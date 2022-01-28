Вопрос ребром. Помощь извне не поможет конфликту Киргизии и Таджикистана

На границе Таджикистана и Киргизии разгорелся новый конфликт. В результате него погибли два человека, а 10 были ранены. Эксперты говорят, что пока странам не нужно стороннее вмешательство, но отмечают, что с каждым разом их столкновения становятся агрессивнее.

Что произошло?

В ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикистанской границе погибли два человека, 10 были ранены. Об этом сообщило информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Конфликт начался в четверг, его точные причины неизвестны. В Киргизии заявили, что все началось из-за того, что таджикистанцы перекрыли часть дороги между городами Баткен и Исфана. А в мэрии таджикистанского города Исфара сказали, что конфликт произошел из-за того, что киргизы закидывали камнями автомобили граждан Таджикистана. По сообщениям «Газеты.ru», обе стороны обвиняли друг друга в открытии огня.

Усугубление конфликта произошло ближе к вечеру, когда около места происшествия стали собираться люди, а после началась перестрелка. Основной удар пришелся на местности Торт-Кочо и Чыр-Добо. По утверждениям пограничной службы Киргизии, таджикистанская сторона применяла минометы и гранатометы.

Позже стало известно, что со стороны Таджикистана один из жителей приграничного села погиб от мины, которую выпустили киргизские военные. Жертвой перестрелки также стал водитель скорой помощи. Он погиб, спасая местных жителей, передал ТАСС. Со стороны Киргизии известно как минимум о шести пострадавших.

Представители обеих сторон пытались урегулировать ситуацию и организовать переговоры. Сначала произошел телефонный разговор между директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Позже представители компетентных органов двух стран встретились в таджикистанском городе Исфара, где провели переговоры и попытались разобраться в причинах конфликта.

В итоге стороны объявили о временном прекращении огня и отводе дополнительных военных сил и средств, стянутых ранее к границе, в места постоянной дислокации.

«В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта», — гласило заявление пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Нужно ли вмешательство?

Учитывая, что стычки на границе Таджикистана и Киргизии происходят не в первый раз, этот конфликт привлек внимание других стран. Ситуацию прокомментировал генсек ОДКБ Станислав Зась, призвав страны немедленно прекратить огонь.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров, мирным путем», — процитировала его слова «Газета.ru».

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» подчеркнул, что сейчас конфликт носит ярко выраженный пригранично-бытовой характер.

«Дерутся не страны, а жители приграничных районов», — отметил он. Однако добавил, что если бы все начало переходить в серьезное русло, то, конечно, ОДКБ вмешалась бы и все это остановила. На данный момент все можно решить на внутреннем уровне. Угрозы войны нет, как и нужды во вмешательстве России.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что в некотором смысле конфликт уже исчерпан и стабилизирован.

«Я бы его назвал пограничным инцидентом. Все-таки там проблема связана с тем, что конфигурация границы Киргизии и Таджикистана настолько своеобразна, что они не могут даже решить, кому принадлежит дорога», — сказал он в разговоре с «360».

Несмотря на то, что ситуация переросла в огневую стычку, сейчас со стороны обеих стран принимаются меры для того, чтобы это не повторилось. Основная задача Киргизии и Таджикистана — разобраться с демаркацией границы. Как только они это сделают, многие проблемы уйдут, но сказать легче, чем сделать.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, в свою очередь, обратил внимание на другую немаловажную деталь в беседе с «360». Да, конфликт этот достаточно старый, а подобные столкновения происходят не в первый раз, но с каждым разом обострение происходит сильнее и оружие применяется более мощное. Неизвестно, куда это может завести.

«Нужно понимать, что Россия пытается каким-то образом купировать подобные конфликты. По линии ОДКБ была попытка регулирования его в очередной раз», — подчеркнул эксперт. И все же Россия мало что может сделать, ведь речь идет о двух независимых странах. Единственный способ разрешить ситуацию — это не ждать вмешательства со стороны, а решать все через внутреннюю политику Таджикистана и Киргизии. Кто еще может этим заниматься, сказать сложно.