Таинственный вор завелся на маленьком острове в Италии. Под подозрением все

На маленьком итальянском острове произошли десятки тщательно спланированных краж. Под подозрение попали все 400 жителей Капраи. Местные правоохранители подошли к расследованию серьезно: подключили всех троих полицейских.

Маленький остров с большими преступлениями

Отдаленный остров Капрая занимает всего 19 квадратных километров и находится вблизи Тосканы. Расположен он ближе к Корсике, чем к материковой части Италии. Добраться на внезапно прославившийся остров можно на лодке, но лишь в хорошую погоду, отметили в The Guardian. Летом туристам ничего не мешает приплыть на Капраю ради отдыха. Тогда население увеличивается с 400 до четырех тысяч человек. Однако большинство краж произошло зимой.

Более того, до 1986 года две трети территории острова занимала исправительная колония. Возможно, из-за этого у местных жителей уже появились вопросы друг к другу. Мэр острова Марида Бесси сообщила газете Corriere della Sera, что в сплоченном сообществе начали появляться трещины: друзья и соседи подозревают друг друга, запирают окна и двери, устанавливают камеры наблюдения.

«Появился риск, что будет затронуто чувство общности, которое у нас всегда было. Вот почему кражи зимой, когда на острове находимся только мы (местные жители — прим. ред.), — это удар», — пояснила Бесси.

Знаменитые пострадавшие

Такого же мнения придерживается и заместитель мэра Фабио Маццеи. Даже ему не удалось спастись от таинственного злодея, скрывающегося на острове. Грабители пробрались в дом Маццеи в ноябре. Они вскрыли сейф, украли деньги и драгоценности, которые чиновник прятал в мебели.

«Это очень печально, потому что такое ощущение, что в семье появился вор. Они ударили в нужный день, так как знали, что я уеду в Пизу. Они очень хорошо знали этот дом», — рассказал заместитель мэра.

Во время одного из преступлений грабители отключили камеру видеонаблюдения в табачной лавке, прежде чем вынуть из сейфа 60 тысяч евро. Это все сбережения владельца магазинчика, где местные жители также играли в бильярд и частенько выпивали с друзьями.

«По этому делу проходят не просто люди, а наши сограждане, и поэтому их сложно идентифицировать. Друг никогда не вызывает подозрений», — заявил хозяин лавки Алессандро Сантинелли.

Теории

Большинство жителей острова хранят деньги дома, так как единственный местный банк закрылся в прошлом году. К расследованию подключили все силы местных правоохранителей — троих полицейских, отметила мэр.

«Трое полицейских острова очень хороши, они делают все, что в их силах. Но у них должно быть больше инструментов для расследования, иначе это действительно окажется нераскрытым делом», — пояснила Бесси.

По ее словам, пока вокруг расследования возникло множество теорий, но вот улик правоохранители до сих пор не нашли. При этом камера видеонаблюдения на главной площади сломана, что еще сильнее мешает делу.

В местных СМИ просят читателей не представлять себе Капраю местом скопления разбойников. Там напоминают, что остров — райский уголок, который часто посещают знаменитости.