Возле Никитских пещер третий день ищут двух человек. Это одна из сложнейших систем под землей

У Никитских пещер в Домодедове нашли брошенную палатку с мужскими и женскими вещами. Их хозяев ищут третий день. Это одна из сложных подобных подземных систем.

На пустую палатку наткнулись случайные туристы. Информацию о ней передали в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 еще 28 сентября. Есть опасения, что владельцы снаряжения заблудились в пещерах.

От пещер далеко?

В администрации Домодедова подчеркнули, что заявлений и обращений о пропавших жителях в ЕДДС и в УВД не поступало. Тем не менее хозяев палатки стали искать силами полиции и местных властей.

Пещеры в экспресс-режиме осмотрели два человека, писало сообщество «Никитские пещеры». Им не удалось никого обнаружить. В журнале, где перед входом в каменоломни отмечаются люди, нет незакрытых записей — все посетители, начиная с 18 сентября, вернулись назад.

Брошенная недалеко от Никитских пещер палатка с вещами. Источник фото: «ВКонтакте»

«Вероятность нахождения людей под землей низкая, но не нулевая. В связи с этим в предстоящие выходные запланирована поисковая операция в каменоломнях. Крайне нужны люди знающие Никиты», — говорилось в публикации.

Позже в паблике уточнили о проверке основных маршрутов, гротов и достопримечательностей. Следов потерявшихся мужчины и женщины не нашли.

«Брошенная палатка без ценных вещей стоит в полутора километрах от входа, то есть очень далеко от системы, зато рядом с пляжем, скальником и популярным туристическим лесом», — подчеркнули администраторы сообщества.

Сложно и опасно

Никитские каменоломни получили свое название в честь деревни, где они расположены. Система подземных ходов тянется вдоль правого берега реки Рожайки. Раньше здесь добывали известняк. Еще в 2013 году спелеолог-любитель назвал в беседе журналистами это место самым сложным и опасным из подобных.

Никиты. Это самые сложные и опасные пещеры: очень узкие, труднодоступные, с малозаметными ходами. Я бы не советовал туда ходить неопытным людям без проводника Спелеолог-любитель.

Даже если найти в Сети карту и распечатать, то никакой уверенности в ее достоверности не будет — в пещерах часто случаются обвалы. Точной спелеотопосъемки Никитских пещер нет до сих пор. С 1976 по 2006 годы здесь погибли четыре человека.

Устаревшая карта Никитских пещер 1980 года

Вход в систему виден издалека. Большими группами ходить туда не рекомендуют — максимум три-четыре человека и обязательно с опытным и хорошо знающим лабиринт Никитских пещер проводником. Для желающих спуститься завели журнал: как раз в него заносят дату и время входа, состав группы, предполагаемое время выхода. Отметку при возвращении тоже делают — чтобы не начали поиски.

В Домодедове есть еще одна система каменоломен, получившая печальную известность — Сьяны. Она пользовалась популярностью не только у спелеологов, но и у любителей мистики и острых ощущений. Считалось, будто бы в одном из лазов в человеке открывались спецспособности.

Вход в Сьяновские пещеры перекрыли в конце 2020 года — после истории с потерявшейся группой детей с экскурсоводом — «до определения статуса формата их работы».