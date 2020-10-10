Американцев очень хищно агитируют голосовать. В ход пошли обнаженка, подарки и мертвые подростки

Чем ближе выборы президента США, тем больше знаменитостей агитируют людей зарегистрироваться на голосование. Пока одни ограничиваются постами в Instagram, другие обещают подарить машину Tesla или выслать голые фото. Одна организация и вовсе с помощью дипфейка «воскресила» подростка, погибшего во время школьной стрельбы.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, и знаменитости наряду с разными организациями пытаются призвать как можно больше людей пойти голосовать. Кто-то делает это максимально просто, публикуя посты в социальных сетях на эту тему, а кто-то прибегает к весьма странным методам.

Воскресили погибшего

Некоммерческая организация Change the Ref объединилась с McCann Health и решила мотивировать людей через дипфейк мертвого подростка. Организацию возглавляют родители Хоакина Оливера, который погиб 14 февраля 2018 года во время школьной стрельбы в Портланде. На момент смерти ему было семнадцать лет. В этом году он впервые мог бы пойти на выборы.

Родители мальчика решили, что лучшим способом подтолкнуть людей к регистрации на выборы — это обратиться к ним от имени сына. С помощью технологии дипфейк они «оживили» юношу и записали видео с ним.

«Меня не было два года, и ничего не изменилось, братан. Людей по-прежнему убивают из огнестрельного оружия. Все это знают, но ничего не делают. Я устал ждать, что кто-то это исправит. Выборы в ноябре — это первые выборы, на которых я мог бы проголосовать, но мне никогда не удастся выбрать тот мир, в котором я хотел бы жить, так что вам придется заменить мой голос», — говорит парень на видео.

Дальше он просит людей пойти голосовать за политиков, которые «больше заботятся о жизни людей, чем о деньгах оружейного лобби». И вновь просит пойти голосовать вместо него, ведь он сам не может это сделать.

Обнаженка в обмен на голос

Звезда YouTube Тана Монго тоже решила побудить людей идти голосовать и чуть не нарушила закон.

«Если вы пришлете мне доказательство того, что голосовали за Байдена, я пришлю вам обнаженное фото бесплатно», — написала девушка в Twitter, добавив ссылку на свою учетную запись OnlyFans.

Позже твит был удален. Видимо, девушке быстро объяснили, что за такое можно и в тюрьму сесть. Согласно законодательству США, призывать людей идти на выборы можно. Однако если человек указывает, за кого конкретно голосовать, и предлагает что-то в обмен, то это можно приравнять к фальсификации голосов. Фактически девушка попыталась купить чужие голоса, а это уже уголовное преступление.

После своего твита она добавила пост в Instagram, где позировала в нижнем белье, и наложила лицо Байдена поверх своего. Она написала, что ее страница в OnlyFans сломалась из-за огромного количество сообщений после того твита. А еще позже добавила, что не пыталась подкупить людей, да и вообще, это все было шуткой. В разговоре с Insider Монго выразила надежду на то, что люди поняли ее сарказм и не приняли все за чистую монету.

Зарегистрируйся и получи машину

Другой известный YouTube блогер Дэвид Добрик смог агитировать людей идти голосовать, не нарушая закон.

Дэвид известен своими короткими смешными влогами, а еще любовью к сюрпризам. Парень прославился благодаря видеороликам, где дарит своим друзьям машины, отдает прохожим деньги или помогает его менее обеспеченным фанатам.

Один из его поклонников выложил видео, на котором предложил Добрику разыграть автомобиль Tesla среди фанатов, зарегистрировавшихся на голосование. Блогер увидел этот TikTok и решил поддержать идею.

Он опубликовал фотографию себя в окружении пяти белых Tesla Model 3 и объявил розыгрыш. Для выигрыша машины нужно было поделиться его постом в своей учетной записи, отметить друга в комментарии и зарегистрироваться на выборы через портал HeadCount.org.

Сам блогер иммигрировал в США из Словакии. «Я не могу голосовать. Я не гражданин. Думаю, именно поэтому я захотел это сделать», — сказал он.

Как пишет Forbes, благодаря этой акции на голосование зарегистрировалось почти 120 тысяч человек.

Оригинальные посты в Instagram

Основной площадкой для агитации стал Instagram. Почти каждая знаменитость опубликовала пост или Stories на эту тему.

Актриса Зои Кравиц решила немного поиграть со своими подписчиками. Она выложила свою фотографию и начала пост с фразы о том, что ее часто спрашивают о том, как она следит за кожей.

«Многие из вас спрашивали меня о моем обычном уходе за кожей: я начинаю с голосования как можно раньше за #joebiden, #kamalaharris и всех других кандидатов от Демократической партии. Затем попробуйте крем для глаз, если плохо спите, потому что президент — расист», — написала актриса.

Ее способ пришелся по вкусу еще одной знаменитости — Дженне Дуан. Она написала схожий пост.

«Многие люди спрашивают меня о моей послеродовой диете и плане упражнений, и я здесь, чтобы сказать вам, что для этого нужно убедиться, что вы зарегистрировались на голосование, проголосовали досрочно и проголосовали так, как будто от этого зависит ваша жизнь, потому что это так», — гласит подпись под фото звезды.

Певица Grimes и по совместительству девушка Илона Маска в обмен на регистрацию разыграла возможность поболтать с ней по Zoom или любой другой сети.

Музыкант Diplo изощряться не стал — просто опубликовал свое обнаженное фото со спины и попросил не забывать о регистрации на голосование.

Среди звезд, агитирующих голосовать, засветились все от мала до велика. Там и актриса Дженнифер Энистон, и певица Beyonce, и дизайнер Александр Вонг, и модель Хейли Бибер.

Большинство знаменитостей не стали делать какую-то сложную нативную рекламу или писать огромные посты о судьбе США. Многие ограничились парой фраз с прямым призывов идти на выборы. Одни при этом уточняли, что голосовать нужно за Байдена, а другие просто просили зарегистрироваться.