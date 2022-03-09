На Украине уже восемь лет работают иностранные инструкторы. Все это время они подготавливали украинских военных к «российской агрессии». При этом для Запада это была скорее возможность получить бесценный опыт, нежели шанс помочь Украине, уверены эксперты.

Иностранные инструкторы на Украине

Восемь лет Украину накачивали оружием и иностранными инструкторами. Об этом этом заявил РИА «Новости» офицер запаса управления народной милиции ДНР Максим Дроздов.

«Все эти восемь лет происходила накачка их новым видом вооружения. Мы видим, как и Javelin, и NLAW, разные бронемашины, разные БПЛА уже принимаются другого типа. Они занимались этим восемь лет с иностранными инструкторами», — пояснил Дроздов.

При этом наличие иностранных инструкторов на Украине даже не секрет, как пояснил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Яворовский полигон во Львовской области только числится украинским, но он, и не только он, давно переданы в управление иностранных инструкторов, которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов», — отметил Пасечник.

Более того, по его словам, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. При этом далеко не факт, что инструкторы-наемники будут обращать внимание на приказы украинского командования.

«У них есть свои наниматели и свои задачи», — подчеркнул Пасечник.

В конце января начала поступать информация о большом количестве бойцов, говорящих на иностранных языках и одетых в иностранный камуфляж. Их заметили в Северодонецке, в Счастье и Попасной.

ЦРУ готовит партизанов на Украине с 2015 года

Пасечник рассказал, что ЦРУ обучает специалистов по организации партизанского движения еще с 2015 года.

«Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия», — отметил Пасечник.

Не так давно, подчеркнул он, Украина их еще и легализовала, приняв закон о национальном сопротивлении. Так, даже после ухода инструкторов НАТО, на Украине останется множество диверсантов-подпольщиков. Так альянс сможет координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране. Это не позволит украинцам вернуться к мирной жизни, уверен Пасечник.

Цель иностранный инструкторов на Украине

Никто не скрывал, что на Украине последние восемь лет на постоянной основе базировались американские, канадские, британские военнослужащие. Об этом «360» рассказал политолог Владимир Корнилов.

По его словам, они находились на полигоне во Львове, а также на территориях других, более мелких полигонов. Некоторые из этих инструкторов присутствовали и непосредственно в зоне конфликта. Это официальная информация.

«Не скрывали своей цели — готовить Украину для борьбы с так называемой российской агрессией. Никто не скрывал этого (что США готовили Украину к войне — прим. ред.). Даже секретом Полишинеля это не было», — отметил Корнилов.

Он напомнил, что все это делалось в открытую, «в наглую», нарушая Минские соглашения. Ими запрещалось нахождение иностранных военных на территории Украины.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык рассказал, что для иностранцев Украина сейчас — удобный полигон и бесценный военный опыт. Именно ради этого многие и посылают туда инструкторов.

Рассказ иностранного инструктора

То, что на Украине давно готовят военных, подтверждают рассказы самих иностранных инструкторов, которые и не скрывали, что были на чужой территории. Они также не путаются сохранить в тайне, что там делали — их интервью открыто печатали в популярных СМИ. Например, рассказ одного из военных Канады опубликовал CBC. По словам молодого человека, он решил поступить на службу в 2014 году.

«Я решил поступить на службу в канадские вооруженные силы. Я всегда хотел служить своему дому, Канаде, но я также хотел принять участие в операции „Объединение“, военно-тренировочной миссии Канады на Украине», — рассказал военный.

Его отправили на Украину в 2019. В течение года он помогал «внедрять новые стандартизированные НАТО базовые курсы лидерства в академиях унтер-офицеров на Украине».

«Мы провели обучение по таким темам, как порядок командования войсками и эффективное проведение контрольно-пропускных пунктов, а также наблюдали за полевыми учениями», — отметил канадец.

Он провел четыре месяца в Николаеве, городе на юге Украины, а закончил свою командировку в городе Василькове.

«Я не сомневаюсь, что тренировочные миссии союзников, подобные нашей, помогли укрепить ВСУ. <…> Да, мы были там в качестве тренеров», — заключил военный.