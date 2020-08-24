Воздушные шары наделали шума на границе Белоруссии и Литвы. Главное

Литовские власти отправили в Белоруссию зонд из восьми воздушных шаров. В республики этот поступок сочли провокацией, обвинив страну в попытке нарушения воздушного пространства страны. Подробнее о случившемся — в материале «360».

Министерство обороны Белоруссии 23 августа зафиксировало попытку со стороны Литвы нарушить воздушное пространство республики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров Минобороны Белоруссии.

В Министерстве обороны республики отметили, что зонд заметили около 19:30 в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Ведомство назвало этот жест провокацией и отметило, что ее удалось пресечь дежурными силами ВВС и войск ПВО.

Источник фото: МИД Белоруссии

«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — пояснило ведомство.

Обмен «нотами»

В сообщении также сказано, что Минобороны направило все необходимые материалы в МИД Белоруссии для подготовки ноты протеста Литве. Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов объяснил, почему инцидент с шарами нельзя назвать малозначительным.

Он отметил, что любая граница любого государства неприкосновенна, вне зависимости от направления ветра в районе границы или желания граждан «пошутить, позапускать шарики». Кроме того, эти шарики безобидны лишь на первый взгляд — они несут угрозу полетам — и в том числе гражданских летательных аппаратов.

«И, в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — подчеркнул Орлов.

После случившегося Литва вызвала посла Белоруссии в Вильнюсе Валерия Барановского в МИД, где вручила ему ноту протеста. В Министерстве иностранных дел обвинили Белоруссию в нарушении государственной границы — ее пересек вертолет Ми-24, когда ликвидировал шары.

Глава ведомства Линас Линкявичюс заявил, что вертолет, который вторгся в воздушное пространство Литвы, видели участники акции солидарности с протестующими в Белоруссии. Кроме того, нарушение границы зарегистрировала служба контроля за воздушным пространством.

Олег Орлов заявил, что расценивает действия белорусских летчиков как «абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству». Он подчеркнул, что они действовали в воздушном пространстве своей страны, что зафиксировано в материалах объективного контроля.

«Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», — заключил Орлов.