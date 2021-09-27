Что отмечают на Воздвижение Креста Господня? История и традиции праздника

По церковному календарю верующие 27 сентября отмечают праздник Воздвижение. В этот день православные вспоминают обретение Креста Господня. На Руси в этот день постились и готовили блюда из капусты. О других традициях Воздвижения — в материале «360».

История Воздвижения

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Церковь 27 сентября отмечает обретение Креста. Оно произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, крест нашла мать императора Константина Великого — царица Елена. Она распорядилась начать раскопки. Они привели к пещере Гроба Господня, около которой находились три креста. На одном из них распяли Христа. Прикоснувшись к нему, заболевшая женщина тут же исцелилась.

На Руси название праздника получило отражение в поговорках. День также называли Вдвиженьем или Сдвиженьем. Эти слова отражают перемену состояния или какое-то движение. «Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе. Это означало, что приближаются холода, а вот лето и осень остаются в прошлом.

Традиции 27 сентября

Главные праздничные мероприятия проходили 27 сентября в церквях. После возвращения из храма крестьяне принимались за свои обычные дела.

В этот день крестьяне постились. «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится», — поучали взрослые детей. На Руси предпочитали есть капусту и блюда из нее. «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили люди. За три дня до праздника нужно было убрать кочаны с огорода. После этого женщины несколько недель заготавливали капусту на зиму.

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Работы шли весело и быстро. Крестьянки собирались на капустных вечерах. Успевали не только заниматься заготовками, но и рассказывать друг другу байки и шутки. На Руси верили, что если девушка, собираясь на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит понравившийся ей парень.

Что запрещалось делать на Воздвижение

В этот день, 27 сентября, нельзя было затевать ничего важного и нового. В противном случае все шло прахом. Также не советовали ходить в лес. Предки верили, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. К зиме готовились и змеи. Они прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Считалось, что если змея на Воздвижение ужалит кого-то, то потом не сможет спрятаться от мороза.

Погода на Воздвижение

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В конце сентября уже приходили первые заморозки. Но они были нестрашными. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка (праздник Покров отмечают 14 октября — прим. ред.)», — говорили в народе.

Верили, что если журавли неспешно, но высоко летят и при этом курлыкают, осень будет теплой. Также хорошей приметой считалось увидеть восходящую луну с красноватым обручем. Это значило, что погода будет сухой и ясной. А вот если несколько дней дует западный ветер — холода не за горами.