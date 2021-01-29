Дуров научил переносить переписки из WhatsApp в безопасный Telegram. И вот, как это работает

Telegram добавил возможность импортировать историю чатов из WhatsApp. Для потенциальных пользователей мессенджера это сделает переход из одного приложения в другое гораздо проще. Эксперт рассказал «360», как работает эта функция и почему она не такая инновационная, как могло показаться.

Новая функция доступна и на IOS, и на Android. Помимо WhatsApp, чаты можно импортировать из из Line и KakaoTalk.

Обновление произошло после того, как в начале января Telegram скачали более полумиллиона человек в США. Всплеск интереса к приложению произошел из-за того, что аккаунты Дональда Трампа заблокировали в Facebook и Twitter, а WhatsApp сообщил об обновлении своей политики конфиденциальности. Теперь Telegram пытается закрепить этот интерес и облегчить пользователям переход из одного мессенджера в другой.

Как перенести чат?

Для того, чтобы перенести чат в IOS, нужно открыть страницу с информацией о контакте или группе. Далее выбрать вариант «Экспорт чата», после нажать на «Поделиться» и выбрать Telegram. Следом выбрать чат, в который нужно все перенести.

В Android нужно выбрать вариант «Еще», после кликнуть на «Экспорт чата» и в выпадающем меню «Поделиться» выбрать Telegram.

Все сообщения, перенесенные в чаты, имеют небольшую метку «Импортировано». В ней указано, когда изначально были отправлены сообщения и когда они были перенесены в Telegram. Истории чатов WhatsApp можно импортировать с изображениями или без них.

«Как Telegram будет импортировать взаимодействия в чате от тех, кто еще не переключился на него? Например, групповой чат с пятью людьми в Whatsapp можно импортировать в группу с четырьмя из этих людей в Telegram? Как будет отображаться тот пятый человек, которого нет в Telegram?» — спросил один из пользователей в Twitter.

Telegram заявил, что пятый человек будет отображаться без имени, но как только он появится в приложении, то его контакт начнется отображаться в чате.

Маркетинговый ход

Павел Дуров также написал об обновлении на своем канале в Telegram. Он заявил, что две недели назад понял, что перенос истории чатов из WhatsApp в Telegram был теоретически возможен, а затем воплотил эту идею вместе со своей командой в реальность.

«Ничего подобного никогда не было возможным в крупном приложении, и нашей команде пришлось применить серьезную магию, чтобы заставить его работать. Мы довольны результатом», — гласит сообщение в его канале.

Он отметил, что Telegram предоставил бесплатные API для сторонних разработчиков, которые захотят создать инструменты, позволяющие пользователям импортировать сообщения в Telegram из любого места.

«Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает „свобода“. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные — и свою жизнь», — добавил Дуров в конце.

По словам специалиста по кибербезопасности Сохраба Гайрата, никакой фантастики в этом обновлении нет. Думать о том, что Дуров магическим образом взломал WhatsApp, не стоит.

«В свое время, когда он запускал „ВКонтакте“, там была такая же функция. Только она позволяла перенести в социальную сеть все фотоальбомы из Facebook», — напомнил собеседник «360».

Как он объяснил, у большинства популярных мессенджеров имеется протокол API. Он позволяет посторонним приложениям взаимодействовать с их продуктом. Дуров взял API и написал инструмент, подгружающий переписку всего чата, имеющегося у пользователя в другом приложении. Это совершенно безопасно.

Новость о данном обновлении — это не известие о том, что Telegram придумал нечто уникальное, а скорее маркетинговый ход для привлечения новых пользователей. При этом Гайрат уверен — WhatsApp не будет пытаться заблокировать эту функцию. У мессенджера уже есть свой уверенный рынок, и вряд ли он ощущает какую-то угрозу со стороны Telegram из-за этого.