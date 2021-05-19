«Черная пантера» Наоми Кэмпбэлл в Instagramсообщила, что стала матерью и показала Фотографию, на которой держит в ладони ножки дочери. Супермодели 22 мая исполнится 51 год.

Наоми Кэмпбэлл сопроводила фотографию подписью: «Прекрасное маленькое благословение избрало меня в качестве матери. Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я сейчас разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала счастливая мать. За восемь часов публикация набрала 786 476 пометок «нравится».

Никаких подробностей о рождении или имени ребенка не сообщается, сообщает Reuters. Мать Наоми Валери Моррис Кэмпбелл сообщила, что очень взволнована: «Я так долго ждала, чтобы стать бабушкой!».

Кэмпбелл была первой черной моделью, появившейся на обложках французских журналов Vogue и Time. Она также была первой черной моделью на обложке ключевого сентябрьского номера американского Vogue. Наоми начала свою карьеру в подростковом возрасте и была моделью для таких тяжеловесов в мире моды как Versace, Chanel, Prada и Dolce & Gabbana.

Она также защищала африканских дизайнеров и была со-продюсером апрельской недели моды Arise Fashion Week в Лагосе, Нигерия.

В мае 2017 года Кэмпбелл рассказала журналу Evening Standard, что не прочь стать матерью, но не хочет спешить.

«Я все время думаю о детях. Но сейчас медицина добилась таких успехов, что я могу родить, когда захочу», — заявляла модель.

В 2019 году Кэмпбэлл сказала WSJ, что пока не будет заводить детей и подождет, что еще принесет ей вселенная. Неизвестно, состоит ли Кэмпбелл в настоящее время в отношениях. В 2019 году ей приписывали двухмесячный роман с Лиамом Пейном. Затем она встречалась с рэпером Skepta. Наоми не подтвердила и не опровергла продолжение этих романов. Также неизвестно, рожала ли она сама или девочку выносила суррогатная мать.

Джанет Джексон

Наоми Кэмпбэлл не первая знаменитость, которая решилась родить ребенка в возрасте, который раньше врачи считали для деторождения совершенно непригодным. Американская певица Джанет Джексон впервые родила в 50 лет 3 января 2017 года.

В тот момент родная сестра Майкла Джексона была замужем за 41-летним миллионером Виссамом Аль Мана. Правда, брак через несколько месяцев после родов разрушился.

Источник фото: Instagram.

Джанет Джексон перенесла беременность очень тяжело и столкнулась с угрозой выкидыша. Напуганная женщина отменила мировое турне и отказалась от любых ограничений, диет и физических нагрузок. В результате она набрала примерно 43 килограмма. Малыш родился здоровым, а лишний вес певице удалось сбросить через полгода.

Джанет Джексон не стала делать из своей беременности шоу, не появлялась на публике и не постила фото в соцсетях.

Ингеборга Дапкунайте

Еще более скрытная — актриса Ингеборга Дапкунайте. О ее сыне Алексе публика узнала из документального фильма «Все, что пишут обо мне — неправда», который она сняла. К тому моменту мальчику исполнился год. Кинолента была приурочена к 55-летию Дапкунайте, которое она отмечала в 2018 году.

Актриса всегда была скупа на подробности личной жизни. Ее поклонники не сразу узнали, что она вышла замуж и долгое время Дапкунайте скрывала имя своего избранника. Сейчас уже известно, что ребенок появился от ресторатора Дмитрия Ямпольского. Тайная свадьба состоялась в 2013 году.

До сих пор неизвестно, сама ли родила актриса сына или воспользовалась услугами суррогатной матери.

Бриджит Нильсен

В 2018 году 54-летняя экс-жена Сильвестра Сталлоне датская актриса, певица и модель Бриджит Нильсен в Instagram опубликовала фото с новорожденным ребенком на руках. Она сообщила, что 22 июня в пятый раз стала матерью.

Актриса призналась, что примерно 10 лет не могла забеременеть и очень счастлива, что родила дочь. Но им пришлось провести в больнице около месяца прежде, чем врачи отпустили Бриджит и маленькую Фриду домой. Ее отцом стал итальянский телепродюсер Маттиа Десси. До Фриды датская звезда родила четырех детей от трех мужчин.

Бриджит Нильсен поддержала своих ровесниц, которые боятся рожать из-за возраста.

«Некоторые женщины думают: „О Боже, я слишком старая“. Могу понять, почему некоторые люди говорят: „Как она посмела“? Но многие мужчины становятся отцами за 60 и даже за 70, и никаких сомнений у них нет», — сказала актриса.