. После поднятой шумихи Супрунко выступила в передаче «Время покажет» на Первом канале. Она рассказала, что в тот день малышу делали зонирование слезных каналов. После операции у него началось кровотечение, родители вызвали неотложку.

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Педиатр пояснила, что кровотечение может быть последствием операции. Родители не поверили, и врач решила подтвердить сказанное информацией с офтальмологического сайта. В это время отец тайком снял ее на видо. Из-за скандального видеоролика мать Супрунко перенервничала и попала в больницу.

«Я врач высшей категории, и меня вот так вот опустили. Я хотела сделать доброе дело, подтвердить… Они спросили: „Такое бывает“? Да, говорю, бывает после операции. Смотрят на меня. Я говорю: „Не верите мне, давайте посмотрим в интернете“. Все вместе собрались, сидели, смотрели. Мы даже не видели, что папа стоял за спиной и снимал», — добавила она.

Интернет без запрета

В больнице начали проверку, хотя жалоб от родителей не было. В региональном Минздраве уже заявили, что не видят ничего ужасного в том, что медик умеет пользоваться информационными ресурсами.

«Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами. Что именно зачитывает доктор на видеозаписи, практически не слышно. Но стандартные порядки оказания медпомощи не нарушены», — сказал замминистра.

В правительстве Иркутской области также не усмотрели в произошедшем нарушений. Как сообщил начальник пресс-службы Павел Добродеев, хотя оснований для госпитализации не было, врач все же предложил посетить больницу. Однако мать написала отказ.

«Обращаем внимание, что использование интернет-ресурсов для получения справочной информации не противоречит федеральному закону. Медицинские организации работают в единой государственной информационной системе, включающей в себя в том числе и информационные ресурсы», — цитирует его издание «Подъем».

Фельдшер — не врач

Замглавврача по медицинской части 71-й городской больницы департамента здравоохранения Москвы Алексей Хухрев пояснил «360», что нет ничего плохого в том, чтобы смотреть при пациенте справочную литературу, «если это не „Яндекс“ и не Google». Существуют специальные медицинские сайты, просматривать информацию на которых можно только после регистрации диплома.

«Доктор не может все помнить. Воспользоваться справочником — это нормально. Мы все пользуемся этим. Я каждый день лажу в интернет при пациентах и совершенно не считаю это зазорным. Не бывает таких, которые все помнят», — подчеркнул Хухрев.

Кроме того, напомнил медик, необходимо помнить, что обычно на вызов приезжает фельдшер. Это не медик-специалист. Уровень его знаний ниже, а основная задача заключается в том, чтобы верно оценить состояние пациента и при необходимости принять решение о госпитализации. В Братске именно так и поступили, но мать отказалась от поездки в больницу.

«Мы же насильно даже психиатрического больного не можем госпитализировать. А уж если мать против, то это вообще похищение людей называется. Если бы я это увидел, сказал бы: „Дорогие, тут вот такая история, но это не домашняя история, нужно ехать в больницу“», — заключил он.