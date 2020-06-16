В Екатеринбурге пьяная воспитательница уснула в детской кроватке. Родители запечатлели ее на видео и обратились в полицию. Коллеги говорят, женщина не пила даже на корпоративах. А родители уверяют, что в группе частенько пахло перегаром.

Пьяная воспитательница заснула на работе в частном детском саду Ваbу Вооm на улице Красных Командиров в Екатеринбурге. Женщина «приняла на грудь» в самом начале рабочего дня, после чего прикорнула в кроватке рядом с воспитанниками.

«Воспитательница пояснила, что сегодня, в 07:30, в садик привели четырех малолетних детей в возрасте от двух до четырех лет. Воспитательница уложила детей спать, а сама в это время на кухне употребила алкогольный напиток», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Через час в садик за вещами зашли мамы двоих воспитанников, которые и обнаружили пьяную дамочку, рядом с которой спали и ходили дети. В помещении был беспорядок, а одна из девочек плакала. Разбудить женщину у родителей не получалось.

«Вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить, не бесплатное. Лена у нас в отрубе», — сказал автор видео.

Воспитательница оказалась по совместительству владелицей детсада. На нее составили протокол за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности и появление пьяной в общественном месте. Кроме того, сотрудники прокуратуры и МВД проводят проверки этого происшествия.

На корпоративах не пила

Бывшая коллега Елены Екатерина сообщила «360», что раньше женщина никогда не пила на работе. Даже на праздничных посиделках и коллективных корпоративах.

«Никаких плохих отзывов о ней я дать не могу. Она педагог хороший. Но я работаю в другой отрасли уже третий год, может, у нее там что-то за это время произошло. Может, что-то в семье, раз она, как я понимаю, пить начала. На корпоративах, если мы вино пили (там детей, конечно, не было), она даже не употребляла», — добавила Екатерина.

По ее словам, сейчас воспитательнице около 40 лет. Женщина замужем, есть двое достаточно взрослых детей, собаки. Семья считается благополучной. Елена имеет высшее образование, правда, не педагогическое. Но перед началом работы прошла курсы, обучающие работе с детьми. Никаких жалоб на бывшую коллегу она не слышала. Да и в интернете о ней и детском садике можно найти только хорошие отзывы.

«Хороший садик. В этот садик мой ребенок ходил с 1,5 до трех лет. Елена Николаевна хороший воспитатель, старается научить детей счету, порядку, рисовать, делать аппликации и так далее. В садике всегда чисто, а главное, дети чистые и сухие», — написала одна из мам.

Садик с перегаром

После скандала некоторые родители больше не хотят оставлять детей в саду, где за 12 тысяч рублей в месяц дети оказываются без присмотра педагога. К слову, за свой поступок воспитатель пока не извинилась.

«Мы находимся на связи с другими родителями. Написали в садик официальную претензию, чтобы вернуть деньги. Мы также хотим, чтобы нам возместили полученный моральный ущерб. Пока — в добровольном порядке, но если Елена Николаевна откажется, то встретимся с ней в суде», — заявила E1.ru одна из мам.

Родители пояснили, что видео с пьяной Еленой сняли еще 11 июня. Тогда они решили не предавать инцидент огласке. Хотя и до этого иногда чувствовали стоящий в помещении запах перегара. При этом воспитатель вела себя адекватно, и на это закрывали глаза. 15 июня воспитателя снова застукали нетрезвой. Только тогда родители обратились в полицию и опубликовали скандальный ролик.

«Елена поначалу не понимала, почему к ней пришли недовольные родители и почему собирают вещи детей. А полицейских она и вовсе хотела выставить за порог. Но в итоге ее все-таки увезли в отдел», — пояснили родители.