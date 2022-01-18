Восемь лет санкций. Запад потерял рычаги давления на Россию

США и ЕС ввели первые санкции против России в марте 2014 года в ответ на присоединение Крыма. С тех пор число ограничений только увеличивалось, а отношения России с Западом усугублялись. При этом, как отметили зарубежные политологи, нужного эффекта добиться не удалось. Экономика устояла, а Крым все так же входит в состав РФ.

Цель санкций

С 2014 года Россия регулярно сталкивается с санкциями со стороны ЕС и США. Как рассказал «360» представитель Пиратской партии Германии Грэгори Энгельс, с официальной точки зрения, санкции были ответом на «незаконное присоединение Крыма к России».

«Санкции должны были помочь России найти нужный путь в общении с Украиной, чтобы отдать назад Крым. Но это очевидно не сработало», — заявил он.

С этим согласен политолог из Швейцарии Дэниер Уорнер. Он подчеркнул, что единственной целью санкций было заставить Россию поменять свое поведение.

«Ни ЕС, ни США не хотят развязывать войну, поэтому они прибегают к такой вещи как „умные санкции“. У них нет другого варианта», — заметил собеседник «360».

Нулевой эффект

При этом оба эксперты сходятся в том, что сами санкции в общем и целом не эффективны. Большинство из них несут номинальный характер и направлены против конкретных лиц. Даже если санкции станут жестче и серьезнее, это все равно мало что изменит.

«Очевидно, что они не добились успехов и тактика России не изменилась. Проблема в том, что у них нет плана Б. Единственное, что они могут сделать — это послать войска в Россию, но никто не будет этого делать», — сказал Уорнер.

Впрочем нельзя сказать, что санкции были абсолютно бесполезны. Энгельс напомнил, что некоторые меры ограничили экспорт военной техники в Россию, а Россия в ответ ввела бан на ввоз фруктов и овощей из Европы.

«Если посмотреть на объем экспорта в 2013 году и в 2021 году, то поставки из Германии в Россию сократились где-то на четверть. Понятно, что часть экспорта перешла на другие страны, но в общем некий экономический эффект есть», — сказал он.

Проблема заключается в том, что когда санкции только вводили, они действительно были неприятными, но за восемь лет все страны научились с ними справляться и находить обходные пути.

«В 2014 году все отлично понимали для чего вводились санкции, но сейчас все уже забыли, а Крым давно стал частью России», — заключил эксперт.

По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, довольно часто санкции вообще равносильны выстрелу в собственную ногу. Они вредят не только стране, на которую их накладывают, но и той, что их вводит.

«По самым грубым подсчетам, санкции обошлись нашей экономике в более чем 150 миллиардов евро», — заявил он в разговоре с «360». А факт того, что Германия продолжает выстраивать «странную санкционную позицию» лишь подчеркивает, что она давно перестала быть суверенной страной, превратившись в сателлит США.

Что будет дальше?

В некотором смысле страны застряли в замкнутом кругу. Западу необходимо показывать неодобрение действий России без развязывания войны, поэтому они вводят санкции. Однако, как показывает практика, санкции не несут никакого эффекта, а Россия в ответ лишь накладывает свои ограничения. Так и ходят все по кругу.

Как отметил Уорнер, США и России необходимо сесть за стол переговоров. У каждой страны есть свой ряд требований, но никто не готов сделать шаг на встречу. Впрочем политолог сохраняет оптимизм и утверждает, что рано или поздно найти компромисс придется.

Ввиду эскалации ситуации на границе Донбасса и Украины, не исключен риск того, что санкции в адрес России станут жестче и серьезнее. Однако это по-прежнему не будет показателем эффективности. Уорнер напомнил о Кубе, которая многие годы находится под санкционными ограничениями. Население довели до черты бедности, но власти все равно не прогнулись под требования Запада.

«США вводили санкции против Кубы и Ирана. Они были гораздо жестче. Например, они отключили иранские банки от SWIFT, чем сейчас угрожают России, а та угрожает ответ запретом на право перелета для гражданской авиации», — напомнил Энгельс.

Такие санкции будут иметь гораздо более серьезные последствия, но паниковать рано. По словам политика, тот факт, что обе стороны открыто высказываются о возможных новых санкциях заранее, скорее сигнализирует о том, что обе стороны хотят вернуться к столу переговоров. Он также подчеркнул, что такая эскалация возможна только, если Россия зайдет на территорию Украины. Ради Крыма таких мер не будет.

Об этом же заявил и Уорненр, отметив, что сейчас никто не говорит о полуострове.

«Крым уже негласно считается частью России. Вопрос сейчас касается исключительно Донбасса», — сказал он.