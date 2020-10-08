Возвращение во времена чумы и Ветхого Завета. В Джакарте будут помечать дома с больными коронавирусом

Администрация Джакарты планирует маркировать наклейками дома жителей, зараженных коронавирусом. Цель — информировать местных полицейских о состоянии здоровья людей и помогать другим быть начеку. Эксперты заявляют, что это может привести к травле заболевших и испортит им жизнь.

Подавляющее большинство случаев заражения коронавируса в Индонезии зафиксировали на острове Ява, где находится столица Джакарта. По состоянию на среду в стране зарегистрировано 315 714 случаев заражения. В среду коронавирус обнаружили у 4538 людей. При этом от общего числа заболевших в стране 26% приходится на Джакарту.

Из-за того, что число случаев растет, центры самоизоляции по всей столице заполнены. Власти пытаются открывать новые, но разместить всех довольно сложная задача. Некоторым зараженными предложили самоизолироваться дома. Например тем, у кого болезнь проходит в легкой форме или вообще бессимптомно. Для того, чтобы иметь возможность остаться дома, необходимо, чтобы у больного была отдельная ванная комната, которой будет пользоваться только он. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Быть начеку

Ввиду внедрения возможности самоизоляции власти решили маркировать дома жителей, где находятся зараженные.

Три Юнис Мико Вахьоно, эпидемиолог из университета Индонезии, сказал, что наклейки дадут понять местным полицейским, каково состояние здоровья людей, живущих в доме. Он добавил, что очень важно информировать других людей о состоянии здоровья жителей. Например, это предупредит тех, кто планировал посетить дом с зараженными.

«Наклейка не означает, что правительство позорит жителей дома. Оно просто информирует других людей, находящихся рядом с этим домом, чтобы они были начеку», — подчеркнул он.

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия заявил, что использование наклеек соответствует постановлению властей.

«Важно сообщить офицерам и соседям, что есть жители, которые проводят самоизоляцию в своих домах», — говорится в заявлении заместителя губернатора.

Депрессия и травля

Однако не все остались в восторге от такого плана. Омбудсмен Джакарты заявил, что маркировка дома может привести к стигматизации бессимптомных пациентов с COVID-19, самоизолирующихся у себя дома. Люди могут начать избегать их.

С этой мыслью согласен и российский психолог Андрей Зберовский. Это решение «возвращает людей в эпоху чумы». Достаточно представить ситуацию, в которой дом одного человека маркировали наклейкой. А затем у его соседа, который может быть человеком эмоционально нестабильным, скончался кто-то из родственников от коронавируса. Он запросто может посчитать виновником, живущего рядом зараженного.

«На следующий день он может пойти к нему с топором или дом подожжет», — говорит собеседник «360».

Именно поэтому ведь человечество пришло к анонимности медицинских диагнозов. Для того, чтобы уйти от провокации и столкновения людей меж собой. Данная мера для меня — это средневековая дикость Андрей Зберовский психолог.

Такая пометка плохо скажется и на эмоциональном фоне самого больного. Она будет вызывать чувство дискомфорта и депрессивные настроения. Это может вызвать комплексы на всю жизнь. Не исключена травля и риски для жизни и здоровья.

«Это создает и колоссальную психологическую проблему. Человек будет идти, и ему будет казаться, что все на него тычут пальцами, что все на него смотрят, что все его осуждают, и никто не подаст ему руки», — отмечает эксперт.

К тому же на фоне депрессии у человека может снизиться иммунитет, и он может заработать себе дополнительные проблемы со здоровьем.