Возраст и здоровье не имеет значения для COVID-19. Это докажут три истории его жертв

Сейчас в мире уже больше 129 тысяч погибших от коронавируса, десятки тысяч семей потеряли своих родных в мирное время. Причем сейчас, по сообщениям медиков, становится все больше молодых людей, переносящих заболевание.

Среди жертв коронавируса сейчас, спустя несколько месяцев с начала эпидемии, есть люди всех возрастов — от младенцев до глубоких стариков. И в каждом возрасте есть шанс вылечиться — в марте побороть вирус смог столетний гражданин Китая.

Но, к сожалению, в каждом же возрасте есть и смерти, среди погибших от коронавируса и молодые мужчины и женщины, которые никогда не жаловались на здоровье и не имели патологий, и старики, и подростки. Люди умирают от пневмонии, которая развивается из-за коронавируса, вне зависимости от своих успехов, финансового состояния, даже предыдущего состояния здоровья.

Смерть в 36

Вчера в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) сообщили о том, что от коронавируса умер их сотрудник, подававший большие надежды физик Данила Тлисов, лауреат престижной премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере 2016 года.

36-летний ученый вернулся из командировки в Швейцарию 22 марта, а через три с половиной недели умер в московской Коммунарке. До 4 апреля мужчина был на домашнем карантине, но почувствовал себя хуже, следующие 10 дней врачи делали все, чтобы спасти молодому ученому жизнь. При этом отмечается, что первые два теста Данилы были отрицательными, а течение болезни на протяжении двух недель оставалось бессимптомным.

vk.com/Данила Тлисов

«Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым», — говорится на сайте Института ядерных исследований.

Последние слова маме

Другая история произошла в Америке. 81-летняя Роберта Татли получила положительный результат на коронавирус, ее отправили в больницу, чтобы лечить пневмонию, которая быстро убивала пенсионерку.

Спустя какое-то время семье Роберты позвонили из больницы, чтобы сообщить то, что не смогли сказать старушке: ей остались считаные дни. Но даже поехать к своей маме и бабушке члены семьи не могли — опасная болезнь, карантин и тяжелое состояние Роберты не оставляли выбора.

Последние слова членов семьи Роберта только слушала — из-за сильных обезболивающих она не могла даже говорить. Внучка Роберты, пользовательница с ником sinjinshairyballsack выложила видео последнего разговора с бабушкой в TilTok с просьбой оставаться дома, чтобы никто больше не оказался в такой ситуации, как их семья.

«Я люблю тебя, мама, ты самая лучшая мамочка во всем мире. Всегда самая лучшая. Я люблю тебя», — говорит женщина на видео.

«Я хочу, чтобы люди знали, что коронавирус действительно существует. Вы видите статистику погибших в СМИ, но в эту статистику могут войти ваши родственники», — написала девушка.

SMS вместо прощальной записки

Британка рассказала изданию The Mirror о том, как ее абсолютно здоровый возлюбленный умер от коронавируса всего за несколько дней. 47-летний Тим Гелли решил самоизолироваться, когда после одной из утренних пробежек почувствовал легкое щекотание в горле.

Он переехал от своей девушки Донны, чтобы обезопасить ее и ее детей, хотя все и были уверены, что это лишь легкая простуда, которая пройдет в скором времени. Но на следующий день мужчина не пошел на работу, к вечеру началась лихорадка. Он просил девушку не приезжать к нему, чтобы не заразить.

По мере того, как ему становилось все хуже, я попросила его вызвать скорую помощь. Но он продолжал говорить мне, что с ним все в порядке, что у него нет хронических заболеваний и что он не хочет отвлекать врачей от действительно важной работы Донна возлюбленная Тима.

Донна очень переживала и написала Тиму, что боится, что больше они никогда не встретятся. «Не глупи, конечно, встретимся», — ответил ей Тим на сообщение.

Через неделю Тим перестал отвечать на звонки, так что его возлюбленная позвонила его соседям и попросила проверить, все ли в порядке. Соседи, которым Тим оставлял ключ, нашли его уже мертвым.

«Потом приехали медики в защитной одежде и забрали его. Я не могу смириться с мыслью о том, что он был совсем один», — сокрушается Донна.

Во всех этих историях люди стали случайными жертвами вируса, которому совершенно все равно, хороший вы человек или плохой, большая ли у вас семья или вы совсем одни. И те люди, которые остаются жить с этой потерей, хотят только одного — чтобы каждый оставался дома и чтобы никому больше не приходилось переживать их утрату.