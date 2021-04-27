Впереди 10 выходных. График работы важных учреждений в праздники

Россиян ждут длинные выходные с 1 по 10 мая. Но вместе с этим далеко не все государственные учреждения будут работать, а некоторые заработают по особому графику.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении выходных с 1 по 10 мая. По предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой праздники слили с выходными. Согласно указу, нерабочим будет период с 4 по 7 мая включительно.

Это решение приняли для того, чтобы поддержать сокращение распространения коронавируса и укрепить здоровье граждан.

Несмотря на введение выходных, некоторые необходимые заведения уйдут отдыхать на короткий срок или продолжат работу в обычном режиме.

Кто работает

Среди тех, кто продолжит работу в праздники, стала «Почта России». Компания будет отдыхать только 1 и 9 мая, кроме круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге. А 30 апреля и 8 мая их отделения будут работать на час меньше.

Пенсии и пособия в период праздников будут доставляться по расписанию, которое согласовали с региональными отделениями ПФР.

Больницы будут работать на время праздников в особом режиме. 1, 9 и 11 мая больницы заработают в режиме праздничного дня, 2 мая будет для медиков выходным. В период с 3 по 7 мая врачи будут работать как обычно, а 8 мая они перейдут на субботний график работы. В самый последний праздничный день больницы заработают по обычному графику.

Банки России планировали частично работать на майские праздники. С 1 по 3 мая банковские сотрудники будут отдыхать, только дежурные отделения будут открыты. Но уже с 4 по 7 мая банки вернутся в обычный режим работы. Но из-за длинных выходных их график может быть скорректирован.

Кто отдыхает

Отдыхать на майские праздники будут школы — с 1 по 10 мая школьники уйдут на каникулы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов посоветовал также не работать и учреждениям дополнительного образования.

В Подмосковье детские кружки перестанут работать на время праздников, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина в своем Instagram. Она также отметила, что продлевать учебный год из-за выходных не будут.

Студенты так же, как и школьники, будут отдыхать с 1 по 10 мая. Предполагается, что это будут дополнительные каникулы, как в прошлом году, но решение остается за ректорами.