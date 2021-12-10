Возникающий после прививок синдром Sirva больше пугает названием. Эта побочка возникает от редких ошибок
Педиатр Лина Мурадова назвала синдром SIRVA крайне редким осложнением после прививки
Одним из побочных эффектов любой вакцинации может оказаться синдром SIRVA. Обычно он проявляется болями в плече без объяснимых причин и скованностью движений в руке. Причина такого осложнения — в неправильно сделанном уколе. Но бояться идти на прививку не надо: случаи развития SIRVA крайне редки.
Медики обычно предупреждают пришедших на вакцинацию от гриппа, COVID-19 или против другого заболевания о вероятности болезненных ощущений в месте укола. Иногда, сообщил портал WebMD, человек получает вместе с прививкой редкое состояние, известное как SIRVA. Это травма плеча, связанная именно с введением вакцины.
Симптомы и причины
Основными признаками SIRVA являются длительная и сильная боль в плече и скованность движений руки. Симптомы обычно проявляются в течение 48 часов после вакцинации, если укол был сделан в предплечье. Исследования показывают, что безрецептурные обезболивающие не помогают избавиться от болевых ощущений. Пациенту сложно поднять или согнуть руку — например, во время чистки зубов или попытки надеть шапку.
Синдром SIRVA может развиться, если медработник сделает во время прививки укол слишком высоко.
«Правильное место для этого типа укола — средняя, самая толстая часть дельтовидной мышцы, <…> которая идет от кости плеча до ключицы», — отмечено в публикации.
При неверно выбранном участке плеча возникает риск попадания иглы в сустав или его синовиальную сумку. В исключительных случаях можно повредить подмышечные или лучевые нервы плеча. При этом SIRVA не вызывается каким-либо конкретным лекарством, содержащимся в инъекции.
Техническая ошибка
Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова в беседе с «360» призналась, что за более чем 20-летнюю практику вакцинации с таким синдромом не сталкивалась.
«Есть такое понятие, как поствакцинальная реакция. Оно применимо к вакцинации против любой инфекции. Это может быть покраснение в месте инъекции, температура, плохое самочувствие — это все входит в норму», — пояснила она.
Для того, чтобы исключить бурную аллергическую реакцию, пациента любого возраста после прививки в течение получаса наблюдают врачи. Обычно осложнение развивается именно в этот промежуток времени.
Обычно мы делаем [укол] в верхнюю часть плеча. Чтобы попасть в синовиальную сумку или плечевой сустав, не знаю, как надо постараться
Мурадова допустила вероятность повреждения лучевого нерва при прививке, связав его с анатомическими особенностями человека. Может такое произойти и при глубоком введении иглы.
«Верхняя часть плеча оптимальна, потому что мускулатура развита. Если нерв идет как-то не так, то мы его задеваем. Тут никогда наперед не знаешь», — сказала врач. Любое повреждение нерва она назвала долгоиграющей ситуацией.
Возникновение синдрома SIRVA Мурадова объяснила технической ошибкой. Тем не менее попадание иглой в суставную сумку или сустав специалист сочла сложным и практически неосуществимым промахом.
Случай на миллион
Если же SIRVA диагностировали, уточнили в статье на WebMD, врач может назначить физиотерапию, стероиды или обезболивающие. В некоторых случаях постоянная ноющая боль в плече сохраняется в течение полугода, а полностью выздоравливают лишь менее трети пациентов с этим синдромом. При серьезной травме не исключена операция.
«Подобные случаи единичны — среди миллионов привитых, — успокоил пациентов в беседе с «Доктором Питером» терапевт Павел Прокин, с чьим мнением согласилась и Лина Мурадова.