Воздушные шары наделали шума на границе Белоруссии и Литвы. Главное
Министерство обороны Белоруссии 23 августа зафиксировало попытку со стороны Литвы нарушить воздушное пространство республики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаровМинобороны Белоруссии.
В Министерстве обороны республики отметили, что зонд заметили около 19:30 в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Ведомство назвало этот жест провокацией и отметило, что ее удалось пресечь дежурными силами ВВС и войск ПВО.
«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — пояснило ведомство.
Обмен «нотами»
В сообщении также сказано, что Минобороны направило все необходимые материалы в МИД Белоруссии для подготовки ноты протеста Литве. Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов объяснил, почему инцидент с шарами нельзя назвать малозначительным.
Он отметил, что любая граница любого государства неприкосновенна, вне зависимости от направления ветра в районе границы или желания граждан «пошутить, позапускать шарики». Кроме того, эти шарики безобидны лишь на первый взгляд — они несут угрозу полетам — и в том числе гражданских летательных аппаратов.
«И, в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — подчеркнул Орлов.
После случившегося Литва вызвала посла Белоруссии в Вильнюсе Валерия Барановского в МИД, где вручила ему ноту протеста. В Министерстве иностранных дел обвинили Белоруссию в нарушении государственной границы — ее пересек вертолет Ми-24, когда ликвидировал шары.
Глава ведомства Линас Линкявичюс заявил, что вертолет, который вторгся в воздушное пространство Литвы, видели участники акции солидарности с протестующими в Белоруссии. Кроме того, нарушение границы зарегистрировала служба контроля за воздушным пространством.
Олег Орлов заявил, что расценивает действия белорусских летчиков как «абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству». Он подчеркнул, что они действовали в воздушном пространстве своей страны, что зафиксировано в материалах объективного контроля.
«Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», — заключил Орлов.