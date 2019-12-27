Факир и «абсолютный современник». Воспоминания о Галине Волчек

Галина Волчек была художественным руководителем «Современника» на протяжении последних 30 лет, до этого она занимала пост главного режиссера. Она сменила на этом посту Олега Ефремова, ушедшего в МХТ имени Чехова. Волчек выбрала труппа, и когда Галина Борисовна принимала театр, он был на грани закрытия.

За годы существования под чутким руководством Волчек «Современник» преобразился, снова стал соответствовать своему названию. Она открывала таланты как режиссерские, так и актерские. Не боялась экспериментировать и брать работы еще никем не вознесенных драматургов, ставить совершенно новые вещи, которые не осмеливались брать другие театры и режиссеры.

РИА «Новости»/Владимир Вяткин

«В театре у нее все само включается. Попробуй не включись»

Журналист и хороший знакомый Галины Волчек Александр Казакевич вспоминал об их первой встрече. Он приехал писать о новом спектакле литовского театрального режиссера Римаса Туминаса в «Современнике», даже не надеялся попасть к самому режиссеру. Но обе главные актрисы отказались говорить — тогда Галина Волчек, художественный руководитель театра, сама дала интервью, естественно, вместе с Туминасом. С тех пор у них завязалась дружба.

«Иногда перед спектаклем стою в зрительском фойе. Она проходит мимо: „Саша, зайди ко мне.“ Вхожу, а она: „Леня Филатов заглянул перед своей премьерой, поговори с ним, если хочешь!“ Сидит живой Филатов… Или живой Вайда. Или живой — там мог оказаться кто угодно. В этом плане она была для меня факиром», — вспоминает Казакевич.

Волчек и сама отвечала потом на вопросы Казакевича. Рассказывала, как в ее молодости к ним с мужем Евгением Евстигнеевым заехал тогда еще никому не известный чешский и американский кинорежиссер и сценарист Милош Форман. «Постелили ему на полу. Ночью я встаю в туалет и наступаю на Формана. Чуть не раздавила. А так бы не было ни „Оскара“, ни „Полета над гнездом кукушки“!» — цитирует Галину Борисовну журналист.

РИА «Новости»/Анатолий Гаранин

Как говорил ее сын Денис, она же дома совершенно беспомощна. Дома у нее не работает ни фен, ни пульт от телевизора, утюг не включается. А в театре у нее все само включается. Попробуй не включись Александр Казакевич.

«Неистовая шестидесятница по духу, характеру, убеждениям»

Главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич не был с Галиной Волчек близок, но разглядеть масштаб ее фигуры можно было и не подходя слишком близко. Он знал ее не как друг, а как журналист, во многом с ней не соглашался и точно не был ее преданным поклонником. Но все равно он видел, каким Волчек была человеком — не заметить было нельзя.

«Она умела дружить. Была человеком, на которого можно положиться. Не боялась вступать в диалог с бизнесом и властью, а с начальниками самого большого ранга вела себя как учительница старших классов с безнадежными двоечниками. Строго. Знала, как надо себя поставить, чтобы слушали, покорно склонив голову или почтительно присев рядом с ее инвалидным креслом на корточки. Она была хозяйкой. Своей судьбы, театра, актеров», — пишет он в своей колонке, посвященной уходу Волчек из жизни.

РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Она не признавала театр полутонов, полутени. На сцене, как и в отношениях, ей требовалась определенность. Весь мир был четко поделен на своих и чужих. И в этом смысле она, конечно, дочь своего времени. Неистовая шестидесятница по духу, характеру, убеждениям Сергей Николаевич.

«Она всегда была абсолютным современником»

Бывшая ученица Галины Волчек актриса Ольга Дроздова писала, что когда «Современник» нуждался в новом руководителе, труппа не просто проголосовала за Волчек — она умоляла Галину Борисовну взять театр на себя. Волчек была представителем старой школы — психологического театра, которым восхищаются в Европе и Америке. Она была талантливым режиссером, умевшим вдохнуть жизнь в постановку. В итоге у Волчек негласно сформировалась своя школа.

«Школа Галины Волчек — это погружение в личность актера и соединение ее с драматическим материалом. А это, конечно, очень редкое качество. По Вахтангову идеальный режиссер должен в себе сочетать три компонента и быть одновременно не только режиссером, но и педагогом, и актером. Галина Борисовна полностью соответствовала этому триединству», — вспоминает Дроздова.

РИА «Новости»/Алексей Никольский

Она всегда шла в ногу со временем — и внешне, и внутренне. Она всегда была абсолютным современником Ольга Дроздова.

«Толпа расступается, в проходе стремительно идет Волчек»

О Волчек вспоминают и те, кто никогда не был с ней знаком. Она могла поразить на всю жизнь, однажды встретившись на жизненном пути. Так случилось с журналистом Максимом Кононенко: однажды он гулял по Чистым прудам и наткнулся на съемки «Мастера и Маргариты». Все происходило прямо напротив «Современника», собиралась толпа, хотя время шло к семи — должен начаться спектакль в театре.

РИА «Новости»/Анатолий Гаранин

«Зрители идут в театр, но видят представление и перестают идти в театр, остаются смотреть на съемки. Актеры театра заняты в съемках. В какой-то момент вся эта толпа расступается, и в проходе стремительно идет Волчек в страшном совершенно гневе. И начинает не то чтобы орать, но говорить резко и отрывисто и так, что съемочная группа съеживается и сливается. И публика как-то раз — и рассасывается», — вспоминал он.

До 30 декабря «Современник» продолжит показывать спектакли, все они из ранних постановок Галины Волчек. Все эти представления труппа сыграет в честь ушедшего художественного руководителя. Предновогодний праздничный спектакль театр отменил.