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    30 сентября 2021, 23:31

    Возле Никитских пещер третий день ищут двух человек. Это одна из сложнейших систем под землей

    Александра Ломейко

    У Никитских пещер в Домодедове нашли брошенную палатку с мужскими и женскими вещами. Их хозяев ищут третий день. Это одна из сложных подобных подземных систем.

    Возле Никитских пещер третий день ищут двух человек. Это одна из сложнейших систем под землей

    На пустую палатку наткнулись случайные туристы. Информацию о ней передали в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 еще 28 сентября. Есть опасения, что владельцы снаряжения заблудились в пещерах.

    От пещер далеко?

    В администрации Домодедова подчеркнули, что заявлений и обращений о пропавших жителях в ЕДДС и в УВД не поступало. Тем не менее хозяев палатки стали искать силами полиции и местных властей.

    Пещеры в экспресс-режиме осмотрели два человека, писало сообщество «Никитские пещеры». Им не удалось никого обнаружить. В журнале, где перед входом в каменоломни отмечаются люди, нет незакрытых записей — все посетители, начиная с 18 сентября, вернулись назад.

    Брошенная недалеко от Никитских пещер палатка с вещами. Источник фото: «ВКонтакте»

    «Вероятность нахождения людей под землей низкая, но не нулевая. В связи с этим в предстоящие выходные запланирована поисковая операция в каменоломнях. Крайне нужны люди знающие Никиты», — говорилось в публикации.

    Позже в паблике уточнили о проверке основных маршрутов, гротов и достопримечательностей. Следов потерявшихся мужчины и женщины не нашли.

    «Брошенная палатка без ценных вещей стоит в полутора километрах от входа, то есть очень далеко от системы, зато рядом с пляжем, скальником и популярным туристическим лесом», — подчеркнули администраторы сообщества.

    Сложно и опасно

    Никитские каменоломни получили свое название в честь деревни, где они расположены. Система подземных ходов тянется вдоль правого берега реки Рожайки. Раньше здесь добывали известняк. Еще в 2013 году спелеолог-любитель назвал в беседе журналистами это место самым сложным и опасным из подобных.

    Никиты. Это самые сложные и опасные пещеры: очень узкие, труднодоступные, с малозаметными ходами. Я бы не советовал туда ходить неопытным людям без проводника

    Спелеолог-любитель.

    Даже если найти в Сети карту и распечатать, то никакой уверенности в ее достоверности не будет — в пещерах часто случаются обвалы. Точной спелеотопосъемки Никитских пещер нет до сих пор. С 1976 по 2006 годы здесь погибли четыре человека.

    Возле Никитских пещер третий день ищут двух человек. Это одна из сложнейших систем под землей | Изображение 1Устаревшая карта Никитских пещер 1980 года

    Вход в систему виден издалека. Большими группами ходить туда не рекомендуют — максимум три-четыре человека и обязательно с опытным и хорошо знающим лабиринт Никитских пещер проводником. Для желающих спуститься завели журнал: как раз в него заносят дату и время входа, состав группы, предполагаемое время выхода. Отметку при возвращении тоже делают — чтобы не начали поиски.

    В Домодедове есть еще одна система каменоломен, получившая печальную известность — Сьяны. Она пользовалась популярностью не только у спелеологов, но и у любителей мистики и острых ощущений. Считалось, будто бы в одном из лазов в человеке открывались спецспособности.

    Вход в Сьяновские пещеры перекрыли в конце 2020 года — после истории с потерявшейся группой детей с экскурсоводом — «до определения статуса формата их работы».