Россиянам усложнят возвращение из Танзании и Турции. Так будет легче найти зараженных коронавирусом

Роспотребнадзор предложил обязать российских туристов сдавать ПЦР второй раз, если они возвращаются из Турции или Танзании. Вирусолог объяснил эту меру способностью коронавируса размножаться в организме.

Специалисты Роспотребнадзора предложили усилить меры контроля за прибывающими из некоторых стран. Для туристов, возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, в ведомстве хотят ввести новое правило: сдавать тест на коронавирус не один раз, а два.

Сейчас россияне перед своим возвращением обязаны заполнить заявление на сайте «Госуслуги» с информацией о том, когда и откуда они прибывают в страну. По приезде из-за границы туристы обязаны сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на том же портале. На все это отводится трое суток. До тех пор, пока статус по коронавирусу не будет известен, путешественники должны соблюдать карантин.

Однако теперь в Роспотребнадзоре хотят обязать туристов сдавать тест на ковид повторно — через пять дней после возвращения. Результаты также нужно будет загрузить на «Госуслуги». Текст предложения опубликован на портале правовой информации и находится на стадии общественного обсуждения.

Не просто блажь

Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил «360», что предложение Роспотребнадзора вполне обоснованное. В Турции и Танзании ситуация с коронавирусом существенно ухудшилась, некоторые даже говорят о начале третьей волны пандемии.

При этом повторное тестирование россиян, уверен Виктор Зуев, совершенно не связано с недоверием к тест-системам, используемым в России. Вопрос заключается лишь в том, что в первые дни заражение выявить значительно сложнее.

«Человек схватил небольшое количество вируса, а все-таки вирусная нагрузка должна быть значительной, чтобы она была определяемой. Фигурально выражаясь, одну вирусную частицу очень трудно найти у нас в гортани», — объяснил он.

Пятидневный срок, по мнению вирусолога, дается для того, чтобы не сажать приезжающих из-за границы на карантин слишком надолго. При этом времени должно хватить на то, чтобы количество вируса в организме в случае заражения достигло нужного для определения порога.

«Если человек заразился, то вирус должен немного размножиться у него в организме, чтобы его количества было достаточно для определения теми методами, которыми мы пользуемся», — заключил Зуев.