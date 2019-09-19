В уральском университете скандал — студент рассказал, что его хотят отчислить за членство в ЛГБТ-группах в соцсетях, ему даже не помогло наличие девушки. При этом руководство вуза отнекивается, но признает — за студентами «следили, следим и будем следить». Как выяснилось, этим занимаются специальные люди.

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) есть специальная организация — группа мониторинга социальных сетей студентов. Проректор по социальной работе главного экономического университета Урала Роман Краснов заявил, что такая практика у них не в новинку.

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«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов!» — сказал он. А следить за моральным обликом студентов, по его мнению, этическая обязанность государственного университета.

«Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодежной политике, нашему социальному управлению посмотреть: как, чем занимаются наши студенты во внеучебное время?» — сказал он агентству ЕАН.

Наличие девушки не оправдание

Студент первого курса УрГЭУ рассказал, что о своей сексуальной ориентации узнал случайно — ему позвонил директор института и сказал, что «произошла неприятная ситуация». Что случилось, юноша не понял, но на личной встрече ему все популярно объяснили — служба мониторинга соцсетей студентов нашла в подписках молодого человека ЛГБТ-группы.

«Потом меня вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов, тот заявил, что я „порочу имя института“, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», — рассказал студент.

ЕАН также сообщает, что от студента потребовали характеристики из школы, которые бы подтвердили традиционную сексуальную ориентацию молодого человека. На 18 сентября студенту назначили встречу с ректором Яковом Силиным, но юноша идти отказался, так как считает, что доказывать сексуальную ориентацию «абсурдно и это позорит учебное заведение».

Его однокурсники подтвердили ситуацию: «Его вызвал к себе проректор и потребовал забрать документы из университета с формулировкой: мы отследили ваши соцсети, вот распечатки — вы гей».

Советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию, депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин оказался не в курсе существования подобной организации в вузе. О студенте, которого якобы хотят отчислить за нетрадиционную сексуальную ориентацию, он тоже не знал.

Ректор УрГЭУ сообщил «360», что проверить страницу юноши попросили сами студенты университета. «В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды», — заявил Яков Силин. Он также подтвердил, что об отчислении студента речи не шло.

Ложная тревога

Руководство университета уже заявило, что отчислять никого не будут, да и не собирались. «Для меня ситуация абсурдная. Даже если он [состоит в группе], пропаганды ведь там нет», — сказал Воронин.

Проректор по воспитательной работе Роман Краснов тоже опроверг информацию о грядущем отчислении студента.

«Никто его отчислять не собирался, не собирается и не будет собираться. Будет плохо учиться, не будет успевать по предметам — будем ставить вопрос о его отчислении. Изначально мы с ним не вели разговор о том, что будем его отчислять. Информация неверная идет через СМИ», — заявил он ТАСС.

Тем не менее, как сообщает информагентство, омбудсмен по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова обещала проверить, действительно в УрГЭУ дискриминируют студента по принадлежности к сексуальным меньшинствам. А ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге уже готовит обращение в прокуратуру, так как действия вуза, о которых говорят студенты, противоречат российской Конституции.