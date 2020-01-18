Вомбаты против пожаров! Находчивые зверьки спасли лесных соседей от пожаров в Австралии

Среди ужасных новостей о пожарах в Австралии появилась одна позитивная. В социальных сетях стали стремительно распространяться истории о доброжелательных вомбатах, направляющих других животных в свои «огнеупорные» норы. Однако новости оказались не совсем точными. Вомбаты действительно помогают лесным обитателям скрыться от пожаров, но делают это непреднамеренно.

История о героях-вомбатах началась с публикации поста в Instagram от аккаунта Greenpeace в Новой Зеландии.

«Репортажи из Австралии сообщают, что большое количество мелких животных избежало смерти, потому что вомбаты, как ни странно, решили поделиться своими огромными сложными норами», — гласит описание под фото.

Дальше пост сообщает, что есть репортажи о том, что вомбаты самостоятельно направляли животных в свои норы. К сожалению, это была неправда. Аккаунт это вскоре осознал и добавил в скобках опровержение, но новость уже разлетелась по Сети.

Например, один молодой человек поспешил написать об этом в Twitter. Люди, которые, видимо, устали от плохих новостей, начали активно репостить твит. В итоге парень собрал 279 тысяч лайков на записи.

Герои по ошибке

Доцент Университета имени Чарльза Стерта Дейл Ниммо рассказал The Conversation, что вомбаты могут стать героями во времена лесных пожаров из-за своих нор. Жилища вомбатов предоставляют собой большие и сложные сети взаимосвязанных нор. Одно из исследований обнаружило у вомбата нору с 28 удаленными входами и почти 90-метровыми туннелями. Норы значительно защищены от надземной среды, а также сохраняют стабильную температуру внутри. Суточные колебания не превышают 1°C. Это идеальное убежище для мелких животных.

У вомбатов может быть несколько нор в пределах диапазона их обитания. Как рассказывает Дейл Ниммо, исследование 2012 года обнаружило у одного вомбата аж 14 разных нор. Другое исследование показало, что средний размер дома вомбата составляет 172 гектара. Животное проводит несколько ночей в одной норе, а затем переходит в другую.

Поскольку у каждого вомбата есть несколько нор, многие из них могут быть свободными. В некоторых районах часто встречаются заброшенные норы. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что даже среди «активных» нор (тех, в которых есть признаки недавнего использования) только одна из трех фактически занята вомбатом в любой момент времени.

Получается, что мелкие животные просто пользуются пустующими норами вомбатов и спасаются от пожаров. Сами вомбаты им никак не помогают.

К тому же автор и директор The Wombat Foundation Джеки Френч рассказала IFLScience, что вомбаты крайне близоруки.

«Они сосредоточены в основном на еде и грязи. Им было бы трудно видеть достаточно хорошо, чтобы направлять [животных в норы], и я не видела, чтобы кто-то делал это», — подметила она.

Общежитие в лесу

В 2015 году ученые расставили камеры снаружи 34 нор вомбатов. Записи показали удивительное разнообразие животных, использующих эти норы. Обнаружили всего десять видов, шесть из которых пользовались ими несколько раз. Среди них были скальные валлаби, опоссумные крысы, ящерицы и птицы. Малые пингвины норами воспользовались аж 27 раз. А валлаби посещали убежище и вовсе чаще, чем сами вомбаты: почти 2000 раз за восемь недель.

Пригодными для жилья мелких животных оказываются еще норы кроличьих бандикутов и короткомордых кенгуру.

По словам доцента Дейла Ниммо, на незваного гостя зверь может отреагировать по-разному. Вомбаты предпочитают не делить норы с другими вомбатами. Совместное пользование может быть обычным явлениям только когда популяция животных очень высока в одном месте.

В их норах можно обнаружить раздробленные черепа лис и собак, что наталкивает на мысль — не всем гостям здесь рады. То, что некоторые виды спокойно используют их норы, говорит о том, что вомбаты могут их не замечать или не заботиться о них — до тех пор, пока те не представляют угрозы. Однако нужно провести больше исследований, чтобы понять взаимодействия, происходящие в норах вомбатов.

Главное, что сейчас эти норы помогают спасти жизнь тысячам зверей.

Погибшие животные

Точные данные о количестве погибших животных в лесных пожарах Австралии отсутствуют.

Bloomberg пишет, что, согласно подсчетам профессора Криса Дикмана, на начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных. По всей стране, считает он, жертвами пожаров стало не менее одного миллиарда особей. Это включает в себя млекопитающих, птиц и рептилий, непосредственно убитых в пожарах или косвенно — в результате потери среды обитания. Многие находят эти данные сомнительными.

The Sun сообщали, что пожары уничтожили треть популяции коал. Согласно материалам New York Times, предполагается, что погибло приблизительно 25 000 коал. Ожидается, что десять тысяч диких верблюдов будут застрелены. Эксперты также опасаются за 600 000—700 000 видов животных из-за того, что места их обитания сожжены и нигде в мире больше нет такой привычной для них флоры.