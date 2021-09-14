Можно ли воскресить мамонтов? Генетики указали на проблему в эксперименте Colossal

Американские ученые решили воскресить шерстистых мамонтов, а вернее, воссоздать вымершую популяцию. Животные этого вида исчезли четыре тысячи лет назад. Эксперимент обойдется в 15 миллионов долларов. По словам российских генетиков, он вполне реален и интересен. Вот только предсказать его итог невозможно.

Технология воскрешения мамонтов

Для воскрешения вымерших животных компания Colossal планирует использовать технологию редактирования генов CRISPR/Cas9. Необходимые участки генетического кода мамонтов специалисты получат из хорошо сохранившихся останков, сообщила CNN.

После этого ученые смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов. Но фактически это не имеет значения: ДНК мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%. С генетической точки зрения полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.

Созданных эмбрионов либо выносят живые азиатские слоны, либо поместят в искусственные матки. Второй способ может оказаться быстрее, потому что у слонов беременность длится 22 месяца. Первых детенышей мамонтов ждут уже к 2025–2027 годам.

Ожившие мамонты против изменения климата

Генетики во главе с Джорджем Черчем из Гарвардской медицинской школы стремятся вернуть шерстистого мамонта не просто к жизни, но и в его естественную среду обитания. Сторонники затеи уверены, что это поможет восстановить хрупкую экосистему арктической тундры, бороться с климатическим кризисом и сохранить находящегося на грани исчезновения азиатского слона, с которым шерстистый мамонт тесно связан генетически.

Некоторые считают, что до своего исчезновения пасущиеся животные, такие как мамонты, лошади и бизоны, поддерживали в пригодном состоянии пастбища в северных широтах и держали землю под ними в замороженном состоянии, топая по траве, сбивая деревья и уплотняя снег. Возвращение в эти места мамонтов и других крупных млекопитающих может помочь оживить эту среду и замедлить оттаивание мерзлоты, а также выброс углерода.

Но план чреват проблемами. Одни считают, что скрещивать слонов и мамонтов неэтично, другие напоминают, что доказательств теории Colossal нет. Да и вообще — невозможно предугадать, какое влияние адаптированные к холоду слоны окажут на планету. Ведь нынешний мир далек от того, который был во времена мамонтов. Теперь Земля не холодная, она нагрета, борется с лесными пожарами и пронизана болотами.

Получится ли воскресить мамонтов?

С точки зрения технологии это достаточно легковыполнимая процедура. Об этом в разговоре с «360» заявил генетик, заслуженный врач РФ Евгений Лильин. А вот результат, по его словам, действительно предсказать трудно, несмотря на совпадение генетики мамонтов и слонов.

«Результат не может быть совершенно ясен сегодня. Необходимо учитывать митохондриальную ДНК. У нас в клетке имеются генные ДНК. Они в ядре. Но n-количество белка находится не в ядрах, а в энергетических станциях, в митохондриях. И это отдельная ДНК, которая передается — самое интересное — только через материнский геном, то есть это находится в яйцеклетках. Роль митохондриальной ДНК в зарождении нового существа на сегодня, мягко говоря, неясна», — пояснил собеседник.

Правда, не все настроены так оптимистично. Заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН Петр Сломинский в затею не верит. По его словам, для этого американцы должны четко знать, что отвечает у мамонтов за шерсть, и именно этот участок заменить при воссоздании животного в генетике слона. Да и идентичность генетики указанных существ на 99% собеседник «360» назвал преувеличенной.

«На сегодня никто не реализовал одну, на первый взгляд, простую вещь: направленно отредактировать конкретную букву в геноме, не поломав что-то другое. Система не обладает точностью в 100%. А так вы должны с одной попытки поменять одну букву в Большой советской энциклопедии и не испортить ничего», — заключил Сломинский.