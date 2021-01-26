Возврат к практике 90-х. Россиянам предложили воздушный каршеринг

В России появилась возможность забронировать самолет для частных перелетов. Пока путешествия ограничиваются территорией страны, но это только начало. На кого рассчитана услуга и будет ли она востребована — в материале «360».

Что произошло

Услугу бронирования пассажирских самолетов запустила авиакомпания S7. Перевозчик утверждает, что это будет не сложнее, чем взять автомобиль в каршеринге.

«Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спортивной команды, концерт — найдется масса поводов, когда было бы удобно иметь в распоряжении собственный пассажирский лайнер», — говорится в рекламе S7.

Компания сдает в аренду Airbus A319 Extra Edition на 96 мест — 24 в бизнес-классе и 72 в экономклассе. Перевозчик предлагает стандартное обслуживание в полете. В аэропорту путешественников ждут привычная регистрация на рейс, сдача багажа и контроль безопасности.

Пока S7 позволяет забронировать рейсы по России, которые вылетают или прилетают в Москву. Полет от столицы до Сочи обойдется в 1,36 миллиона рублей. Если разделить на 96 мест, получится 14,2 тысячи рублей на пассажира.

Полет из Москвы в Петербург будет стоить 865 тысяч рублей (девять тысяч на человека), а за самый бюджетный рейс в Нижний Новгород компания возьмет 637 тысяч рублей в одну сторону без бизнес-обслуживания (6,6 тысячи на человека).

Мнение эксперта

Аренда пассажирских самолетов — это возможность заработка для авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии, заметил главный редактор портал Avia.ru Роман Гусаров.

«Перевозки находятся практически на историческом минимуме. Самолеты стоят. Выручки нет. Зарплату платить надо. Авиакомпании сейчас находятся в очень тяжелом положении», — заявил он «360».

Эксперт отметил, что сам формат аренды «достаточно вместительных самолетов» существует в России с 1990-х годов. Гусаров вспомнил «зажиточные для бизнеса времена», когда компании могли вывезти 50-100 своих сотрудников на корпоратив на несколько дней. Много ли сегодня клиентов, готовых заплатить за бизнес-чартер, Гусаров не знает.

По словам специалиста, если в S7 вышли с таким предложением, «значит, они видят, что спрос существует».

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Собеседник отметил, что компании не важно, продавать билеты оптом или в розницу. При последнем варианте «больше риски, нагрузка, но можно больше собрать». Тогда как чартеры всегда продаются со скидкой, «но зато это гарантированные деньги».

Если услуга будет включать международные перелеты, то, как считает Гусаров, это позволит большему числу людей путешествовать за границу.

«Сейчас регулярные международные полеты во многом ограничены. А самолеты бизнес-авиации очень активно летают за границу. С таким предложением открывается окно возможностей», — считает собеседник.

При достаточном количестве пассажиров цена билета, по его мнению, будет «не выше, чем на регулярные рейсы».