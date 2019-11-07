Попытка суицида или отсрочка для адвокатов. Бывшая жена Цеповяза впала в кому накануне суда

Наталья Стришняя, экс-супруга отбывающего 20-летний срок за особо тяжкие преступления Вячеслава Цеповяза, впала в кому накануне заседания суда. Вместе с братом она обвинялась в вымогательстве.

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О ее состоянии сообщил адвокат Мурад Мусаев. По его данным, женщину нашел сын в бессознательном состоянии. Правозащитник уточнил, что Наталья страдает онкологическим заболеванием и ее состояние было «не лучшим».

Мусаев рассказал, что сейчас женщина находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что сын и дочь Стришней нашли дома предсмертную записку.

«Дети нашли дома у нее записку. В ней говорится: „За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты“», — сказал Мурад Мусаев. Он пообещал в ближайшее время передать документ в правоохранительные органы.

Telegram-каналу «Подъем» адвокат сообщил больше подробностей. В записке указаны имена людей, которые оказывали на нее давление.

«Речь идет о записке, которая обнаружена у нее дома. Она называет три фамилии, это люди из одного концерна, известного в Ростовской области определенным образом. Именно они руководят людьми, которые инициировали уголовное дело и пытались захватить предприятие, которое ей принадлежит — „Слава Кубани“. Ей приносили информацию: или ты пойдешь на уступки, или осудим твоего брата, или закроем обратно под стражу тебя. Она сейчас в глубокой коме, как говорят врачи, между жизнью и смертью... Ее просто довели», — заявил адвокат.

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Уголовное дело в отношении Натальи и ее брата Ивана было возбуждено по заявлению бизнесмена Александра Исюка. Он пожаловался на угрозы и вымогательство с их стороны.

По словам предпринимателя, в 2010 году Наталья и Иван, действуя в составе банды Цапка, потребовали у него 77 миллионов рублей. Третьим участником троицы вымогателей был предприниматель Федор Стрельцов.

В июле этого года обоих поместили в СИЗО, но осенью Наталью выпустили под домашний арест в Кущевской. В октябре расследование дела было завершено и материалы переданы в суд Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Первое заседание состоялось 1 ноября, второе — назначено на 6 ноября.

С самого начала расследования Наталья вины своей не признавала и утверждала, что дело против нее связано с попыткой отобрать у нее активы. Ее адвокаты уверены, что Наталью пытаются призвать к ответу за преступления уже осужденных бандитов, входивших в ОПГ, одним из лидеров которой был ее бывший муж Вячеслав Цеповяз. В 1998–2010 годы преступники совершили 19 убийств.

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Было также высказано предположение, что уголовное дело является ничем иным как местью Цеповяза. В октябре Наталья как раз вела с ним переговоры о разделе семейного имущества. Она развелась с мужем, вернула девичью фамилию и сельхозпредприятие «Слава Кубани» перешло в ее собственность. Ее брат Иван занимал в нем пост исполнительного директора.

Адвокаты Цеповяза утверждали, что она владеет им незаконно. Кущевский районный суд должен был в середине ноября рассматривать спор между экс-супругами.

Близкие к окружению Натальи люди утверждают, что она очень переживала из-за тяжбы с Цеповязом и уголовного дела о вымогательстве. Она боялась не только остаться без имущества, но и угодить в колонию.

В последнее время Стришняя находилась в состоянии постоянного стресса. Возможно, именно он, наложившись на тяжелую болезнь, стал причиной ее попытки ухода из жизни. Если она, конечно, была. Некоторые источники утверждают, что «кома» является попыткой затянуть процесс и выиграть время для маневра.

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Хорошо знакомые с делом банды Цапка люди утверждают, что Наталья к участию в бизнесе мужа рвалась уже давно. С тех самых пор, как Цеповяз основал ОПХ «Слава Кубани». Он согласился допустить жену до «куска пирога» после того, как на ее сторону встал сам Цапок.

С его гражданской женой Анжелой Наталья основала ресторанный комплекс и химчистку. С ней же учредила фирму «Сахар Кубани» и вынашивала планы по строительству сахарного завода в Кущевской.

После ареста мужа она не только стала генеральным директором «Славы Кубани», но и сумела убедить свекровь переписать на нее само предприятие и его активы. Наталья, которую и так уже называли «шахиней» или «императрицей Кущевки» стала миллионершей.

По некоторым данным, следователи подозревали, что Наталья была соучастницей банды Цапка. Она планировала преступления и активно пользовалась деньгами, вырученными бандитами.

Фермер Александр Июск утверждает, что Наталья и ее брат Иван под угрозой физической расправы заставляли его взять в банке крупный кредит, чтобы потом забрать у него наличные.

Если вину Стришней и ее брата удастся доказать, им грозит 15 лет лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей.

В связи с ее состоянием, заседание суда было перенесено с 6 ноября на 14 декабря 2019 года.