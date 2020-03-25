Воздух и вода делят «Циркон». Размещение новейшей гиперзвуковой ракеты вызвало споры

Россия ускорит испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с кораблей и подводных лодок. Но военные скептики считают, что такой формат пусков ухудшает точность оружия, поэтому лучше размещать ракету на воздушных средствах. Эксперты уверены — место не имеет значения, ведь точность удара зависит от другого.

Об ускорении испытаний «Циркона» сообщил ТАСС со ссылкой на несколько источников. Регулярные пуски ракеты должны начаться в 2020 году, их произведут с подлодок и борта фрегата «Адмирал Горшков». «Циркон» уже испытывали. Это было, по одним данным, в конце декабря, а по другим — в начале января. «Горшков» запустил «Циркон» из Баренцева моря на дальность более 500 километров вдоль береговой линии. До конца 2020 года корабль должен сделать еще три-четыре пуска.

«Циркон» — это гиперзвуковая крылатая ракета, отличающаяся очень высокой скоростью по сравнению как с другими российскими, так и иностранными ракетами. Она может лететь со скоростью до восьми махов — почти 10 тысяч километров в час. Точные технические характеристики неизвестны, так как ее технология — государственная тайна. Приблизительная дальность ракеты составляет 400–600 километров при весе 400 килограммов.

Некоторых специалистов по вооружению смутило, что «Циркон» будут пускать с подводных и надводных средств. По мнению автора газеты «ВПК» Максима Климова, для гиперзвуковой ракеты нужен другой носитель — самолет, а не корабль. Свою точку зрения он обосновал тем, что с подлодки или корабля «Циркон» не будет стрелять точно.

«Лучший носитель „Цирконов“ — самолет. Находясь в составе ударной группы, он имеет свои средства доразведки и управления (являясь по сути разведывательно-ударным комплексом), а с одного ТВД на другой может быть переброшен в самые короткие сроки», — написал Климов.

Чтобы понять, какой способ размещения «Циркона» более удачный, «360» пообщался с другими военными экспертами.

Фрегат «Адмирал Горшков» / Источник фото: Wikimedia

Универсальная платформа

Алексей Леонков в беседе с «360» объяснил, что для «Циркона» нет разницы, с какой платформы стартовать. Главное — целеуказание: если оно точное, то и ракета полетит соответственно.

Без разницы, [где размещать]. Это платформенная система, то есть может быть на воздушных носителях, морских (надводного, подводного исполнения) и наземных комплексах береговой обороны Алексей Леонков.

По словам Леонкова, утверждать, что «Циркон» лучше размещать на самолетах, — «дилетантский подход». Ведь место, откуда ведется стрельба, и конкретный вид вооружения — это не определяющие факторы успеха. Главное — целеуказание.

Леонков напомнил, что «Циркон» — многозадачная ракета, которая может бить не только по кораблям, но и по наземным объектам. Говоря о точности, военный эксперт добавил, что это стайная ракета, то есть запускают сразу несколько единиц, которые способны разбить любую противоракетную оборону.

За «Циркон» беспокоиться не надо

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «360» объяснил, почему «Циркон» способен стартовать с любой платформы. По его словам, в России есть технология, позволяющая преодолевать плазму, поглощающую все радиолучи.

Та точку зрения, которую высказывают, — она необоснованна. <…> В нашей стране есть технология, которая позволяет плазму преодолевать. За «Циркон» беспокоиться не надо. Чем раньше появится, тем лучше. И на кораблях, и на самолетах, и на подводных лодках [можно размещать] Юрий Кнутов.

Тестовый пуск ракеты «Циркон» / Источник фото: Минобороны России

Кнутов напомнил, что российские ученые смогли создать такую технологию (она засекречена), которая может преодолеть плазму. Это пространство «глушит» все радиосигналы, делая невозможным управление вражескими средствами вооружения.

Неправильно считать, что лучше всего запускать «Циркон» с самолета, утверждает специалист. Во время старта ракеты к ее скорости прибавляется скорость воздушного средства, а раз она становится больше, то может лететь дальше.

Однако повысит ли это точность? Кнутов считает, что с самолета ракета будет лететь еще менее точно, так как придется учитывать высокую скорость воздушного средства.