Гигафабрика Tesla в Германии застряла в бюрократии. Дадут ли экологи воплотить проект

Американский производитель электромобилей Tesla пересмотрит свои планы по строительству гигафабрики под Берлином, чтобы успокоить немецкую общественность и экологов. Первый европейский завод этой компании сможет начать производство электромобилей примерно через год.

Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный представитель правительства. Компания Илона Маска ранее столкнулась с критикой со стороны местных жителей и «зеленых» активистов, обеспокоенных вырубкой лесов и забором чистой воды, необходимых для производства.

Новый проект строительства будет представлен на этой или следующей неделе. Как сообщил министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах, измененный план позволит решить некоторые из проблем. В частности, будет сокращено количество потребляемой пресной воды и вырабатываемых сточных вод.

Восемь недель проект будет находиться на общественном обсуждении. К началу сентября запланировано проведение открытых слушаний.

«Мы ожидаем, что новое предложение будет менее травматичным для окружающей среды и, следовательно, более приемлемым. Могу предположить, что в первой половине 2021 года машины уже начнут сходить с конвейера», — заявил министр.

Представители Tesla на запрос агентства не ответили. Однако известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск очень заинтересован в строительстве гигафабрики в самом центре Германии, так как в стране с крупнейшей экономикой Европы отмечено значительное увеличение продаж электромобилей.

Однако это довольно смелый шаг, так как, по замечанию Bloomberg, Германия печально известна бюрократическими препонами в отношении крупных инфраструктурных проектов. Тем не менее, Маск намерен всерьез потеснить на рынке таких гигантов как Volkswagen, BMW и Daimler (бренд Mercedes).

Гигафабрика Теslа в Шанхае. Источник фото: Instagram

На строительство гигафабрики запланировано потратить около 4,5 миллиардов долларов. Она даст 12 тысяч новых рабочих мест и обеспечит сборку полумиллиона электромобилей в год. Для Бранденбурга сделка с Tesla может стать знаковой, ибо сможет привлечь в регион других крупных работодателей.

В соседних землях Саксонии-Анхальт и Саксонии традиционно основой экономики были добыча угля и выработка электроэнергии. После замораживания этих производств понадобится стимул для потенциальных инвесторов в новые сферы.

И они уже появились. С 2022 года концерн BASF SE намерен в южной части Бранденбурга наладить производство электрических батарей. Этот проект принесет еще две тысячи рабочих мест. Штайнбах поделился, что сейчас ведутся переговоры с еще двумя крупными компаниями, но отказался их назвать.

Поэтому власти более чем заинтересованы в американском производителе, который известен сверхбыстрыми сроками строительства заводов. В Китае, например, гигафабрика была возведена менее чем за год.

Местные чиновники не жалеют сил для того, чтобы урегулировать разногласия. Однако, учитывая скандал, который недавно грянул в США после запрета на возобновление работы заводов Tesla, и резкие высказывания Илона Маска на этот счет, диалог придется налаживать с большим трудом.

Штайнбах посетовал, что нетрадиционные методы ведения бизнеса руководства компании иногда противоречат склонности немцев к продумыванию и планированию до мелочей будущих проектов. Он признался, что работа с Tesla может потребовать особой гибкости.

Однако министр Бранденбруга заявил, что новый центр автомобильной промышленности в непосредственной близости от Берлина обязательно будет построен. По его словам, точка невозврата уже пройдена.