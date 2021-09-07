Вора в законе обвинили в присвоении $2 млн. Он обобрал криминальных «пенсионеров»

Более 30-ти воров в законе на сходке в Афинах обвинили чеченского коллегу Ахмеда Домбаева (Шалинского) в присвоении двух миллионов долларов общака и приостановили его полномочия в криминальном мире. Они потребовали, чтобы до 6 сентября Домбаев вышел с ними на связь и объяснил, куда делись деньги.

По данным издания «Прайм Крайм», председательствовал на встрече Камо Сафарян (Камо Горьковский), который считается доверенным лицом отбывающего наказание Захария Калашова (Шакро Молодой). Выдвинутый ультиматум поддержали чеченские криминальные авторитеты Гилани Седой и Тимур Саратовский.

По имеющимся данным, к Домбаеву поступали средства из Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Волгоградской областей и Ставропольского края. Когда авторитета попросили выделить средства на жизнь («на пенсионные нужды») для пожилых воров, он не дал ни копейки.

Источник фото: YouTube.

Участникам сходки не удалось переговорить непосредственно с самим чеченским авторитетом. Поэтому был выдвинут ультиматум — выйти на связь и объясниться. Представители Ахмеда Шалинского заявили, что деньги из указанных регионов к нему не поступали. Но связанные с ним кассиры преступного мира утверждают, что несколько дней в банкоматах Грозного обналичивали сотни тысяч рублей. Чеченский вор утверждает, что квартиру в Москве за 150 миллионов рублей и дом в Чечне за 300 миллионов рублей он купил гораздо раньше, когда работал в «нефтянке».

Деятельность Ахмеда Домбаева ранее критиковали на сходках в Польше и Турции. Его противники есть и в Чечне.

Первый срок он получил в 2011 году. Московский военный гарнизонный суд приговорил его к 10 годам тюрьмы за разбой. Ахмед Домбаев вышел на свободу в 2019 году и вернулся в Чечню. После того, как глава республики Рамзан Кадыров заявил, что не признает воровские законы, он вместе с окружением перебрался в Москву.

МВД по Северной Осетии летом 2020 года возбудило в отношении вора уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Закон, основанный на страхе

Общаки в профессиональном криминальном мире собирают для «грева» тех, кто находится на зоне, на оплату адвокатов и на первостепенные нужды. Об этом «360» рассказал писатель и адвокат Иван Миронов. Он объяснил, что хранитель общака отвечает за честное и справедливое распределение средств. Несет ответственность за то, чтобы деньги не уходили налево.

«Вор в законе, это человек, который, естественно, не может зарабатывать деньги, ему нужны какие-то источники, чтобы он жил. Если полномочия не сложены, он в любом случае участвует в разрешении конфликтов. Вор в законе — это третейский судья, он выслушивает стороны и выносит решение. Принимает какие-то стратегические решения, непосредственно связанные с теневым миром», — рассказал правозащитник.

Источник фото: YouTube.

Он добавил, что сейчас законодательство ужесточили таким образом, что если на авторитета указывают и имеются свидетельские показания, документальное подтверждение, что он является вором в законе, то этого достаточно, чтобы получить долгое тюремное заключение.

«Сегодня назваться вором, это сразу обеспечить себе уголовное дело. Даже положенец, даже смотрящий, это уже сегодня подпадает под уголовное преследование. Принадлежности к этой структуре достаточно, не обязательно совершать какие-то конкретные преступления, чтобы получить статью», — уточнил адвокат.

Иван Миронов сообщил, что авторитет воровского мира во многом держится на некой справедливости, на строгом соблюдении воровских понятий, и на страхе.

«Соответственно, если позволит себе отступить от правил один, в дальнейшем, осознав безнаказанность, это могут позволить себе все. В принципе, все это чревато определенной расправой. Возможно, покушениями на жизнь», — резюмировал правозащитник.