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    01 декабря 2020, 20:17

    Свидетелей преступлений фашистов в Сталинграде вызвали в СК. Воспоминания ветеранов — защита нашего будущего

    Нина Петлинова, Ольга Нижельская

    Следственный комитет начал рассылать повестки на адреса пожилых людей, которые могли стать очевидцами нацистских преступлений во время Сталинградской битвы, пишут СМИ. Их вызывали на допросы в качестве свидетелей — письма разослали по всей России.
    Свидетелей преступлений фашистов в Сталинграде вызвали в СК. Воспоминания ветеранов — защита нашего будущего

    О рассылке повесток возможным очевидцам нацистских преступлений во время Сталинградской битве сообщила «Новая газета». Все началось с письма, которое 28 ноября получили родственники 94-летнего бывшего узника нацистов из Волгограда. Они нашли в почтовом ящике конверт из Следственного комитета.

    В нем лежала повестка, которая призывала пенсионера дать показания по возбужденному уголовному делу. Его открыли по статье «Геноцид» против немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые во время блокады Сталинграда в период оккупации Сталинградской области с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го убили не менее 1700 мирных советских граждан.

    «В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться 1 декабря 2020 года к 10:00», — процитировало издание повестку.

    Массовая рассылка и возмущенные родственники

    Внук 94-летнего пенсионера рассказал, что его возмутила форма составления повестки.

    «Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия», — отметил он.

    Мужчина рассказал, что во время Сталинградской битвы его дед был недалеко от железнодорожного вокзала Сталинграда. Он оказался в плену осенью 1942 года — его переправили в немецкий город Губен. Там находилось химическое производство и трудовой лагерь, на котором работали пленные.

    Внук отметил, что не стал рассказывать деду о повестке. Родственники испугались, что эта новость может подкосить здоровье пожилого человека. Вместо этого мужчина связался со следователем самостоятельно — в ведомстве отметили, что такая повестка пришла не только на их адрес.

    «Он (сотрудник органов — прим. ред.) сказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов», — подчеркнул внук ветерана.

    При этом следователь пообещал, что штрафных санкций за отказ явиться на допрос не будет. Он отметил, что в СК звонят и возмущаются родственники многих пенсионеров, которые получили повестку — они заявляют, что их близкие не пойдут ни на какие допросы.

    Адвокат Евгений Харламов рассказал «360», что не видит ничего плохого в таких повестках.

    «Почему бы не вызвать? Я не исключаю, что пока до СМИ поверхностно дошла информация — что пенсионеров вызывают, невзирая на возраст. Я думаю, ветеранов просто приглашают пока по месту жительства. Если кто-то не сможет приехать, конечно же, к ветерану или иному лицу, который являлся свидетелем этих злодеяний, приедет следователь или уполномоченный от органов следствия человек — оперативник или участковый — и допросит в рамках поручения следствия», — сказал он.

    Харламов подчеркнул, что сейчас с этим вообще нет проблем — опрос могут провести даже в режиме онлайн.

    Зачем это нужно?

    В Следственном комитете рассказали «Новой газете", что расследуют уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан», которое возбудили летом этого года. Там отметили, что речь идет о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо большого количества мирных жителей. Эти преступления происходили сразу в 15 населенных пунктах Сталинградской области.

    «Повестки тем, кто застал войну в Сталинграде, действительно рассылают сейчас по всей России, но основные следственные действия — это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов», — процитировало издание слова собеседника.

    Адвокат Евгений Харламов напомнил, что в последние годы многие перевирают ход событий во времена Второй мировой войны.

    «Идеология такова что сейчас очень перевирают, передергивают ход событий истории, ход Второй мировой войны, Великой Отечественной, исход — кто победил, кто воевал и так далее. Чтобы не разрасталась такая опухоль у нас в стране, безусловно, сейчас ведется в этом направлении работа по недопущению», — подчеркнул он.

    Кто историю не чтит и не уважает — у того нет будущего. Если мы будем забывать, что было в нашей стране и во всем мире, и кому обязана планета, когда освободили от нацизма, то грош нам цена. Мое субъективное мнение — надо сохранять нашу историю и не позволять перевирать факты

    Евгений Харламовадвокат.

    Он предположил, что этим делом начали заниматься именно сейчас не случайно — на это повлиял ряд факторов. Во-первых, в 2020 году отпраздновали 75 лет с Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    «Второе — посмотрите, что делает Польша, что делают ряд стран: США возьмите, Англию, как они чуть ли не утверждают, что всего две страны боролись с фашистским режимом, и что СССР где-то там в стороне был. Хотя у нас больше всего жертв, и если бы не мы, не наша сторона, я даже не знаю, какой миропорядок сейчас был бы на планете. Конечно, скорее всего, многое делалось неправильно, но в целом, еси оценивать в глобальном масштабе — наша роль велика. Если сказать более точно — она феноменальна», — отметил адвокат.

    Он напомнил, что по меркам уголовного законодательства статью за оправдание нацизма внесли в Уголовный кодекс недавно.

    «Не то что прецедентов — пока еще не апробирована эта норма, пока еще может даже и не было таких открытых высказываний в виде оправдания нацизма, неприятия официальной версии, как у нас все происходило во время Второй мировой», — подчеркнул он.

    Харламов предположил, что сейчас в стране создали специальные программы и интернет-технологии, которые в автоматическом режиме мониторят определенные афоризмы и фразы на эту тему, которые люди публикуют или лайкают. Они собираются, архивируются и будут храниться до определенного времени.

    «Когда будет собрана необходимая доказательная база, я думаю, мы эти дела увидим. Здесь вопрос, на самом деле, не в жесткости наказания, а в его неотвратимости. Чтобы люди понимали — оправдывать нацизм неправильно. Если вы будете это делать, вы будете привлечены к ответственности. Для наших детей, для нашего будущего это важно», — заключил адвокат.