Следственный комитет начал рассылать повестки на адреса пожилых людей, которые могли стать очевидцами нацистских преступлений во время Сталинградской битвы, пишут СМИ. Их вызывали на допросы в качестве свидетелей — письма разослали по всей России.

О рассылке повесток возможным очевидцам нацистских преступлений во время Сталинградской битве сообщила «Новая газета». Все началось с письма, которое 28 ноября получили родственники 94-летнего бывшего узника нацистов из Волгограда. Они нашли в почтовом ящике конверт из Следственного комитета.

В нем лежала повестка, которая призывала пенсионера дать показания по возбужденному уголовному делу. Его открыли по статье «Геноцид» против немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые во время блокады Сталинграда в период оккупации Сталинградской области с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го убили не менее 1700 мирных советских граждан.

«В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться 1 декабря 2020 года к 10:00», — процитировало издание повестку.

Массовая рассылка и возмущенные родственники

Внук 94-летнего пенсионера рассказал, что его возмутила форма составления повестки.

«Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия», — отметил он.

Мужчина рассказал, что во время Сталинградской битвы его дед был недалеко от железнодорожного вокзала Сталинграда. Он оказался в плену осенью 1942 года — его переправили в немецкий город Губен. Там находилось химическое производство и трудовой лагерь, на котором работали пленные.

Внук отметил, что не стал рассказывать деду о повестке. Родственники испугались, что эта новость может подкосить здоровье пожилого человека. Вместо этого мужчина связался со следователем самостоятельно — в ведомстве отметили, что такая повестка пришла не только на их адрес.

«Он (сотрудник органов — прим. ред.) сказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов», — подчеркнул внук ветерана.

При этом следователь пообещал, что штрафных санкций за отказ явиться на допрос не будет. Он отметил, что в СК звонят и возмущаются родственники многих пенсионеров, которые получили повестку — они заявляют, что их близкие не пойдут ни на какие допросы.

Адвокат Евгений Харламов рассказал «360», что не видит ничего плохого в таких повестках.

«Почему бы не вызвать? Я не исключаю, что пока до СМИ поверхностно дошла информация — что пенсионеров вызывают, невзирая на возраст. Я думаю, ветеранов просто приглашают пока по месту жительства. Если кто-то не сможет приехать, конечно же, к ветерану или иному лицу, который являлся свидетелем этих злодеяний, приедет следователь или уполномоченный от органов следствия человек — оперативник или участковый — и допросит в рамках поручения следствия», — сказал он.

Харламов подчеркнул, что сейчас с этим вообще нет проблем — опрос могут провести даже в режиме онлайн.

Зачем это нужно?

В Следственном комитете рассказали «Новой газете", что расследуют уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан», которое возбудили летом этого года. Там отметили, что речь идет о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо большого количества мирных жителей. Эти преступления происходили сразу в 15 населенных пунктах Сталинградской области.

«Повестки тем, кто застал войну в Сталинграде, действительно рассылают сейчас по всей России, но основные следственные действия — это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов», — процитировало издание слова собеседника.

Адвокат Евгений Харламов напомнил, что в последние годы многие перевирают ход событий во времена Второй мировой войны.

«Идеология такова что сейчас очень перевирают, передергивают ход событий истории, ход Второй мировой войны, Великой Отечественной, исход — кто победил, кто воевал и так далее. Чтобы не разрасталась такая опухоль у нас в стране, безусловно, сейчас ведется в этом направлении работа по недопущению», — подчеркнул он.

Кто историю не чтит и не уважает — у того нет будущего. Если мы будем забывать, что было в нашей стране и во всем мире, и кому обязана планета, когда освободили от нацизма, то грош нам цена. Мое субъективное мнение — надо сохранять нашу историю и не позволять перевирать факты Евгений Харламов адвокат.

Он предположил, что этим делом начали заниматься именно сейчас не случайно — на это повлиял ряд факторов. Во-первых, в 2020 году отпраздновали 75 лет с Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Второе — посмотрите, что делает Польша, что делают ряд стран: США возьмите, Англию, как они чуть ли не утверждают, что всего две страны боролись с фашистским режимом, и что СССР где-то там в стороне был. Хотя у нас больше всего жертв, и если бы не мы, не наша сторона, я даже не знаю, какой миропорядок сейчас был бы на планете. Конечно, скорее всего, многое делалось неправильно, но в целом, еси оценивать в глобальном масштабе — наша роль велика. Если сказать более точно — она феноменальна», — отметил адвокат.

Он напомнил, что по меркам уголовного законодательства статью за оправдание нацизма внесли в Уголовный кодекс недавно.

«Не то что прецедентов — пока еще не апробирована эта норма, пока еще может даже и не было таких открытых высказываний в виде оправдания нацизма, неприятия официальной версии, как у нас все происходило во время Второй мировой», — подчеркнул он.

Харламов предположил, что сейчас в стране создали специальные программы и интернет-технологии, которые в автоматическом режиме мониторят определенные афоризмы и фразы на эту тему, которые люди публикуют или лайкают. Они собираются, архивируются и будут храниться до определенного времени.

«Когда будет собрана необходимая доказательная база, я думаю, мы эти дела увидим. Здесь вопрос, на самом деле, не в жесткости наказания, а в его неотвратимости. Чтобы люди понимали — оправдывать нацизм неправильно. Если вы будете это делать, вы будете привлечены к ответственности. Для наших детей, для нашего будущего это важно», — заключил адвокат.