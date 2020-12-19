Первый и единственный запуск ракеты. Конкуренция оставила Восточный без полетов

Ракета «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это был единственный запуск с данной площадки в 2020-м. Все дело в повышенной конкуренции, на пятки наступают еще и Индия с Японией.

Запуск состоялся 18 декабря. В головной части ракеты установили 36 спутников сети OneWeb. Их отправили на орбиту, где уже находятся 74 спутника. Они дают мобильную связь и доступ к интернету пользователям по всему миру.

Это был первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома. До этого шесть спутников запустили на ракете «Союз-СТ» с космодрома Куру 28 февраля 2019 года. Еще два старта прошли в 2020-м с Байконура: 7 февраля на орбиту выведены 34 спутника, 21 марта — еще столько же. Всего же компания хочет развернуть на околоземной орбите около 600 спутников за 2020–2022 годы.

Россия без иностранных заказов

В РФ за последние несколько лет резко снизилось число запусков в космос. Причем спад произошел не из-за пандемии, проблемы появились гораздо раньше. Дело в том, что почти полностью ушли иностранные заказы. Остались только мелкие спутники, например OneWeb.

«Хорошая программа, достаточно дорогая, удобная для нас. Все остальные запуски, особенно дорогие, на геостационарах, ушли. Они составляли до половины всей космической активности», — объяснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Кроме того, имеются технические причины, связанные с аварийностью, и экономические — большие страховые выплаты.

«Все это в комплексе привело к тому, что в последние пять лет число запусков пошло резко вниз. И не только число важно, важно еще и какой запуск — средние носители, тяжелые носители. Они пошли вниз за счет тяжелых носителей», — пояснил эксперт.

А что в мире?

Все остальные страны развиваются очень быстро, наращивают число пусков. Особенно выделяются Япония, Китай, Европа.

«Европа сейчас стабильно держится, но она всю жизнь стабильна была. У нее было только шесть высококачественных запусков, они очень дорогие. Треть всего рынка она держала. Она как была стабильна, так стабильна и осталась», — прокомментировал Моисеев.

Китай, Япония, Индия и США резко нарастили свои усилия в космосе в последние годы.

Интенсивное развитие космонавтики в других странах несет для России две реальные угрозы. Сейчас ушли в прошлое проекты, которые никогда не будут реализованы и которые экономические неэффективны.

Планы на 2021 год

Говорить о планах на 2021 год очень тяжело, считает Моисеев. Как обычно бывает: в начале года объявляется 45 запусков, в итоге получается 20. Или как было в 2020 году: заявили о 50, вышло 15.

«План-то, может быть, и нормальный, а реализация отстает от планов», — пояснил он.

Моисеев напомнил, что Россия сейчас занимает четвертое место в мире после США, Китая и Европы. Однако через несколько лет выйти вперед может и Индия. Она готовит пилотируемую программу, а японцы собираются на Луну вместе с американцами.

«Если считать, что у нас не ухудшится ситуация, а останется на прежнем уровне, то приблизительно через пять лет мы с четвертого места уйдем на шестое. Это, конечно, спортивное. Но, хочешь или не хочешь, придется подглядывать за другими странами», — отметил руководитель Института космической политики.