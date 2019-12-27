В среду 25 декабря появилась информация о том, что умер еще один обвинитель Кевина Спейси — писатель из Норвегии Ари Бэн, бывший супруг принцессы Норвегии. Он тоже в 2017 году рассказал о харрасменте со стороны знаменитого актера.

Подробности гибели писателя не известны, однако его менеджер сообщил, что тот покончил с собой.

Накануне американский актер выложил видео, в котором обратился к фанатам в образе своего героя из культового сериала «Карточный домик», Фрэнка Андервуда.

«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества, верно? Это был хороший год, за который я, к счастью, восстановил свое здоровье. В свете этих событий я внес несколько изменений в свою жизнь и предлагаю вам сделать то же самое», — сказал Спейси.

На кадрах он призывает «сразить своей добротой» недоброжелателей. На фоне этого смерть Ари Бэна стала выглядеть не на шутку жутковато. И даже более жутко, когда в Сети вспомнили еще две смерти обвинителей, указывавших на неприемлемое поведение Спейси или участвовавших в суде против него.

До того, чтобы связать все события, был всего один шаг.

«Май: обвинитель Кевина Спейси попадает в аварию и умирает. Июль: второй обвинитель мистическим образом отзывает свой иск. Сентябрь: третий обвинитель умирает при неизвестных обстоятельствах. Сегодня: Ари Бэн, четвертый обвинитель, найдет мертвым. Они думают, мы настолько тупы?!» — вопрошают пользователи в Сети.

«Значит, вчера Кевин Спейси сказал „убейте их добротой“ в своем жутком рождественском ролике, а сегодня умирает уже третий человек, обвинивший его в сексуальном домогательстве? Окей. Просто уточняю», — написал другой пользователь.

«Если следователь скажет, что средством убийства была доброта — я буду очень удивлен», — с сарказмом ответили на пост.

Конечно, при детальном рассмотрении данных смертей в этом вряд ли можно усмотреть взаимосвязь. Тем не менее, судебные разбирательства против Спейси продолжаются, так как осталось еще несколько обвинителей.

А в Сети продолжают шутить.

«Странно, что мы только сейчас осознали, что все это время Кевин Спейси был лишь персонажем, которого Френк Андервуд играл в реальной жизни», — написал в Twitter пользователь.