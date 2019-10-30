Энистон заставила фанатов заговорить о воссоединении «Друзей». И в этот раз это не пустые надежды

Дженнифер Энистон продолжает подогревать интерес фанатов к сериалу, закрывшемуся 15 лет назад. На этот раз актриса обмолвилась о том, что каст работает над каким-то новым проектом. Вспоминаем, как и когда мы уже мечтали о воссоединении легендарного ситкома!

В прошлом году прогремел фальшивый трейлер полнометражного фильма по мотивам «Друзей». Сначала он появился на канале Smasher в YouTube, автор которого специализируется на выпуске фэйковых тизеров к фильмам. Но когда ролик появился в аккаунте комика Уилла Феррелла, где фанаты размещают шутки от лица актера, многие поверили в реальность готовящегося полного метра. Запись даже пришлось удалить — так разволновались поклонники «Друзей».

На самом деле видео составлено из отрывков из других работ актеров, но получилось, надо признать, талантливо. Сейчас, когда трйлер-обманку снова залили в интернет, его посмотрели больше 16 миллионов раз!

В 2016 году «Друзья» должны были снова собраться вместе в эфире канала NBC, но возвращения не случилось — Мэттью Перри оказался слишком занят работой в театре и не пришел.

Еще в 2015 году он говорил о том, что воссоединения ждать не стоит — «Друзья» уже сказали все, что хотели сказать. «Все постоянно говорят о воссоединении „Друзей“, но никаких реальных действий для этого не предпринимается. Мы с ребятами периодически пытаемся собраться вместе и хотя бы пообедать, но это очень трудно реализовать», — сказал он изданию E! Online.

2019 — год сюрпризов?

В начале октября 2019 года в официальном аккаунте Кортни Кокс появилось совместное фото с Мэттом ЛеБланом и Дженнифер Энистон. Еще тогда фанаты решили, что грядет возвращение легендарного сериала

Но когда Дженнифер Энистон решила наконец-то завести аккаунт в Instagram и ее первым постом стало совместное фото с бывшими коллегами по ситкому, фанаты уже не сомневались в том, что воссоединения «Друзей» не миновать. А ведь они ждали этого с 2004 года, именно тогда был показан последний эпизод сериала.

Спустя еще две недели Дженнифер пришла на популярное телевизионное шоу Эллен Дедженерес, где рассказала, что команда действительно «кое-над чем работает». При этом актриса оговорилась, что это будет не перезапуск сериала, а нечто совершенно иное. Кроме того Энистон сказала, что актеры не против вместе принять участие в каком-нибудь стороннем проекте, не связанном с «Друзьями».

Фандом счастлив

«2019 был годом, когда Джен медленно укрепляла концепцию фанатов (игра слов: Фэнистон — фанат + Энистон, — прим. ред.). Воссоединение „Друзей“? Есть. Завести Instagram? Есть. Больше контента? Есть. Мы победили»

«О боже, Эллен выложила видео, где она и Чарли Пут спрашивают Дженнифер Эннистон о воссоединении „Друзей“ и она сказала, что они „работают над чем-то“! О БОЖЕ»

Но нашлись и противники

«Непопулярное мнение: я не хочу возвращения „Друзей“. Не потому что мне не нравится шоу, а просто потому что в этом нет нужды. Я люблю „Парки и зоны отдыха“ и их возвращения тоже не хочу.

Хватит перезапусков и сиквелов. У нас уже не хватает места для оригинальных вещей».

«Я люблю „Друзей“, но я думаю, что воссоединение может разрушить идеальную концовку сериала…»