Воспитанник центра для сложных детей около Оренбурга рассказал об избиениях. За порядком следили силой

В оренбургском городе Бузулук общественники, соцработники и правоохранители начали разбираться с реабилитационным центром для несовершеннолетних «Радуга». Один из воспитанников рассказал, что там бьют детей.

«Радуга» неправильного цвета

О происходящем в центре рассказала Анна Межова. Она возглавляет фонд «Сохрани жизнь», который помогает детям, пережившим насилие и тяжелые психологические травмы. Во «ВКонтакте» она сообщила, что в ее фонд обратилась приемная мать, чей ребенок содержался в «Радуге». В ходе работы с мальчиком выяснилось, что в центре его и других детей якобы постоянно избивали старшие воспитанники, которых оставляли следить за порядком.

«Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали. По словам мальчика, были и переломы. К детям вызывали врача, но кроме как прикладывать холодное, ничего не говорили. Холодное никто не прикладывал. Боль объясняли моментом воспитания, что это ради их же блага. Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно», — говорится в сообщении Межовой.

Также в центре детей якобы запирали в кладовке до тех пор, пока они не попросят прощения. По словам Межовой, в туалет пускали только по расписанию.

В итоге Межова написала заявление в Следственный комитет. Следователи начали проверку и изучают, что на самом деле происходило в учреждении, сообщил «360» старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области Радик Галимов. Прокуратура также проводит собственную проверку.

В комментариях под записью появилась некая Анна Вагаева, которая, по словам Межовой, является воспитателем в центре «Радуга».

Вагаева написала, что слова Межовой и ребенка из центра — неправда.

«Ужасно, что люди так нагло пытаются оклеветать учреждение, где находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что вранье будет раскрыто», — возмутилась Вагаева.

Она добавила, что драки детей в таких центрах — это нормально, потому что они не знают других взаимоотношений.

Отложенное признание

Анна Межова рассказала «360», что с упомянутым приемным ребенком было несколько бесед, но обо всем он не рассказал в первую встречу. Мальчик сначала говорил, что его и других детей били только старшие воспитанники. Потом признался, что взрослых ребят оставляли за главных сами воспитатели, чтобы те следили за порядком.

Потом рассказал, что дети били, потому что воспитатели оставляли этих детей следить за порядком. Били не только его, а били других детей, даже маленьких. Так они следили за порядком. Потом уже рассказал больше про то, что там происходило Анна Межова.

По словам Межовой, мальчик приходил в фонд для работы с психологом в плане реабилитации и адаптации. Теперь сотрудники организации пытаются понять, остались ли видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены в центре «Радуга». Межова не исключила, что данные могли уже удалить.

«Дети, конечно, сложные. Они пережили насилие, психологические травмы. Туда простые дети не попадают. С такими детьми нужно работать, учреждения должны искать подход к таким детям. Оставлять старших детей на присмотре за порядком недопустимо», — сказала Межова.

«Радуга» — подведомственное учреждение. В Министерстве социального развития Оренбургской области сообщили «360», что раньше на него никто не жаловался. Но теперь запрос поступил и сотрудники начали проверку. Если будут подтверждения тому, о чем рассказал мальчик, виновных накажут в соответствии с законом.