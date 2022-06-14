Воздушная реанимация. Как работает санитарная авиация Подмосковья

В хелипарке «Подушкино» в Одинцове, Московская область, базируются вертолеты санитарной авиации, на которых бригады Центра медицины катастроф летают на особо сложные и тяжелые вызовы. «360» узнал, как работают медики в воздухе, чему учат пилотов санитарных бортов и на каких вызовах работать сложнее всего.

Компания «Русские вертолетные системы» — частный авиаперевозчик, который участвует в приоритетном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Особые бригады скорой работают в 14 регионах России, в том числе и в столичном, рассказал «360» исполнительный директор «Русских вертолетных систем» Юрий Казачков. На базе в Одинцове постоянно расположены два или три вертолета, которые постоянно задействованы в санитарной авиации Подмосковья.

«Сейчас у нас один центральный диспетчерский пункт, который организовывает полеты по всей стране. Зимой мы готовы к вылету в любой точке в течение получаса, летом укладываемся в 15 минут», — рассказал Казачков.

В «Подушкино» есть собственный авиационно-учебный центр, где все пилоты проходят подготовку — их учат обращаться с медицинским модулем, которым оснащены вертолеты, работать в условиях строго ограниченного времени и пространства и многому другому. Повышение квалификации для сотрудников санитарной авиации — обязательная часть рабочего процесса.

На подмосковной базе «Русских вертолетных систем» круглосуточно находится летная и диспетчерская службы, инженерно-технический состав, а также бригады врачей из Центра медицины катастроф. Каждый случай специалисты центра оценивают отдельно, заносят в специальную базу, откуда заявка приходит в санитарную авиацию.

«Дальше мы смотрим, можем ли мы туда полететь, сможем ли безопасно приземлиться, выполнить перевозку до места назначения — оцениваем авиационную часть. Решение принимает командир воздушного судна», — объяснил Юрий Казачков.

Скорость и точность расчетов

Командир судна «Русских вертолетных систем» Алексей Бородачев рассказал «360», что первоочередная задача, которая стоит перед пилотом и остальной командой, — довезти пациента до пункта назначения как можно быстрее и как можно аккуратнее.

Перед полетом командир судна получает от диспетчеров координаты, изучает карту и проводит предварительную подготовку к полету и посадке. Обязательный элемент расчетов — погодные условия, от которых зависит, сможет ли пилот посадить вертолет в нужном месте.

«Мы смотрим, где место посадки, расчет идет с учетом ветра. Анализируем обстановку — откуда зайти удобнее, нет ли препятствий. Все-таки в Москве из-за застройки не всегда получается выполнить заход без учета препятствий. Договариваемся, откуда будем заходить, на что посмотреть, обратить внимание, какие-то нюансы», — объяснил Алексей Бородачев.

Обычно маршрут полета в обе стороны составляют еще до вылета, на земле. Но в некоторых случаях корректировать работу приходится на ходу — запрашивать новый маршрут, чтобы как можно быстрее доставить пациента в стационар, объяснил «360» заведующий отделом санитарной авиации Центра медицины катастроф Московской области Анатолий Михайловский.

«Мы контактируем с экипажем, если нужна максимально быстрая доставка, мы просим пилотов максимально быстро лететь. Они связываются с диспетчерскими службами, там, возможно, нам поменяют маршрут, чтобы мы быстрее прибыли на место», — объяснил он.

Тяжелые случаи

В столичном регионе санитарную авиацию чаще всего отправляют на крупные ДТП с большим количеством жертв, если место происшествия находится далеко от больниц, а также на тяжелые аварии и катастрофы, когда медицинскую помощь нужно оказать как можно скорее, рассказал Анатолий Михайловский.

При этом самые тяжелые для врачей и пилотов случаи, по словам Михайловского, связаны с бытовыми происшествиями и детьми.

Сложно оказывать помощь детям, которые страдают от недосмотра взрослых. Потому что каждый летний сезон у нас масса детского травматизма: дети выпадают на москитных сетках с этажа, их сбивают машины, когда они играют возле проезжей части. Это тяжело психологически Анатолий Михайловский.

Такого же мнения придерживается и Алексей Бородачев. Летом число несчастных случаев и, соответственно, вызовов, связанных с детским травматизмом, становится существенно больше.

«Сейчас один борт практически полностью работает на перевозку детей. Наступило лето, участились случаи и с купающимися — утопшие есть, и из окон падают… И днем, и ночью, в любую погоду», — сказал Бородачев.

Палата реанимации в воздухе

Изнутри вертолет санитарной авиации ничем не уступает палате реанимации в стационаре, подчеркнул Анатолий Михайловский. По его словам, техническое оснащение полностью соответствует, так что помощь могут начать оказывать пациенту уже в полете — так же, как это делают и в обычной карете скорой помощи.

На борту вертолета санитарной авиации есть не только стандартные носилки, но и другие приспособления для перемещения пациента — спинальный щит, вакуумный матрас. Благодаря им транспортировка происходит максимально аккуратно.

«Перевозка пациента вертолетом мало чем отличается от машины, но это более безопасно, более функционально обеспечивается покой пациенту. Пациент летит на специальных устройствах — спинальном щите и вакуумном матрасе, фиксируется ремнями, медицинским оборудованием производится постоянный мониторинг состояния», — рассказал Михайловский.

На борту также есть два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), система мониторинга состояния, дефибриллятор, средства для введения различных медикаментов и другое необходимое оборудование.