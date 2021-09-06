Вооруженный мятеж в Гвинее закончился захватом президента и комендантским часом. Главное о госперевороте

Вооруженный мятеж начался в Гвинее 5 сентября. Элитное подразделение спецназа страны во главе с командиром полковником Мамади Думбуя вошло в правительственный квартал Конакри. Тогда появились и первые сообщения о стрельбе. Через несколько часов Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства, а также приостановке действия конституции. Ближе к ночи СМИ сообщили, что мятежники объявили о введении комендантского часа по всей стране. «360» собрал главное к этому часу о госперевороте в Гвинее.

Стрельба, солдаты и захват президента

Первые сообщения о стрельбе в столице Гвинеи — Конакри — в местных СМИ начали появляться примерно в 8:00 по местному времени. Это произошло въезда в город колонны автомобилей с солдатами. Выстрелы из автоматического оружия, по данным СМИ, были слышны в деловом и административном районах города.

Стрельбу в Конакри назвали попыткой госпереворота. Участники мятежа — группы правительственного спецназа (GPS).

Через некоторое время стало известно об аресте военными президента страны Альфы Конде. Guineenews со ссылкой на источники сообщило, что мятежный спецназ захватил и других высокопоставленных чиновников. Соцсети облетели подтверждающие это фотографии.

Выступление лидера мятежа

Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции, сообщила французская медиагруппа France 24. Лидер мятежников выступил в 14:00 (17:00 по московскому времени).

При этом портал Guinee Matin приводит ту часть его выступления, в которой полковник говорит о своих предстоящих шагах. По его словам, «создавшаяся в стране кризисная ситуация побудила армию через Национальный комитет по сплочению и развитию взять на себя ответственность перед народом и государством в целом».

В размещенном в соцсетях видеообращении Думбуя сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Цель комитета, по его утверждению, — объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Что известно о полковнике Думбуя

Полковник Мамади Думбуя является лидером военных мятежников. Ранее он был легионером французской армии, в Гвинею он был отозван в 2018 году для того, чтобы возглавить только что созданный спецназ, пишет «Газета.ru».

Кроме того, сообщается, что Думбуя также проходил подготовку под руководством AFRICOM. Аналогичную подготовку в свое время прошел полковник Ассими Гойта — лидер военного переворота в Мали.

В последние месяцы имя Думбуя регулярно звучит в гвинейских СМИ: он призывал Минобороны страны наделить его ведомство особыми полномочиями. Это вызвало недоверие к военной силе Конакри.

Россияне в Гвинее

От россиян, которые проживают в Гвинейской Республике, тревожных сообщений к этому времени не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Конакри.

По словам собеседника агентства, согласно имеющимся данным, на территории Гвинеи находятся около 500 россиян. В районе самого посольства наблюдается спокойная обстановка, добавил он.

В официальном Telegram-канале МИД России призвали не покидать находящихся в Гвинее россиян своих мест проживания.

Свободу президенту

Вооруженный захват власти в Гвинее осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. На своей странице в Twitter он призвал к освобождению президента Конде.

Африканский союз также выступил с осуждением попытки захвата силой власти в Гвинее и призвал к немедленному освобождению президента страны. Об этом сказано в совместном заявлении председателя Африканского союза, президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди и председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата.

Военные мятежники заявили, что захваченный ими президент не пострадал. По данным Reuters, военные заверили, что Конде гарантирована безопасность и предоставлен доступ к врачам. Однако подробности о его местонахождении по-прежнему неизвестны.

«Типичный сценарий» и возможные опасности

Государственный переворот в Гвинее — это типичный сценарий развития политического процесса в странах Западной Африки. В этой республике подобное происходит уже не первый раз, рассказала в разговоре с «360» политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова.

По ее словам, теперь страна столкнется с экономическими и внешнеполитическими опасностями, поскольку если власть перейдет в руки нестабильным структурам, это может дать сигнал террористическим организациям, которые очень активно действуют в этом регионе Африки.

Комендантский час

Военные мятежники объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. Мятежники заявили, что мера будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также они сообщили, что военные заменят губернаторов и префектов регионов на их постах.

Вечером по национальному телевидению было сделано второе заявление. В нем мятежные военные призвали министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) в Конакри.