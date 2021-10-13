Вписка закончилась встречей с полицией. Что известно об изнасиловании школьниц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге троих мужчин обвинили в изнасиловании девушек. По версии правоохранителей, приезжие из Троицка цыгане сняли вместе со школьницами квартиру и вступили с ними в интимную связь. Несмотря на то, что все происходило с согласия девушек, мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге троим мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании девушек 14 и 15 лет. По данным следствия, 8 октября жители Троицка изнасиловали школьниц на съемной квартире. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

О преступлении сообщила мать одной из девушек. После этого на съемную квартиру приехал наряд патрульно-постовой службы, который задержал подозреваемых 20, 28 и 36 лет, написал портал E1.ru.

Преступление на вписке

По информации E1.ru, мужчины познакомились со школьницами в районе Уралмаш. Один из обвиняемых подошел к девушкам и заявил, что у него есть 60 тысяч рублей, которые он хотел бы потратить вместе с ними. Те предложили посуточно снять квартиру.

Компания села в машину, где были еще двое мужчин. Один из них представился как Арсен. В ближайшем магазине мужчины купили спиртные напитки, а позже арендовали квартиру в центре Екатеринбурга. Уже там один из обвиняемых отвел 14-летнюю девушку в комнату и вступил с ней в интимную связь, то же самое проделал его друг. После этого мужчины якобы изнасиловали остальных девушек.

Две школьницы покинули квартиру после произошедшего, третья девушка осталась. Родители одной из пострадавших вызвали полицию, которая задержала мужчин на месте.

Новые обстоятельства

По данным СМИ, все трое мужчин — цыгане, приехавшие в Екатеринбург из Троицка. В квартире, где проходила вписка, нашли не только большое количество алкоголя, но и курительную трубку со следами наркотических веществ.

Все три обвиняемых уже были судимы, а одна из пострадавших состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы по статьям об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

При этом, по данным портала E1.ru, девушки вступили в интимную близость с новыми знакомыми добровольно, им никто не угрожал. Заявление в полицию написала мать одной из школьниц, когда узнала от дочери, что произошло.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль. Он поручил руководителю свердловского управления Следственного комитета доложить о том, как идет расследование.

Сейчас правоохранители продолжают собирать и закреплять доказательства, а также выясняют обстоятельства, причины и условия, которые привели к произошедшему.