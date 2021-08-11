Курение вредит антителам от COVID-19? Аргументы за и против воздержания во время вакцинации

Японские ученые из университетов Докке и Джичи обнаружили, что курение снижает уровень антител после вакцинации препаратом Pfizer, сообщило РИА «Новости». Исследователи взяли кровь у 378 медработников через три месяца после прививки вторым компонентом вакцины. Они измеряли титры защитных антител к SARS-CoV-2.

При исследовании учитывались данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках медработников. Ученые сопоставили образцы крови у некурящих людей и курильщиков. Выяснилось, что у последних концентрация антител была ниже нормы на 140-250 единиц. Ученые предположили, что отказ от сигарет может улучшить эффективность от вакцины.

Ранее врачи предостерегали о вреде сигарет после вакцинации. По их словам, курение или употребление алкоголя в течение нескольких дней после прививки может вызвать образование тромбов. Кроме того, для организма, в котором начинает активно работать иммунитет, интоксикация после курения может стать дополнительным стрессом, написала Газета.ru.

Курение и ковид

О вреде курения для организма говорят много и часто. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что выработка антител после вакцинации — это процесс, на который уходят ресурсы организма.

Курение и употребление алкоголя также расходуют ресурс организма, поэтому здесь имеет смысл воздержаться от вредных привычек на период образования иммунитета Эдуард Шунков врач-эпидемиолог

Специалист также добавил, что перед сдачей ПЦР-теста рекомендуют воздерживаться от курения за два-три часа до анализа. Эдуард Шунков отметил, что сейчас публикуется много противоречивых исследований относительно уровня иммуноглобулина в крови у людей привитых и переболевших. Он подчеркнул, что не может сказать с точностью, как курение может влиять на образование антител.

«Вообще, по своей природе, образование антител после вакцины и по природе воздействия сигарет и табачных изделий никакого влияния совместного не должно быть», — подчеркнул эксперт.

Роспотребнадзор напомнил, что курение — это один из факторов риска для тех, у кого ковид протекает с осложнениями. Ведомство отметило, что многолетняя вредная привычка вызывает уменьшение жизненного объема легких, становится причиной одышки и приводит к хронической обструктивной болезни легких. При ней респираторное заболевание становится угрозой для организма.

Поскольку COVID-19 поражает легкие и приводит к пневмонии, то курильщикам порекомендовали пристально следить за здоровьем. Это касается и тех, кто обычной сигарете предпочитает электронную. Под ударом находятся и любители кальянов — они могут стать одним из факторов передачи COVID-19.

Антитела и сигареты

Директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт, иммунолог Людмила Лапа в разговоре с «360» отметила, что ей не понятно, за счет чего курение может снизить количество антител после вакцинации.

«Я пока не видела ни одного курильщика, у которого сосуды были бы забиты тромбами. Это на самом деле так. Вирус опасен тем, что при его попадании в организм образуется огромное количество тромбов. Как в сосудах, так и в печени, в органах, которые содержат много эритроцитов и, собственно, самих тромбов. То есть, идет загущение крови железом», — уточнила она.

Основным отличием курильщиков от среднестатистических людей как раз и является тромбообразование. Оно ближе к норме, реалогия (текучесть — прим.ред.) крови лучше. С другой стороны, ковид опасен тем, что, в отличие от гриппа, поражает не только нервные окончания. Он поражает каждый орган — сосуды рук, ног, головы, печени.

«Сейчас мы смотрим в основном пневмонию, потому что она проходит тяжелее всего. Если присоединяются почки, как самый главный выделительный орган, то такие больные страдают больше остальных. Я не думаю, что их состояние зависит от того, курят они или нет. Тут играют роль другие факторы», — разъяснила Людмила Лапа.

Она также сообщила, что перед прививкой менять свои привычки не стоит. Этого не надо делать в любой период лечения.

Организм уже к чему-то привык, поэтому нет основания менять что-то. Потому что мы лечим не ковид, а человека от ковида. Чем быстрее мы его вылечим, чем меньше внедримся в иммунную систему, тем лучше. Если мы с вами поменяем многолетнюю привычку и снизим количество курения, это может только ухудшить состояние. Или вообще никакого влияния не окажет Людмила Лапа директор центра иммунокоррекции имени Ходановой

Директор центра иммунокоррекции сообщила, что, по ее мнению, курение не влияет на выработку антител после выздоровления от коронавируса. Это реакция организма на саму инфекцию и употребление табака в принципе никакого значения не имеет. Другое дело сам период вакцинации.

«Организм меняется, появляются новые агенты и организм начинает работать по-другому. Тромбообразование усиливается и вот тогда курение нужно ликвидировать. Это совершенно точно», — резюмировала Людмила Лапа.