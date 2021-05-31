Парковку во дворе Москвы попытались сделать платной. Жителям удалось ненадолго ее отстоять

Если бы Воланд посетил Москву сегодня, он отметил бы не квартирный, а парковочный вопрос, терзающий жителей столицы. В одном из спальных районов на севере неизвестные попытались устроить из парковки автомобилей платную стоянку. Под натиском протестов новоявленные бизнесмены уехали. Но жильцы опасаются, что парковщики скоро вернутся, оформив все необходимые документы.

В Москве у дома № 6 на Бескудниковском бульваре неизвестные люди попытались обустроить частную парковку. Сделали все быстро и просто: подтянули электричество, на перевозчике с логотипом «Московский паркинг» привезли железную будку и бетонные блоки для перекрытия въезда.

Но жильцы тоже отреагировали быстро. Выяснив, что никто из соседей не знает о парковке, они организовали стихийное собрание, вызвали коммунальщиков, которые оказались не в курсе происходящего, и полицию. И уже при представителях власти потребовали разрешительные документы.

Документы были. Вот только право аренды данной территории на 11 месяцев было датировано 2019 годом и, следовательно, основательно просрочено. В итоге удалось добиться того, чтобы элементы новой жизни — блоки и будку — увезли. Но до финала этой истории еще далеко, уверены жильцы. Теперь они собирают подписи в защиту своего двора.

Источник фото: телеканал «360»

Слово людям

По словам местного жителя Максима, со второй половины 90-х раз в пять лет территорию их двора кто-то пытался захватить. Неизвестные люди приезжали, огораживали тогда еще покрытую газоном площадку и пытались начать строить парковку. Словом, знакомая схема.

«Изначально тут планировалась многоэтажная парковка. Но жильцы, особенно владельцы собак, не разрешали строительство. Однако в итоге часть все-таки газона срезали, потом еще немного, и место заняли под площадку для машин. В конце концов получилась обычная парковка и немного газона», — пояснил Максим в разговоре с «360».

Он отметил, что нынешние захватчики не похожи на сотрудников госструктур. Уж очень старую и ржавую будку привезли. Но даже будь это и городская парковка, жители не готовы отдавать даже не очень большие деньги за то, что у них было бесплатно. В полную победу над парковщиками Максим не верит.

«Я думаю, что те, кто приехал, просто не ожидали такого отпора. Сейчас они уехали, но, скорее всего, сейчас они все переоформят и вернутся. Тем более что если по кадастру смотреть, то эта земля назначена для парковки и стоянки. Даже не представляю, чем кончится, если уж парки с вековыми деревьями вырубают», — сказал Максим.

Источник фото: телеканал «360»

Другой местный житель Сергей подтвердил «360» давнюю историю попыток захвата дворовой территории. По его словам, на эту площадь давно заглядывались. Еще при Лужкове там хотели построить многоярусную парковку, так называемый «народный гараж». Но жители были решительно против: это обещает постоянный поток машин, в том числе и чужих.

«Хотели строить на 400 мест, как минимум на четыре этажа, стоимость самого верхнего места приблизительно была около полумиллиона рублей. Мы три года судились. Уже после Лужкова мы встречались с главным проектировщиком города. Мы убеждали его, что на этом месте не должно быть ничего, кроме детской площадки», — рассказал Сергей.

В итоге жителям предложили разделить всю территорию на три части и две трети отдать под обычную стоянку. Жильцы согласились. И вот новый захват: самовольно провели электричество, потом поставили будку и загородили блоками один из въездов. То есть новая платная стоянка опять обеспечит постоянный трафик машин через двор.

Что говорит закон

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин пояснил «360», что нужно сначала прояснить назначение территории. Придомовые территории имеют два статуса: оформленная кадастром в собственность жителей и городская территория.

«Посмотреть статус земли можно непосредственно на публичной карте в интернете. Там есть кадастровый номер и границы земельного участка. Если кадастровый номер есть и участок оформлен в общедолевую собственность, тогда необходимо согласие жителей дома, к которому этот кадастровый участок примыкает», — сказал Крохин.

Если эта земля не оформлена, город имеет право разрешить использовать земельный участок с учетом градостроительных требований. Обычно на плоскостных стоянках запрещено устанавливать какие-либо капитальные сооружения. Возможна установка ограждений и ограждающих устройств. Согласия жителей для этого не требуется.

Давление на москвичей

Адвокат Тимур Маршани подтвердил, что разрешение с истекшим сроком действия незаконно. Обязательно должны быть правоустанавливающие документы именно под размещение платной парковки. Земельный участок должен быть арендован либо выделен городом ЦОДД, который размещает платные парковочные пространства.

«Сегодня абсолютный беспредел творится в области платных парковок в черте города! Абсолютно произвольно, не учитывая интересы жителей спальных районов города, принимаются решения об обустройстве парковок не на специально отведенных для этого местах», — сказал Маршани.

Он подчеркнул, что на парковке должны отсутствовать рекреационные зоны, зеленые насаждения — это всегда чистая площадка со специальным асфальтобетонным покрытием. Но жители домов имеют право на одно бесплатное машиноместо. Это законом не запрещается.

«Сегодня автомобиль снова стал роскошью: увеличивается плата за проезд, налоговая нагрузка на владельцев автомобиля, штрафы. Это желание властей города — исключить размещение автомобилей на специально отведенных для этого местах бесплатной парковки и заменить их на платные. Но это давление и нарушение гражданских прав, что полностью недопустимо», — отметил юрист.

Он посоветовал жителям обратиться в прокуратуру, предварительно зафиксировав с помощью правоохранительных органов незаконность действий: отсутствие разрешения на установку парковки и нелегальные монтажные работы.