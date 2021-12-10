Возникающий после прививок синдром Sirva больше пугает названием. Эта побочка возникает от редких ошибок

Одним из побочных эффектов любой вакцинации может оказаться синдром SIRVA. Обычно он проявляется болями в плече без объяснимых причин и скованностью движений в руке. Причина такого осложнения — в неправильно сделанном уколе. Но бояться идти на прививку не надо: случаи развития SIRVA крайне редки.

Медики обычно предупреждают пришедших на вакцинацию от гриппа, COVID-19 или против другого заболевания о вероятности болезненных ощущений в месте укола. Иногда, сообщил портал WebMD, человек получает вместе с прививкой редкое состояние, известное как SIRVA. Это травма плеча, связанная именно с введением вакцины.

Симптомы и причины

Основными признаками SIRVA являются длительная и сильная боль в плече и скованность движений руки. Симптомы обычно проявляются в течение 48 часов после вакцинации, если укол был сделан в предплечье. Исследования показывают, что безрецептурные обезболивающие не помогают избавиться от болевых ощущений. Пациенту сложно поднять или согнуть руку — например, во время чистки зубов или попытки надеть шапку.

Синдром SIRVA может развиться, если медработник сделает во время прививки укол слишком высоко.

«Правильное место для этого типа укола — средняя, ​​самая толстая часть дельтовидной мышцы, <…> которая идет от кости плеча до ключицы», — отмечено в публикации.

При неверно выбранном участке плеча возникает риск попадания иглы в сустав или его синовиальную сумку. В исключительных случаях можно повредить подмышечные или лучевые нервы плеча. При этом SIRVA не вызывается каким-либо конкретным лекарством, содержащимся в инъекции.

Техническая ошибка

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова в беседе с «360» призналась, что за более чем 20-летнюю практику вакцинации с таким синдромом не сталкивалась.

«Есть такое понятие, как поствакцинальная реакция. Оно применимо к вакцинации против любой инфекции. Это может быть покраснение в месте инъекции, температура, плохое самочувствие — это все входит в норму», — пояснила она.

Для того, чтобы исключить бурную аллергическую реакцию, пациента любого возраста после прививки в течение получаса наблюдают врачи. Обычно осложнение развивается именно в этот промежуток времени.

Обычно мы делаем [укол] в верхнюю часть плеча. Чтобы попасть в синовиальную сумку или плечевой сустав, не знаю, как надо постараться Лина Мурадова педиатр

Мурадова допустила вероятность повреждения лучевого нерва при прививке, связав его с анатомическими особенностями человека. Может такое произойти и при глубоком введении иглы.

«Верхняя часть плеча оптимальна, потому что мускулатура развита. Если нерв идет как-то не так, то мы его задеваем. Тут никогда наперед не знаешь», — сказала врач. Любое повреждение нерва она назвала долгоиграющей ситуацией.

Возникновение синдрома SIRVA Мурадова объяснила технической ошибкой. Тем не менее попадание иглой в суставную сумку или сустав специалист сочла сложным и практически неосуществимым промахом.

Случай на миллион

Если же SIRVA диагностировали, уточнили в статье на WebMD, врач может назначить физиотерапию, стероиды или обезболивающие. В некоторых случаях постоянная ноющая боль в плече сохраняется в течение полугода, а полностью выздоравливают лишь менее трети пациентов с этим синдромом. При серьезной травме не исключена операция.

«Подобные случаи единичны — среди миллионов привитых, — успокоил пациентов в беседе с «Доктором Питером» терапевт Павел Прокин, с чьим мнением согласилась и Лина Мурадова.