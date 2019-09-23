Воров в законе хотят изолировать от других заключенных. Но они нужны для баланса

Депутаты Госдумы разработали законопроект о содержании воров в законе отдельно от других осужденных. Так хотят внести в колонии больше порядка — но эффект может быть обратным. Ведь в тюремных реалиях авторитеты порой сдерживают куда более опасных преступников.

Изолировать воров в законе предложили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. Такую возможность хотят законодательно закрепить. Причина — под руководством криминальных лидеров организованные преступные сообщества совершают самые тяжелые преступления.

«Кроме того, данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных», — отмечается в пояснительной записке.

Изоляция на бумаге

В беседе с «360» экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов выразил сомнение, что криминальных авторитетов можно изолировать от остальных. Вернее можно, но только на бумаге. Во-первых, считает он, воры в законе — на то и воры в законе, что подчиняются только своим правилам.

«Никогда не слышал и не видел, чтобы какого-то вора в законе куда-то отселили и он не смог бы воздействовать на порядки той колонии, в которой он находится. Это в принципе невозможно. Даже находясь в карцере, они все равно имеют непререкаемый авторитет, и одного веского слова достаточно, чтобы поднять некий бунт в колонии», — заявил Харламов.

Исправить ситуацию можно, сведя коррупцию к минимуму. В СИЗО и трудовых колониях есть мобильная связь. Заключенные звонят в обход запретов — многие из них зарабатывают на телефонном мошенничестве. Кроме того, места лишения свободы зачастую переполнены. И, например, впервые попавшие в СИЗО сидят в камере вместе с ранее сидевшими в нарушение уже действующего законодательства.

Криминальный баланс

Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева пояснила, что предложение депутатов — «вчерашний день». Корпуса для отдельного содержания воров в законе давно есть в колониях некоторых регионов. Авторитеты, по ее словам, в первую очередь нужны силовым структурам, «чтобы с их помощью выбивать показания из других заключенных, вымогать у других заключенных». Если в колониях начинается «борьба за власть» и авторитеты «начинают качать права», значит, это кому-то нужно.

«Одна из сотрудниц, курировавших подразделение по борьбе с ворами в законе при МВД — было там такое, — рассказывала, что устранить всех воров в законе легко, в считанные недели, считанные дни. Но эти люди нужны по разным причинам, в том числе для баланса. Чтобы не расплодился криминал, для которого нет ни понятий, ни правил», — пояснила Меркачева.

С ворами в законе, по ее словам, договариваются о решении некоторых вопросов. В пример зампред ОНК привела Захария Калашова (Шакро Молодого), который в свое время помогал изменить антироссийские настроения в Грузии, за что его потом преследовал Михаил Саакашвили.

Не одни, так другие

Специалист в области арестантской и уголовной субкультуры и истории, писатель Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец, рассказал «360», что в той же Грузии воры в законе отбывают наказания в специальной тюрьме, расположенной на выезде из Тбилиси, неподалеку от республиканского МВД. В учреждении нет никакой связи с волей.

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«Наш печальный опыт показывает, что у нас пока этого не достигли. Пытались, и даже открыли ЕПКТ (в Усольском исправительно-трудовом лагере в Соликамске — прим. ред.). Фактически, это была тюрьма для авторитетов и отрицательно настроенных осужденных, известная под названием „Белый лебедь“», — пояснил он.

Но всего через несколько лет, добавил Жиганец, двое осужденных купили у прапорщика оружие и боеприпасы и захватили начальника местного ШИЗО. «Круче» тюрьмы тогда не было, но эксперимент провалился. Пока существует коррупция, считает писатель, шансов изолировать авторитетов нет. К тому же на смену тех, кого уберут, придут новые.

«Хорошо бы, конечно, были такие изолирующие места лишения свободы. Но насколько это реально [осуществимо] в нынешних условиях, я сказать не могу. Думаю пока, это из области научной фантастики. А свято место пусто не бывает», — заключил Жиганец.