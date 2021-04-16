facebook_pixel
    16 апреля 2021, 14:03

    Россиянам усложнят возвращение из Танзании и Турции. Так будет легче найти зараженных коронавирусом

    Василиса Андреева, Татьяна Струкова

    Роспотребнадзор предложил обязать российских туристов сдавать ПЦР второй раз, если они возвращаются из Турции или Танзании. Вирусолог объяснил эту меру способностью коронавируса размножаться в организме.

    Специалисты Роспотребнадзора предложили усилить меры контроля за прибывающими из некоторых стран. Для туристов, возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, в ведомстве хотят ввести новое правило: сдавать тест на коронавирус не один раз, а два.

    Сейчас россияне перед своим возвращением обязаны заполнить заявление на сайте «Госуслуги» с информацией о том, когда и откуда они прибывают в страну. По приезде из-за границы туристы обязаны сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на том же портале. На все это отводится трое суток. До тех пор, пока статус по коронавирусу не будет известен, путешественники должны соблюдать карантин.

    Однако теперь в Роспотребнадзоре хотят обязать туристов сдавать тест на ковид повторно — через пять дней после возвращения. Результаты также нужно будет загрузить на «Госуслуги». Текст предложения опубликован на портале правовой информации и находится на стадии общественного обсуждения.

    Не просто блажь

    Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил «360», что предложение Роспотребнадзора вполне обоснованное. В Турции и Танзании ситуация с коронавирусом существенно ухудшилась, некоторые даже говорят о начале третьей волны пандемии.

    При этом повторное тестирование россиян, уверен Виктор Зуев, совершенно не связано с недоверием к тест-системам, используемым в России. Вопрос заключается лишь в том, что в первые дни заражение выявить значительно сложнее.

    «Человек схватил небольшое количество вируса, а все-таки вирусная нагрузка должна быть значительной, чтобы она была определяемой. Фигурально выражаясь, одну вирусную частицу очень трудно найти у нас в гортани», — объяснил он.

    Пятидневный срок, по мнению вирусолога, дается для того, чтобы не сажать приезжающих из-за границы на карантин слишком надолго. При этом времени должно хватить на то, чтобы количество вируса в организме в случае заражения достигло нужного для определения порога.

    «Если человек заразился, то вирус должен немного размножиться у него в организме, чтобы его количества было достаточно для определения теми методами, которыми мы пользуемся», — заключил Зуев.