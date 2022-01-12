Дело о пропавшей в Нижегородской области девочке возобновили спустя 9 лет. Ее могли убить, но доказать это будет сложно

Следователи Нижегородской области вновь начали расследовать уголовное дело об исчезновении 15-летней девочки спустя девять лет. Причиной послужили найденные в лесах кости, которые, предположительно, принадлежат подростку. И хотя на останках не нашли повреждений, специалисты не исключают насильственную смерть.

В Нижегородской области вновь начали расследовать дело об исчезновении 15-летней девочки с особенностями в развитии в 2013 году. В июне 2013 года она вышла из своего дома в рабочем поселке Гидроторф Нижегородской области и не вернулась.

После ее исчезновения открыли уголовное дело и начали масштабные поиски, но ребенка не нашли. Спустя два года предварительное расследование остановили, но поиски не прекращались.

В 2021 году грибники нашли труп в лесополосе Балахинского района — предположительно, он принадлежит пропавшей девочке. На костях не нашли повреждений криминального характера, а родственники школьницы опознали ее одежду. Специалисты проводят экспертизу ДНК, чтобы установить принадлежность останков, написал сайт nn.ru.

Пропажа ребенка

По версии следствия, девочка ушла из дома 20 июня 2013 года в поселке Гидроторф, где она жила с семьей. На ней была сиреневая блузка, черная юбка, сандалии и бусы. В руках у пропавшей был полиэтиленовый пакет — его она часто носила с собой, чтобы казаться взрослой. Ранее школьница уже не раз уходила из дома, поскольку видела, как отпускали других детей.

Из-за синдрома Дауна девочка не могла разговаривать и двигалась медленно, но понимала, о чем говорят другие. Исчезнувший подросток также не опасалась людей и могла находиться с ними рядом. По словам родственников, она избегала больших дорог, не ходила в лес и боялась воды.

Для поиска девочки привлекали полицейских, волонтеров и солдат-срочников. В ходе работ кинологи обнаружили четыре точки около поселка и около леса, где могла быть пропавшая, писал сайт «Аргументы и факты». По словам сотрудников МВД, школьница потерялась на болотистых участках местности, где человек может пролежать несколько лет, и его никто не найдет. Ее родителей проверили на полиграфе, но прибор не показал их причастность к исчезновению.

Позднее полицейские заподозрили в исчезновении девочки жителя другого региона, который приезжал летом в Балахнинский район. Он был там именно в тот момент, когда исчезла школьница. Спустя год объявился свидетель, который видел, как пропавшая в день исчезновения села на остановке в Балахне в машину и уехала в направлении Гидроторфа.

Нюансы дела

Профессор криминалистики Анатолий Кустов объяснил «360», что при пропаже ребенка решение о поиске принимают в течении трех дней. Если же есть признаки похищения или изнасилования, то расследование и поиск начинаются с момента подачи заявления. Полиция начинает искать человека, к работам также привлекаются волонтеры и гражданские лица.

Адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов отметил, что обычно при пропаже ребенка возбуждается уголовное дело по статье об убийстве. Но если нет оснований думать о том, что ребенка действительно убили, дело могут приостановить. По словам Калинова, прекратить дело могут только после генетической экспертизы и установления личности при условиях, что на останках нет повреждений криминального характера.

«Есть важный момент. Несмотря на то, что повреждения на останках не нашли, не стоит забывать, что часть останков разложилась, поэтому возможно точную причину смерти установить не удастся. Может быть, ее даже задушили», — объяснил Калинов.

Специалист не исключил, что в отношении исчезнувшего подростка могли совершить преступление, однако сейчас поймать виновного будет сложно. По его мнению, из-за отсутствия повреждений черепа дело, скорее всего, прекратят.

Криминалисты также не исключают, что в деле пропавшей в 2013 году девочки были определенные признаки сокрытия преступления, которые нельзя было выявить. Анатолий Кустов отметил, что к таким относятся утопление с грузом, закапывание тела в землю на глубину более одного метра, нахождение трупа в условиях, при котором он мумифицируется, а также нахождение в заранее подготовленных помещениях.