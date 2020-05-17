Возвращение голубой крови. Коронавирус напомнил ученым о разработках 40-летней давности

В связи с пандемией коронавируса врачи все чаще задумываются не только о создании новых препаратов, но и о применении хорошо забытых старых. Одним из таких является перфторан — знаменитая «голубая кровь», разработанная в 1980-х годах группой советских ученых во главе с Феликсом Белоярцевым. «360» выяснил у специалистов, может ли искусственная кровь помочь в борьбе с коронавирусом.

История создания перфторана крайне запутанна и таинственна, а судьба изобретателя трагична. Перфторан — это кровезаменитель с функцией газообмена и насыщения организма кислородом. Он мог использоваться в экстремальных ситуациях — потери крови в большом объеме и крайнего недостатка эритроцитной массы. В начале 1980-х впервые был описан СПИД, и люди узнали об опасности заражения в результате переливания крови, поэтому по всему миру начали разрабатывать искусственные заменители.

Для СССР на тот момент новые резервы для переливания крови были актуальны еще и в свете войны в Афганистане, и перфторан впоследствии весьма успешно применялся в полевых условиях военными врачами. Обнаружились и другие полезные свойства: оказалось, что препарат не только заменяет кровь, но и стабилизирует состояние эритроцитов, помогает клеткам крови сохраняться даже в условиях нехватки кислорода, а также улучшает микроциркуляцию.

Первые клинические испытания препарата произошли, когда пятилетнюю девочку сбила машина, а врачи перепутали группу крови при переливании. В итоге над ней нависла серьезная угроза жизни, но «голубая кровь» ее спасла. После этого стали уже стали всерьез говорить о Государственной премии СССР Белоярцеву и его коллегам. А вот что происходило дальше, трудно объяснить. В один прекрасный день кто-то написал на ученого донос, и к нему в лабораторию в Пущине нагрянули с обыском сотрудники КГБ.

Против Белоярцева выдвигались непонятные обвинения: что он отдавал зарплату рабочим спиртом, что он вычитал деньги из премий сотрудников, чтобы купить дорогие приборы для лаборатории и так далее. Кто за всем этим стоял, неясно, — конкуренты, чиновники, КГБ… Недоброжелателей у столь успешного ученого было много, а вот поддержки в Партии не было.

Так или иначе, в 1985 году Белоярцев покончил с собой в том самом Пущине. Из-за всей этой волокиты разработка препарата приостановилась. А в начале 1990-х на новые клинические испытания денег уже не было.

На данный момент перфторан формально разрешен в клиническом использовании, однако в массовое производство он, по сути, запущен так и не был — в основном, по экономическим причинам.

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Перфторан и коронавирус

Помимо «голубой крови» существует огромное количество других кровезаменителей, но, как пояснил «360» фармаколог Александр Эдигер, все они только замещают объем потери крови. А вот функцией транспорта газа обладает только перфторан. Проще говоря, перфторан не просто заменяет, но еще и лечит кровь.

Особенно актуальным становится исследование «голубой крови» сейчас, когда многие заражаются острым респираторным заболеванием. По словам Эдигера, перфторан необходим при той форме пневмонии, когда нужно и устранить возбудителя, и восстановить кровоснабжение. То есть, когда пневмония сопровождается нарушением микроциркуляции легких. Именно такой пневомнией страдают все реанимационные больные, а также в послеоперационный период.

У перфторана есть будущее — коронавирус закончится, но тема пневмонии останется Александр Эдигер фармаколог, патологоанатом, писатель, медицинский эксперт компании ПЕПТИД БИО

Пока же, за неимением перфторана, врачи используют препараты, снижающие свертываемость крови. Однако полноценных заменителей «голубой крови» до сих пор нет. Поэтому над темой перфторана размышляют многие специалисты.

В частности, вернуть перфторан в клиническое применение пытается сейчас профессор Евгений Маевский, один из соратников Белоярцева. На данный момент, по словам Эдигер, идет процесс сбора информационной и доказательной базы.