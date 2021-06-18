Восточный поход. В объектах НАТО у границ России увидели не только политические причины

Объекты НАТО у границ России в Кремле сочли поводом для особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Политологи и военные эксперты с этим согласны. Правда, по разным причинам. Кто-то уверен, что у НАТО есть военные причины быть поближе к РФ, а кто-то говорит о политической и даже об экономической выгоде для альянса.

Песков уверен, что развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи РФ — это повод для необходимых шагов по обеспечению безопасности страны.

«В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — процитировало пресс-секретаря РИА «Новости».

Такими словами Песков прокомментировал данные о возможном развертывании военной базы Турции в Азербайджане.

Зачем НАТО объекты у границ с Россией?

Для НАТО собственные объекты у границ с Россией важны и с военной, и с политической точек зрения. Так альянс увеличивает глубину воздействия по территории России. Об этом в разговоре с «360» заявил специалист в военной политологии Константин Сивков.

Ракеты далеко летают, но не бесконечно же далеко. Это угроза России, конечно. Естественно, мы стараемся этого не допустить. С политической точки зрения это говорит только об одном: с Запада продолжает нарастать военная угроза Константин Сивков.

Россия, в свою очередь, отвечает на это все увеличением собственной военной мощи на границах, отметил собеседник. Схожее мнение высказал и военный эксперт Александр Гольц. Он напомнил, что увеличение военной техники на границах с Россией НАТО начала еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ.

«Никакой политики здесь нет. Здесь есть чисто военная сторона дела. Когда Россия столь замечательно присоединила Крым и началась война в Донбассе, у НАТО возникли серьезные подозрения — что если Россия столь же блестящим образом начнет боевые действия или захват стран Балтии, у больших стран НАТО не хватит политической воли, чтобы их защитить», — пояснил собеседник.

Однако другие видят в решениях НАТО не столько военные, сколько экономические корни. Об этом «360» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Политика Запада в отношении постсоветского пространства может быть сформулирована одной фразой — восточный поход. Смысл его состоит в том, что необходимо постоянно продвигаться на Восток, чтобы брать под свой контроль новые экономические регионы», — подчеркнул собеседник.

НАТО же — это инструмент фиксации «завоеванных» территорий, достижений. До Украины и Белоруссии, уверен Колташов, это система сбоев не давала.